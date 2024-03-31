CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin "Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız" açıklamasını yaptı.
Türkiye genelinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayımlar İstanbul genelinde devam ediyor. İlk sonuçlarımız ulaşmaya başladı. Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz. Erken saatlerden bu yana görevlerini sürdüren ve şu ana kadar seçimlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan tüm partililerimize, gönüllülerimize, görevli memur ve Emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız."
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 'Seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz' - Son Dakika
Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
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