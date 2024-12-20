CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı, İbramaki Sanat Galerisi'nde 'Parti Programı Yenileme Çalışmaları' kapsamında Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ekonomik sorunlara ve çözüm önerilerine vurgu yapıldı.

20.12.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı, İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Tüzük gereği düzenlenen toplantıya, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

"Parti Programı Yenileme Çalışmaları" başlığıyla İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen CHP Kuşadası İlçe Danışma Kurulu toplantısına, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İlçe Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Tüzük Kurultayı'nın ardından başlayan parti programı yenileme çalışmalarının değişim açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, CHP iktidarı için somut çözüm önerilerini halka doğru ve etkin bir biçimde anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Danışma Kurulu toplantısının düzenlenmesine katkı sunan İlçe Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden İlçe Başkanı Gürbilek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemini vurguladı.

Gürbilek'in ardından konuşan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi de Türkiye'nin iç ve dış politika açısından yoğun bir gündem ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Ekonomik tablonun giderek vahim bir noktaya geldiğini ifade eden İl Başkanı Saatçi "Bu koşullar CHP iktidarının yakın olduğunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek hiç kimse bize engel olamaz" dedi.

"Sosyal yardımlara ihtiyacı olmayan bir ülke için çalışıyoruz"

Toplantıda, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, 2024 yılında ilçe genelinde yaşama geçirilen belediye hizmetleri ile tamamlanan ve yapımı sürmekte olan projelerle ilgili bir sunum yaptı. Kuşadası'nın 2024 yılında Fethi Sekin Trafik Eğitim Parkı, Nazik Bekmezci Otizm Eğitim Merkezi, Tenis Kulübü, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Kampinova, Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi, Kese Dağı Mesire Alanı gibi pek çok yeni projeye ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yapımı sürmekte olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

2024 yılının yaşama geçirilen hizmet ve projelerin yanı sıra sosyal yardım çalışmaları açısından da oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Seyfi Seyhan Suvari "Üreten ve sosyal yardımlara ihtiyacı olmayan bir ülke umuduyla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Suvari'nin ardından konuşan Başkan Günel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunun sürdüğünün altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeli belediyeciliğinin genel iktidara giden yolu araladığını belirten Başkan Günel, şunları söyledi:

"İlk genel seçimlerde iktidara geleceğiz"

"Ben her güne, bugün kentimiz için yeni ne yapabilirim diye düşünerek başlıyorum. Tüm arkadaşlarımızın da bu şekilde düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler bu partinin çatısı altındaki herkesi politize etmekle yükümlüyüz. Bu da en çok Danışma Kurulu'nda yer alan nitelikli arkadaşlarımızın görevi. Bu noktada sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdüren İlçe Başkanımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnanıyorum ki ilk genel seçimlerde iktidara gelecek ve vatandaşlarımız için yeni bir refah dönemi başlayacak. Bunun için Aydın'daki tüm CHP'li belediye başkanları olarak uyum ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Artık sorunları değil, çözüm yollarını anlatmamız gerekiyor"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise Cumhuriyet Halk Partili dört milletvekili olarak Ankara'da ilçe için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ülkeye hakim olan ekonomik tablonun kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm kesimler içini katlanılmaz bir hale geldiğini söyledi. Çocuk yoksulluğunun her geçen gün arttığını vurgulayan Milletvekili Süleyman Bülbül, bu noktada Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen süt ve beslenme çantası desteği gibi sosyal yardım projelerinin büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

Kişisel egoların bir kenara bırakılması gerektiğine işaret eden Bülbül, "Artık sorunları değil, çözüm yollarını anlatmamız gerekiyor. Parti içinde başlayan değişim ile birlikte çözümleri de ortaya koymaya başladık. Herkes tüzüğe uygun davranır ve işine odaklanırsa CHP'yi hep beraber iktidara taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kuşadası, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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