CHP Kurultayı'nda Oy İddialarına Soruşturma - Son Dakika
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CHP Kurultayı'nda Oy İddialarına Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayındaki oy iddialarını incelemek için soruşturma başlattı.

25.04.2025 16:07
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Gazeteci Şaban Sevinç "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Şüpheli Erkan Aydın, savcılıktaki ifadesinde, 3 dönem CHP'den milletvekili olduğunu, şu an Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını anlattı.

38. Olağan Kurultay'dan önce Bursa'da basın mensuplarının da olduğu Özgür Özel'in aday tanıtım toplantısına katıldığı belirten Aydın, toplantıya Özel'le birlikte gelen milletvekilleri ve meclis üyelerinin, Özel'in başkan olması için propaganda konuşması yaptıklarını anlattı.

Aydın, "Milletvekili Veli Ağbaba tarafından 'Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin. ilçe başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşlar belediye başkanı olarak ilan edilecektir. Tüm masrafları biz karşılayacağız." şeklindeki tanık beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ağbaba'nın konuşmasını duymadığını öne sürdü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege olduğunu belirten Aydın, "Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığı siyasi ve maddi menfaat temini içeren herhangi bir teklif ve menfaat söz konusu olmamıştır. Bana böyle bir teklifle de gelinmedi. Diğer beyanlarla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Kurultayda maddi ve siyasi menfaat içerir herhangi bir şey görmedim ve duymadım." ifadesini kullandı.

Kendisine para ve makam teklif edildiğine dair tanık ifadelerini reddeden Aydın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in beni telefonla aradığı doğrudur, ancak bana hitaben 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Murat Çultu'ya destek verirsen ve onunla görüşmeye devam edersen, seninle bütün dostluğumuz biter ve siyasi ilişkilerimiz zarar görür' şeklinde bir söylemi olmamıştır. Beni aramasının nedeni Gazeteci Murat Çultu'nun kendi aleyhine yazılar yazdığıdır. Başkan olarak benim de onu destekliyormuş gibi imajımın olduğunu söyledi. Herhangi bir uyarı falan yapmadı veya iddia edilen sözleri sarf etmedi. Benim belediye başkanı olmam için herhangi bir kişinin herhangi bir siyasi veya maddi menfaat sağlaması mümkün değildir."

"Özgür Özel para teklif etmedi"

Şüpheli Cengiz Çelikten de 38. Olağan Kurultay sırasında CHP Osmangazi İlçe Başkanı olarak görev yaptığını, kurultaydan önce Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Bursa İl Başkanlığı'ndaki toplantısına katıldığını anlattı.

Milletvekili Veli Ağbaba'nın toplantı bitiminde ilçe başkanlarının istifası halinde belediye başkanı adayı olacağı yönünde herhangi bir söz sarf etmediğini ileri süren Çelikten, tanık beyanlarında geçen delegelerin maddi menfaat temin ettiğine dair bir duyu ve görgüsü olmadığını savundu.

Kurultaydan önce, Özgür Özel'le Manisa- İstanbul otoyolundaki bir dinlenme tesisinde buluştuklarını ifade eden Çelikten,"Kendisini aradım ve görüşmek istediğimi söyledim. İddia edildiği gibi alışveriş merkezinde görüşmedim. Görüşmemizde kesinlikle Özgür Özel para teklif etmedi ve ben kesinlikle delegeleri parayla ikna etmedim. Parti içi meseleleri ve seçimle ilgili konuştuk." dedi.

Çelikten, 2 milyon lira karşılığında delegelerin oy tercihlerini etkilediği yönündeki tanık beyanlarının da soyut iddialar olduğunu savundu.

"CHP'li belediyeler ve onlara bağlı iştiraklerde işe giren yakınım yoktur"

Şüpheli Gazeteci Şaban Sevinç de 1987 yılından bu yana gazetecilik yaptığını, 2005 yılında TBMM Genel Kurulu tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildiğini ve Nisan 2019'a kadar Halk TV Genel Müdürü olarak görev yaptığını anlattı.

Halk TV'den ayrıldıktan sonra kendi internet haber sitesini kurduğunu aktaran Sevinç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı gazeteci olarak takip ettiğini, Şubat 2025 tarihinde CHP'ye üye olduğunu beyan etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda geçen 18 milyon liralık hesap hareketinin evlerinin alım satımıyla ilgili olduğunu savunan Sevinç, şunları kaydetti:

"Tanık, ifadesinde, Ankara Çankaya'da ve Samsun Atakum'da evim olduğunu, yakın bir zamanda İstanbul'da Tarabya'ya taşındığımı, arabamı yenilediğimi ileri sürmüştür. Uzun yıllardır gazeteci olarak çalışmaktayım. Bir dönem RTÜK üyeliği yaptım ve Halk TV'nin en çok izlendiği dönemde Halk TV Genel Müdürü olarak çalıştım. Eşim de bankacı olarak uzun yıllar çalışmıştır. Mevcut malvarlığımın hepsi, benim ve eşimin kayıtlı gelirine dayanmaktadır.

Tanığın iddia ettiği gibi CHP'de MYK değişikliğinin yaşandığı Haziran 2023 dönemi sonrası malvarlığımda olağanüstü bir artış da meydana gelmemiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan iki evimi, Ankara İncek'te bulunan müstakil evimi sattıktan sonra, satış bedelinden edindiğim parayla satın aldım. Tanığın iddiaları, evleri edinim tarihimiz itibariyle açıkça belli olmaktadır ki kirli bir iftiradan ibarettir."

Sevinç, "menfaat karşılığında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibini desteklediğine" ilişkin tanık beyanlarının da iftira olduğunu savundu.

Şaban Sevinç, şunları kaydetti:

"Kurultay döneminde yaptığım konuşmalarda ve paylaşımlarımda kendi kişisel fikrim olarak ve gazetecilik mesleğim gereği CHP'de değişimin gerekli olduğu ve bunun da o dönem yenilikçi görüşler beyan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yapılabileceğini açıkça beyan ettim. Bunun dışında kurultay delegelerinin iradesini yönlendirmek gibi hiçbir gayretim olmamıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki CHP'li belediyeler ve onlara bağlı iştiraklerde benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan işe giren kimse yoktur. Suçsuzum."

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 73 şüphelinin ifadesi alınırken 36 kişinin de "tanık" sıfatıyla beyanına başvuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da önümüzdeki günlerde soruşturma çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'nda Oy İddialarına Soruşturma - Son Dakika

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