CHP Kadın Kolları Başkan Adayı Merve Kır: 'Kadın olmak Türkiye'de zor' lafını ortadan kaldıracağız

(İZMİR)- Partisinin İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan CHP Kadın Kolları Başkan Adayı Merve Kır, "Biz partimizde ve ülkemizde bir yenilenme hareketi başlatarak Türkiye'de kadın hareketinin çok farklı ve ileri düzeyde gelişmiş bir sürecini hep beraber ilmek ilmek öreceğiz. Biz kadınların emeğiyle, bizlerin değerli düşünceleriyle kadın gözünden bakış açılarımızla hep birlikte inşa edeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 'kadın olmak Türkiye'de zor' lafını ortadan kaldıracağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, partisinin İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Kır, "Bugün kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir'de gerçekleştirdiğiniz demokrasi töreninde hep birlikteyiz. Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşun ile ulusal direnişin başladığı şehirde sizlerle buluşmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Heyecanımı mazur görün. Siz İzmirli kadınlar konuşmak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur. Kahraman Türk kadınlarının torunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemizin birlik ve beraberliği için onlardan aldığım cesaret ve mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

"Taşradaki kadınların sesinin daha gür çıkmasını sağlayacağız"

Kadınların hak arama mücadelesinin hiç olmadığı kadar önemli ve gerekli olduğunu kaydeden Kır, "Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin arttığı bir dönemdeyiz. Her gün acı haberlerle gözümüzü açıyor, birbirinden adaletsiz kararlarla gözümüzü kapatıyoruz. Ancak kararlılıkla söylüyorum ki bizler bu karanlığı aydınlığa çıkaracak güce sahibiz. Hiçbir kadını yalnız yürümesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler, eşitsizliğin ve adaletsizliğin karşısında her zaman durduğumuz gibi dimdik duracağız. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda tam eşitliği sağlanana kadar bu mücadelemiz sürecektir. Bu bu mücadelede düşenlerimiz olabilir. Yoldan dönenler sapanlar olabilir. Bin gidip bin dirileceğiz. Kentlerde süren mücadelemizi köylere indireceğiz. Taşradaki kadınların sesinin daha gür çıkmasını sağlayacağız. Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni ise ilk fırsatta yeniden uygulamaya koyacağız" diye konuştu.

"Hep beraber ilmek ilmek öreceğiz"

"Biz partimizde ve ülkemizde bir yenilenme hareketi başlatarak Türkiye'de kadın hareketinin çok farklı ve ileri düzeyde gelişmiş bir sürecini hep beraber ilmek ilmek öreceğiz" diyen Kır, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Biz kadınların emeğiyle, bizlerin değerli düşünceleriyle kadın gözünden bakış açılarımızla hep birlikte inşa edeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 'kadın olmak Türkiye'de zor' lafını ortadan kaldıracağız. Eşit hak ve özgürlüklere sahip kadınlar artık her gün gasp edilen haklarını aramak durumunda kalmayacakları bir ülke yaratmalıyız. Nasıl ki Atamız dünyanın birçok ülkesindeki kadınlardan önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdiyse onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadınlar tüm haklarına kavuşmuş ve ülkede özgür yaşayan bireyler olacak. Ben inanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çağdaş ve eşitlikçi politikalar ile iktidar olacak. Bunu hep birlikte geliştireceğiz. Bunu değiştirerek ve geliştirerek yapacağız. Türkiye'nin ilk yüzyılının kurucu parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağımız ana, baba ocağı partimizin güzel ülkemizin ikinci yüzyılını şekillendireceği yarınlarda birlikte olacağız. Yerelden genele iktidara giden yolda, Cumhuriyet Halk Partimizin bugün burada gerçekleştirdiği demokrasi şölenini partimize yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilmesini diliyorum. Her iki adayımıza da başarılar diliyorum. Yeni seçilecek il kadın kolları başkanı ve yönetimini de tebrik ediyorum."