CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Kadına Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi\'ne Dönme Vaadinde Bulundu

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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Ankara Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Kaya, burada yaptığı açıklamada iktidarı hedef aldı,"Sizin eşitsizlik politikalarınız kadını bugün katledendir" dedi.

CHP Ankara Kadın Kolları İl Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş düzenledi. Kadınların slogan atarak ve meşale taşıyarak yaptığı yürüyüşe CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da katıldı. İktidarı, İstanbul Sözleşmesi üzerinden sert ifadelerle eleştiren Kaya "CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek. 6284 etkin uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli Parkı'nda konuşan Kaya şunları söyledi:

"Kadın yol arkadaşlarımızla eşitlikçi erkek yol arkadaşlarımızla "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlarıyla hep birlikte Mamak'tan ses yükseltiyoruz. Yasımızı isyanımızla Türkiye'ye duyuruyoruz. Biz öyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi marjinal gruplar da değiliz. Türkiye'nin son yerel seçimlerdeki birinci partisindeyiz. ve o yerel seçimlerden bu yana da birinci partisi olma konumunu halkın nezdinde korumuş bir partiyiz. ve tekrar diyoruz buradan ses yükseltiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Biz buraya gelirken Anıtsayaç 411 diyordu. Ki bu sayı sayılardan ötedir. İnsan söylerken içini acıtıyor. Evet bu yılın bugüne kadarki gelen kısmında 411 kadın hayatan ayrıldı, erkek şiddetiyle katiller tarafından hayattan koparıldı. Dönüp bakıyoruz, 'İstanbul Sözleşmesi sanal bir tartışmadır.' diyenlere 'İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıl 102' kadın katledildi diyor. O günden bugüne bakıyoruz. Rakam katlanarak artmış, dört katına. Şüpheli ölümlerle beş katına. Çünkü hiçbir zaman şeffaf veriyi paylaşmayan bu iktidar kadın cinayetlerini de gizlemeye devam ediyor. Kadın örgütleri mecbur kalıyor, kendi verilerini kendileri toplamaya.

"İktidarınızı korumak için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtiniz"

Kadın cinayetleriyle ilgili kafa yormayan AKP iktidarı kafayı İstanbul Sözleşmesi'ne takmış. Buradan tekrar söylüyoruz, İstanbul Sözleşmesi sizin 22 yıllık iktidarınızda yaptığınız en iyi şeydi. Ama ne yaptınız siz iktidarınızı korumak adına, bir seçim uğruna, yüzde birlik bir oyu olmayan ismini dahi buradan anmayacağımız mecliste koltuk işgal eden kadın düşmanlarının, medeni kanun düşmanlarının oyları için o yüzde birlik oy için iktidarınızı korumak için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtiniz. Bir gecede hukuksuzca bir kalemde çıktınız ve o günden bu yana da durduramıyorsunuz kadın cinayetlerini. Ne kadın cinayetlerini durdurabiliyorsunuz ne de çocuk katliamını durdurabiliyorsunuz.

"İsminden kadını sildiğiniz bakanlığınız sadece bir tweet atmakla yetiniyor"

İsminden kadını sildiğiniz bakanlığınız sadece bir tweet atmakla yetiniyor. 'Şiddete sıfır tolerans kadın cinayetleriyle hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz' peki nasıl mücadele ediyorsunuz? Bir belediye meclis üyesi çıkıyor ve diyebiliyor ki 'öldüren kadar ölen de suçludur' diyor. İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki 'hanımefendiler bizim ikazlarımıza uymayarak kapıyı açtılar ve öldüler'. Yani yine ölenler suçlu. O kadınlar neden o kapıyı açtılar? Kendilerine şiddet uygulayanlara, ölümle tehdit edenlere, acaba neden kapıyı açmak zorunda kaldılar? 3 ay sığınma evinde kaldıktan sonra hayata tutunamayıp tekrar şişddet gördüğü belki de katledileceği eve neden dönmek zorunda kaldılar? Çünkü siz o kadını ekonomik hayata istihdama dahil etmiyorsunuz. O kadını eşitsizlik hayattan koparıyor. O kadını eşitsizlik tekrar katledileceği eve mahkum ediyor. Sizin eşitsizlik politikalarınız kadını bugün katledendir. Bugün kadını özgürleştiren, eşitleştiren politikaları uygulamadığınız için olan yasaları etkin uygulamadığınız için hani diyorsunuz ya 'Sözleşme değil, yasalar korur' olan yasayı da 6284'ü de etkin bir şekilde uygulamıyorsun. Eğer etkin bir şekilde uygulasaydınız birçok kadın bugün aramızda olacaktı belki de. Biz bunu biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ne ilk olarak geri dönülecek. 6284 etkin uygulanacak."