CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerini aday tanıtım toplantısıyla başlattı

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Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini bugün yaptığı aday tanıtım toplantısıyla resmen başlattı. İstanbul'un 39 ilçe adayının tanıtıldığı etkinlikte konuşan İl Başkanı Özgür Çelik "Uzun zaman sonra ilk defa 31 Mart'ta, İstanbul'un dört kadın belediye başkanı olacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni dört kadın belediye başkanı temsil edecek. İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız 31 Mart'tan sonra Belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerine girecek 39 ilçe belediye başkan adayını Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir etkinlikle tanıttı. Etkinliğe milletvekilleri, Parti Meclis üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları, mevcut ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasından sonra etkinliğin ev sahibi İl Başkanı Özgür Çelik söz aldı. Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BUGÜN YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ: Bugün İstanbul'da ve İstanbul'un 39 ilçesinde yeni bir yola çıkıyoruz. Bugün Yahya Kemal'in bir semti sevmek bile bir ömre bedel dediği İstanbul'un üzerinde yapılan kirli hesapları yeniden, hep birlikte dağıtmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde sizlere adaylarımızı tanıtacağız.

UZUN ZAMAN SONRA CHP'NİN DÖRT KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK: İstanbul'un 39 ilçesinde parti meclisimiz, adaylarımızı belirledi. Ben öncelikle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize ve Parti Meclisimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da çok hassas bir aday belirleme sürecini gerçekleştirdik. İstanbul'un 39 ilçesinde çok liyakatli kadrolarla İstanbul'u yönetmeye talip oluyoruz. Kadınlara şunu müjdelemek isterim: Uzun zaman sonra ilk defa 31 Mart'ta İstanbul'un dört kadın belediye başkanı olacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dört kadın belediye başkanı temsil edecek. ve İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Gençlik kollarında yetişmiş arkadaşlarımız, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız, belediye başkanı olarak partimizi İstanbul'da temsil edecekler.

ÇOK KIYMETLİ BİR ÖRGÜT TEMSİLİYETİ VAR: İlk kez İstanbul'da benim son yıllarda takip ettiğim kadarıyla çok kıymetli bir örgüt temsiliyeti var. Onun üzerinde ilçe başkanlığı yapmış yol arkadaşım İstanbul'da belediye başkanlığı yapacak. Gençlik kolu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız, belediye başkanlığı yapacak. Meclis üyesi belirleme süreci. Bazı ilçelerimizde, ilçelerimizin talebiyle eğilim yoklamamızı gerçekleştirdik. Bazı ilçelerimizde atama yöntemleriyle meclis üyelikleri devam edecek. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki bütün üyelerine şunun sözünü veriyorum: Kadınlar 2019'a göre meclis üyelikleri listesinde daha çok temsil edilecekler. Gençler, meclis üyelikleri listesinde daha çok temsil edilecekler.

TECRÜBELİLERLE GENÇLERİN ENERJİSİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ: Tecrübeli yol arkadaşlarımızın birikimiyle, enerjisiyle, gençlerin enerjisini birleştirerek, İstanbul'da partimizi, bütün İstanbul'da temsil edecek. Birikimli kadınların, gençlerin, tecrübeli büyüklerimizin olduğu bir meclis listesini hep birlikte genel merkezimizle birlikte belirlemiş olacağız. ve belediye başkan adaylarımızla meclis üyesi adaylarımızla İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir ortaya koyacağız. Bu iddiayı ortaya koyarken kampanya süreçlerimizde asla zafere giden yolda her şey, mübah görmeyeceğiz. Demokratik tavrımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bizlere demokrasi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi korurken aynı zamanda nezaketten asla taviz vermeyeceğiz.

BİZ NEZAKETTEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ: Biz İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonunu bütün İstanbul ile paylaşacağız. Ancak biliyoruz ki rakiplerimiz yerel siyaset konuşmak yerine topluma nasıl hizmet edileceklerini konuşmak yerine, yine toplumu kutuplaştırarak sonuç alma yoluna gitmek isteyecekler. Montaj videolarla sahte broşürlerle toplumu yine kutuplaştırmaya çalışacaklar. Ancak biz nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. Doğru yoldan asla ayrılmayacağız. ve sizlerle birlikte hep birlikte 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir iddia koyacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde çok önemli başarılar elde edeceğiz.

İSTANBUL'UN HELAL OYLARI BİZLERE EMANET: İstanbul'da otuz bir bin sandığı yüz bin kişilik orduyla koruyacağız. Asil sandık görevlilerimiz tamamlandı. Yedek sandık sorumlularımızın tamamlanma süreçleri devam ediyor. Avukat örgütlenmesini devam ettiriyoruz. Bütün İstanbullulara buradan seslenmek istiyorum. Bütün İstanbullular gönül rahatlığıyla sandıklara gidebilirler. Oylarını kullanabilirler. İstanbul'un helal oyları bizlere emanet. Biz sandıkları koruyacağız. 31 Mart'ta yeniden İstanbul'da başaracağız. Mutlaka kazanacağız."

Çelik'in konuşmasının ardından 39 aday tek tek sahneye çağrılarak, toplu fotoğraf çektirildi.