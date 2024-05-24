CHP Kıbrıs Birliği Resmi Açılışını Yapacak

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(ANKARA) - CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Almanya, İsviçre ve Fransa temaslarından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. CHP Kıbrıs Birliği'ni kuran CHP, parti tabelasını ilk kez Kıbrıs'ta asmış oldu.

CHP Kıbrıs Birliği'nin kuruluşuna KKTC'ye giden Mehmet Tüm de dahil oldu. Mehmet Tüm'ü havalimanında CHP Kıbrıs Birliği yöneticileri karşıladı. Tüm, beraberinde Kıbrıs Birliği'nden temsilcilerle gün boyu bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı vekiline ziyaret

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, CHP Kıbrıs Birliği'ndeki partililerle görüştükten sonra beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Tüm, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'ta çalışmalara başladıklarını hatırlattı ve Kıbrıs'ın Cumhuriyet Halk Partisi için önemini vurguladı.

Bülent Ecevit anıldı

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, KKTC'nin kolay kurulmadığını ve bugünlere çok zor şartlarda gelindiğini hatırlatarak, adada 96 yıl Türk ordusunun gelmesini beklediklerini belirtti. Töre, eski CHP Genel Başkanı ve Barış Harekatı'nı başlatan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i de saygı ve rahmetle andı.

Sosyal demokratlar buluşması

Mehmet Tüm, beraberindeki birlik temsilcileriyle Cumhuriyet Meclisi'ndeki temaslarının ardından Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Lefkoşa Belediyesi'nin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi genel merkezlerine giden Mehmet Tüm, burada iki partinin de genel başkanlarıyla ve yöneticileriyle buluştu. Parti genel merkezlerine yaptığı ziyaretin ardından Girne Belediyesi'ne geçen ve Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşen Mehmet Tüm, yarın da CHP Kıbrıs Birliği'nin resmi açılışını yapacak.

Mehmet Tüm'den açıklama

Kıbrıs Birliği'nin kurulması, Lefkoşa Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Meclisi'ne yapılan ziyaretlerden sonra Kıbrıs gezisiyle ilgili açıklama yapan CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, partisinin yurt dışı örgütlenmesinde bir seferberliğe giriştiğini belirterek, "1 Nisan sabahının bizlere yansıması, 'daha iyisini başarabiliriz' oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde bu başarıya ulaşan ve Türkiye'nin birinci partisi konumuna erişen Cumhuriyet Halk Partisi, bu başarıyı genel seçimlerde de iktidar ile taçlandıracak güçte ve iradededir. Kolları sıvadık, yüzlerce görüşme, toplantı yaptık ve ülke ülke yol haritamızı belirledik. Artık dünyanın herhangi bir yerinde bir yurttaşımız yalnız kalmayacak, dünyanın neresinde Gazi'nin ideallerine, Gazi'nin partisine gönül vermiş bir yurttaşımız varsa orada baba ocağının bacası tütecek" diye konuştu.

"İktidar yürüyüşümüze kıbrıs da eklendi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu aktaran Mehmet Tüm, "Üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in aziz ruhu şad olsun. 96 yıl beklenen Türk ordusunu Kıbrıs'a ayak bastıran, burada bir Türk Cumhuriyeti kurulmasına öncülük eden Ecevit, partimizin unutulmaz liderlerindendir. Rahmetli Ecevit, aynı buradaki Türklerin verdiği mücadele gibi, çok zor şartlar altında Kıbrıs Barış Harekatı'nı örgütlemiş ve hayata geçirmiştir. Partisinin, partimizin bayrağını Kıbrıs'ta dalgalandırmak da bize nasip oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisi artık Kıbrıs'tadır. Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli birer parçasıdır. İktidarımızı işte böyle kol kola girerek kuracağız" değerlendirmesinde bulundu.