CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: \'Seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz\'

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin "Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız" açıklamasını yaptı.

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayımlar İstanbul genelinde devam ediyor. İlk sonuçlarımız ulaşmaya başladı. Okullardan ve ilçelerimizden gelen verileri titizlikle inceliyoruz. Erken saatlerden bu yana görevlerini sürdüren ve şu ana kadar seçimlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan tüm partililerimize, gönüllülerimize, görevli memur ve Emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevimizin başındayız."