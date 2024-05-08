CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, dolu afetinden etkilenen çiftçilere destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, dolu afetinden etkilenen çiftçilere destek çağrısı yaptı

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Manisa'nın Saruhan ilçesinde dolu yağışının zarara neden olduğu mahalleleri ziyaret ederek çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Bakıroğlu, çiftçilere hibe desteği ve faizsiz kredi verilmesi, borçların ertelenmesi ve yeniden üretime teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçiler ise iktidarın çiftçi düşmanlığı yaptığını ve desteklenmediğini belirtti.

08.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:40
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(ANKARA) -CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Manisa'nın Saruhan ilçesinde dolu yağışının zarara neden olduğu mahalleleri ziyaret etti. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Bakıroğlu, "Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları ertelenerek, hibe desteği ve faizsiz kredi verilmelidir. Afetten etkilenen bölgelerde borçlar ötelenmeli, çiftçi rahatlatılmalı ve yeniden üretime teşvik edilmelidir" dedi. Bakıroğlu'na yaşadığı sorunları anlatan bir çiftçi ise "Atatürk ne dediyse, iktidar tersini uyguluyor. Çiftçi düşmanlığı neden? İktidar bizi gelsin görsün. Buradaki çiftçilerin yüzde 70'i AK Partilidir. Bende AK Partiliydim ve kurucusuydum, lanet olsun" dedi.

TBMM Plan Bütçe Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi ve Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı, Çavuşoğlu ve Yeniharmandalı mahallelerinde dolunun zarar verdiği bölgede incelemelerde bulundu. Ziyarette CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu'na; CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Zekeriya Şen, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

"AVRUPA'DAN BEDAVA MI ALIYORSUNUZ?"

Bölgedeki binlerce dekar mahsulün ciddi hasar gördüğünü söyleyen Bakırlıoğlu'nun dinlediği bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Mısır dışarıdan, buğday dışarıdan. Avrupa'dan buğdayın sadece nakliyesi 5 lira. Benden 5 buçuk liraya alıyor. Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; Avrupa'dan bedavayı mı alıyorsunuz bunları? Bunlar kime peşkeş çekiliyor?"

"İKTİDAR GELSİN BİZİ GÖRSÜN"

Bakırlıoğlu'nun dinlediği bir çiftçi ise AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"67 yaşındayım. Çiftçilik yapıyorum, esnaflık yapıyorum. Mısır dışarıdan, buğday dışarıdan. Buğdayın, Avrupa'dan sadece nakliyesi 5 lira. Devlet benden 5 buçuk liraya alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Avrupa'dan bedavayı mı alıyorsunuz buğdayı? Bunlar kime peşkeş çekiliyor? Atatürk 'köylü milletin efendisidir' dedi; biz böyle gördük. Atatürk ne dediyse, iktidar tersini uyguluyor. Çiftçi düşmanlığı neden? İktidar bizi gelsin görsün. Buradaki çiftçilerin yüzde yetmişi AK Partili'dir. Bende AK Partili'ydim ve kurucusuydum, lanet olsun"

"İKTİDARIN AMACI TARLALARI BOŞ BIRAKMAK MI?"

Ziraat Odası başkanlarının siyaset yaptığını ileri süren Manisalı bir çiftçi ise "Pamuk ekiyorum, mısır ekiyorum, her şeyi ekiyorum. Onu yapıyorum kurtaramıyorum bunu yapıyorum kurtaramıyorum. İktidarın amacı ne, tarlaları boş bıraktırmak mı? Çiftçiyi büyük sanayicilere iş gücü olarak veriyor. Kazanırsa onlar kazansın, zengin kazansın diyor. Ziraat Odası sadece para almaya bakıyor; başka bir şey yok. 5 bin dönüm karpuz ekilecek bu ovada; gelsin bizi uyarsın. Planlama yok. Çoğu yer boş. İşçi parası, yol parası kurtarmıyor ki... Geçen sene 300 liraydı işçi parası, bu sene 700 lira oldu Biz istiyoruz ki bu vatanın toprakları boş kalmasın" dedi.

"FABRİKALAR DA SATILDI, FABRİKALARDA DA İŞ YOK"

Tarlasına yeniden ürün ekebilmek için krediye başvurduğunu fakat alamadığını belirten bir diğer çiftçi "Ben devletten para istemiyorum, hibe istemiyorum. Bana kredi versinler. Faizsiz kredi versin 5 milyon; 5 senede ödeyeyim. Ben üreticiyim; üretirim. Bana para versin ki faizsiz; ben üreteyim yine. Satmayayım malımı. Bende üç tane oğlan çocuğu var. Bunlara ev lazım, düğün lazım, para lazım. Cumhurbaşkanı görsün bizi, günah bize. Hadi benim tarlam var satarım öderim borçlarımı, tarlası olmayan ne yapacak? Adam evini satacak, arabasını satacak, traktörünü satacak. Fabrikalar da satıldı, fabrikalarda da iş yok. Nereye gidecek bu insanlar çalışmaya? Bizi Allah koruyor ama devlet korumuyor" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ RAHATLATILMALI VE YENİDEN TEŞVİK EDİLMELİ"

İncelediğini bölgelerdeki zararın bir senelik değil, uzun vadeli bir hasar olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu "Geçtiğimiz gün yaşadığımız dolu afetinden sonra mahsulü zarar gören üreticilerimizin yanındayız. Bölgedeki binlerce dekar domates, üzüm, mısır, kavun ve karpuzun yüzde 100'e varan zarar gördüğüne yaptığımız ziyaret ve incelemelerde şahit olduk. Zararlar bölgesel de olsa il ve ilçe ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Hasar tespit çalışmalarına bir an önce başlanarak TARSİM kapsamı dışındaki hasarlar mutlaka karşılanmalı. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları ertelenerek, hibe desteği ve faizsiz kredi verilmelidir. Afetten etkilenen bölgelerde borçlar ötelenmeli, çiftçi rahatlatılmalı ve yeniden üretime teşvik edilmelidir" dedi.

Çiftçinin çok zor günler geçirdiğini belirten Bakırlıoğlu, "CHP olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya, çiftçinin, üreticinin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Dünyanın geleceği tarımdır. Tarıma sahip çıkılmalı, çiftçi, üretici mutlaka desteklenmelidir" diye konuştu.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, dolu afetinden etkilenen çiftçilere destek çağrısı yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, dolu afetinden etkilenen çiftçilere destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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