CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Seçim Sonuçlarını Kutladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, günler süren seçim mesaisinin ardından aldığı sonuçları, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce yurttaşla birlikte kutladı. "Kazandık" diye sözlerine başlayan Tugay, " Türkiye'nin her yerinde CHP birinci parti oldu. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Artık çok daha fazla çalışacağız" dedi. Tugay, "Yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hazır olan bir parti var. Biz o partinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün neferi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, sandıkların büyük çoğunluğunun açılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce yurttaşla birlikte kutlama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve partililerin katıldığı programda Tugay, kalabalığın büyük coşkusuyla karşılandı.

Yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları, parti bayrakları ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla karşıladığı Tugay, "kazandık" dedi.

"34 YILLIK HAYALİMİZ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ"

Seçim sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Cemil Tugay, "Kim kazandı? Siz kazandınız, İzmir kazandı. Kaybeden kimse yok. Hepimiz kazandık. Vatanseverler, bu millete saygı duyanlar kazandı. 5 yıl boyunca hep beraberiz. Kutlu olsun. Yaklaşık 2 aydır aralıksız şekilde arkadaşlarımızla İzmir'in her sokağında olmaya çalıştık. Herkesin elini sıkmaya çalıştık. Çocukları, gençleri, kadınları unutmadık. Emekliyi, emekçiyi, halkımızı unutmadık. Unutmayacağız. Bugün, İzmir için yeni bir gün. Yarından itibaren sokakta olacağız. Sorun neredeyse orada olacağız ve o sorunları çözüme kavuşturacağız. Çok mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde CHP birinci parti oldu. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Cumhuriyet'in kenti İzmir, halkın kenti İzmir, Atatürk'ün kenti İzmir her zaman dimdik ayaktaydı" diye konuştu.

"BUGÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Cemil Tugay, konuşmasında AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı da eleştirerek, şunları söyledi:

"Birileri kılığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, bıyığıyla, taktığı rozetiyle, yaptığı o gösterişli reklam kampanyalarıyla, trollerinin algı çalışmalarıyla zannetti ki İzmir'i kaldıracak. Kandırabildiler mi? Biz Cumhuriyetçiyiz, biz Atatürkçüyüz, biz halkçıyız. Bu meydanlarda her zaman dimdik durduk ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. CHP yeni kadroları ve genel başkanı ile Türkiye'nin umudu oldu. Bugün yeni bir başlangıç. Eskisinden çok daha fazla çalışacağz. Daha çok yorulacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz."

"YIKILACAK BİR İKTİDAR VAR"

Tugay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bize güvendiğiniz için bizi tekrar bu göreve getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, bir gram leke getirmeden önümüzdeki 5 yıl bu şehrin taşı toprağı olacağım. Arkadaşlarım ile beraber size hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mahçup olmayacağız, bize güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ama şunu biliyoruz; yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hazır olan bir parti var. Biz o partinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün neferi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Siz büyüksünüz ve sizin hizmetkarınızız. Bunu unutmayın. Önümüzdeki 5 yıl beni öyle göreceksiniz. İyi ki varsınız. Size, İzmir'e, bu büyük millete aşığım. İnsanlarımızın hiç birini diğerinden ayırmadan, bize oy vermiş olsun olmasın hepsini bir tutarak hizmet edeceğim. Söz veriyorum."

