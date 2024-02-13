CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un ilçelerindeki adayları tanıtıldı.
Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, "CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, programda, İstanbul'da ve 39 ilçede yeni bir yola çıktıklarını belirterek, ilçe adaylarını Parti Meclisinin belirlediğini söyledi.
Çok hassas bir aday belirleme süreci gerçekleştirdiklerini, 4 ilçede kadın aday olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Gençlik kollarında yetişmiş arkadaşlarımız, İstanbul'da partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız belediye başkanı olarak partimizi İstanbul'da temsil edecekler. İstanbul'da, son yıllarda takip ettiğim kadarıyla çok kıymetli bir örgüt temsiliyeti var. 10'un üzerinde ilçe başkanlığı yapmış yol arkadaşım, İstanbul'da belediye başkanlığı yapacak. Gençlik kolu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız belediye başkanlığı yapacak."
Programda, konuşmaların ardından alfabetik sırayla ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Arnavutköy'de Tekin Aras, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecan, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Başakşehir'de Mesut Öksüz, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beykoz'da Alaattin Köseler, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu'nda İnan Güney, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Çatalca'da Erhan Güzel, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Esenler'de Hasan Dalkıran, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Eyüpsultan'da Mithat Bülent Özmen, Fatih'te Mahir Polat, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Pendik'te Tarık Balyalı, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Şile'de Özgür Kabadayı, Silivri'de Bora Balcıoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir, Tuzla'da Eren Ali Bingöl, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Üsküdar'da Sinem Dedetaş ve Zeytinburnu'nda Onur Soytürk aday olarak açıklandı.
Buna göre, CHP mevcut belediye başkanları Adalar'dan Erdem Gül, Ataşehir'den Battal İlgezdi, Avcılar'dan Turan Hançerli, Bakırköy'den Bülent Kerimoğlu, Esenyurt'tan Kemal Deniz Bozkurt, Kadıköy'den Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe'den Ali Kılıç, Sarıyer'den Şükrü Genç ve Şişli'den Muammer Keskin'in yerine yeni adaylar belirlendi.
Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Kartal belediye başkanları ise yeniden aday olarak açıklandı.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti. Ayrıca, gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacağını ve bu haberi kendilerinin paylaşacağını söyledi.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?