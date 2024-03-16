CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay\'dan Proje Tanıtımı

CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini açıkladı.

16.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında konuştu, "Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla, yönetimin tüm aşamalarında oluşturacağımız mahalle komisyonları, muhtar meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi, danışma kurulları ve kentsel dönüşüm paydaş komisyonlarıyla yöneteceğiz" ifadelerini kullandı

CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnay Kınay, proje tanıtım toplantısı düzenledi, Karabağlar'da yapacaklarını anlattı. Toplantıya, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu katıldı.

"KARABAĞLAR'I EMEK VERMEK İSTEYEN HERKESLE BERABER YÖNETECEĞİZ"

Karabağlar'ı katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini ifade eden Kınay, "30 yıldır İzmir'in her köşesinde İzmir'in, halkın hakkını savunan, adalet, emek ve demokrasi için konuşurken ne kadar çok mücadele etmişiz, yürünecek ne kadar çok yol var demişim. Her birimizin kendi hikayeleri var ve şimdi biliyorum ki Karabağlar'da bu mücadeleyi beraber yöneteceğiz. Karabağlar'dan İzmir'e İzmir'den Türkiye'ye ittifakımızı beraber yaratacağız. Karabağlar'ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla, yönetimin tüm aşamalarında oluşturacağımız mahalle komisyonları, muhtar meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi, danışma kurulları ve kentsel dönüşüm paydaş komisyonlarıyla yöneteceğiz. Karabağlar'ı emek vermek isteyen herkesle beraber yöneteceğiz. Planlama aşamasından başlayarak, halktan ve yaşamdan yana olarak yöneteceğiz" dedi.

"EN BÜYÜK PROBLEM KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Karabağlar'da kentsel dönüşümün ortak akılla gerçekleştirileceğini söyleyen Kınay, "Sadece Karabağlar'da değil Türkiye'nin her yerinde en büyük problem Kentsel Dönüşüm, bugün hala en ufak bir sarsıntıda titreyerek uyanıyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin 20 yılda çıkardığı 20 İmar Affı sebebiyle yas tutmaya devam ediyoruz. Bizler, kendi mahallesinde dönüşen, rantçı değil halkçı bir anlayışla Kentsel Dönüşüm modeli oluşturacağız ve bunu yaparken Büyükşehir'in yaptığı gibi ortak akılla, vatandaşlarla, derneklerle, meslek odalarıyla masaya oturduğumuz bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Akıllı belediyecilik uygulamalarını hayata geçireceğiz. Her bir vatandaşın belediye hizmetlerini takip edebileceği bir sistem getireceğiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği Vatandaş İletişim Merkezi kuracağız, Sınırsız İnternet Bölgeleri oluşturacağız" diye konuştu.

"ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE TOPLU ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ"

Sırrı Atalay Caddesi Fuar Bağlantı Yolu, Yaşayanlar Kavşağı, Dostluk Bulvarı'ndaki yolun genişletilmesi işlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kınay, "İlk 180 gün içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla üst yapıdaki sıkıntıları gidereceğiz. Kendi bölgemizdeki otoparkların sayısını arttıracağız ve araçlar yolu işgal etmeyecek. Otobüs ve minibüs seferlerinin sıklıklarıyla ilgili şikayetler var, arttırılmış seferler, durakların yeniden değerlendirildiği bir çalışma yapacağız. Daha etkin ve verimli şekil toplu ulaşımı sağlayacağız. Halkapınar-Karabağlar metro hattıyla beraber ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülecek. Karabağlar'da meydanımız olması gerekiyor. Kent Merkezini belirleyecek kent meydanını hayata geçireceğiz. 41 bin metrekarelik bir alana inşa edeceğimiz ödüllü projemiz 5 yıl içerisinde bitecek. Şu ana kadar Karabağlar Belediyesi 15 kadar semt merkezini hayata geçirdiği, bizler 58 mahallemizin her birine semt merkezi inşa edeceğiz ve Karabağlar'da kadın, genç ve çocukların kullanabileceği yerler oluşturacağız" dedi.

"KADININ KARABAĞLAR'DA NE İŞİ VAR? DEMİŞLERDİ"

Kadınlar hakkındaki projelerini açıklayan Kınay, "Belediye Başkan adayı olarak açıklandığımda, 'Kadının Karabağlar'da ne işi var?' demişlerdi. Bu karanlık zihniyet ve anlayışa karşı mücadele ediyoruz. 'Karabağlar'a kadın eli değecek' diyor dostlarımız, ben hep itiraz ediyorum çünkü Karabağlar'da zaten çalışan, emek veren ve Karabağlar'ı inşa eden kadınlar var. Biz, her bir mahallede kadınlarımızın yanında olan bir belediye yöneteceğiz. Kadın İşleri Müdürlüğü kuracağız, Kadın Meclisi kuracağız, Kadın Danışma Merkezimiz, Kadın Konuk Evimiz ve Kadın Sığınma Evimiz olacak. Açlığın ve yoksulluğun tavan yaptığı bir ülkede çılgın projeler açıklayamam. Ne yazık ki demokratik, eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışını vaat olarak sunabiliyorum. Söylediğimiz her söz bir taahhüt, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı içerisinde, Atatürk'ün partisi içerisinde, Atatürk'ün söyledikleri gibi eşitlik politikalarıyla, kadın ve erkek olduğumuz, eşit olduğumuz anlayışıyla yola çıkıyoruz. Yapacağız iş, sözümüz ve taahhüdümüz buradadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkler ve Almanlar Köln'de iftar programında buluştu
    22:57 Türkler ve Almanlar Köln'de iftar programında buluştu

    Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
    22:53 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Aydın'da Haklarını Alamayan Çalışanın Kendini Yakma Girişimi Polis Tarafından Önleniyor
    22:53 Aydın'da Haklarını Alamayan Çalışanın Kendini Yakma Girişimi Polis Tarafından Önleniyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E., alacaklarının verilmediği gerekçesiyle kendisini yakma girişiminde bulundu. Polislerin ikna çabaları sonucu Fatih E. teslim oldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

  • Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı
    22:48 Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.

  • Fernando Santos'un Beşiktaş'taki iç saha performansı
    22:48 Fernando Santos'un Beşiktaş'taki iç saha performansı

    Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.

  • Samsun Havza'da Mahalle Sakinleri 20 Yıldır Birlikte İftar Açıyor
    22:47 Samsun Havza'da Mahalle Sakinleri 20 Yıldır Birlikte İftar Açıyor

    Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır birlikte iftar açma geleneğini sürdürüyor. Mahalle gençleri yemekleri servis yaparak bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinleri, her gece bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.

  • Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı
    22:46 Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı

    Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.

  • Coventry ve Manchester City, İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı finale yükseldi
    22:46 Coventry ve Manchester City, İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı finale yükseldi

    İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.


22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
22:44 Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 23:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnal Kınay'dan Proje Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement