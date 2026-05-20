Başarır: Kılıçdaroğlu, butlan kararıyla CHP koltuğuna oturmayacağını söylüyor

20.05.2026 15:29  Güncelleme: 16:54
(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkanın, butlan kararıyla, AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak CHP'nin koltuğuna, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum" dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs dolayısıyla çizdiği gençlik tablosunun Türkiye gerçekleriyle uyuşmadığını savunan Başarır, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde doğan çocukların bugün 24 yaşına geldiğini hatırlattı. Başarır, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı, partinizi 2001 yılında kurdunuz. 2002'de iktidara geldiniz. İktidara geldiğinizde doğan çocuklar şu anda 24 yaşında bir genç. Mesela TÜİK'göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12,7 milyon. Bu gençlerden her dördünün biri işsiz. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bunlara değinmediniz grup toplantısında. 15-29 yaş arasındaki 5 milyon gencimiz ne eğitimde ne istihdamda. Bakın, 'ev genci' deniliyor bunlara. Bu konuda Avrupa'da birinciyiz. Bu konuda hiçbir şey konuşmadınız Sayın Cumhurbaşkanı. Üniversite mezunu gençlerde işsizlik yüzde 23,5."

"HER DÖRT GENÇTEN BİR TANESİ YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR"

Gençlerin geleceğe yönelik karamsarlık içinde olduğunu ve ülkeyi terk ettiğini belirten Başarır, "Habitat Derneği'nin araştırmasına göre her 8 gençten 7'si aktif olarak iş aramıyor. 6 gençten biri geleceğe umutla bakmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın, bugün bu ülkede gençlerin birçoğu, büyük çoğunluğu yurt dışına gidecek formülleri arıyor. Özellikle son verilerde 20-29 yaş arasındaki 113 bin evladımız, gencimiz bu ülkeyi terk etmiş, yurt dışına gitmiş. Her dört gençten bir tanesi yurt dışında yaşamak istiyor ve üç gençten biri de bu hayalin gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu düzeni, gençleri bu hale siz ve iktidarınız getirdi Sayın Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

"KOCAELİ'DEKİ STATTA 100 BİN DEĞİL 35 BİN KİŞİ VARDI, GENÇLERİ SOKAKTA BIRAKTINIZ"

Erdoğan'ın 19 Mayıs öncesinde Kocaeli'de düzenlediği gençlik buluşmasındaki katılım sayılarına ve organizasyon sonrasındaki mağduriyetlere değinen Başarır, katılım verilerinin abartıldığını öne sürdü.

Başarır, "Gençlerle, 19 Mayıs'ta hemen önce buluştu. Kocaeli'de bir statta topladı. Bir konser vaadiydi. 35 bin kişilik stat. Bugün yine 100 bin kişinin olduğunu söyledi. Oysa orada 35 bin kişi vardı. O gençleri getirdikten sonra sokakta bıraktı. Camide yatanlar, tren garında yatanlar, otogarda yatanlar, sokakta yatanlar... Senin gençlere bakış açın bu, partinin bu. Sadece boşluk dolduran, stadı dolduran, seni alkışlayan, ondan sonra bırakıp gittiğin gençler" dedi.

"TARSUS'TA BİR CANİ 6 SAAT BOYUNCA 80 KİLOMETRE DOLAŞARAK İNSANLARI ÖLDÜRDÜ"

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan katliama ve failin yakalanma sürecindeki gecikmeye dikkati çeken Başarır, bölgede çok ciddi bir güvenlik ve istihbarat zafiyeti olduğunu kaydetti. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce memleketim, ilçem, doğup büyüdüğüm Tarsus'taki dehşeti beraber yaşadık. Bir cani, ruh hastası, yüzlerce mermiyi cebine dolduruyor. Ateş ederek, insanları öldürerek saatlerce dolaşıyor. Olay saat 10.00 sıralarında başlıyor, yaklaşık 4'e kadar devam ediyor. Maalesef ilk köy ile son köy arası 70-80 kilometre civarı. Önce eski eşini öldürüyor. Oradan çıkıyor 5 kilometre uzaktaki başka bir köyde birisini öldürüyor. Ondan sonra bir 30 kilometre gidiyor, orada restoranda, benzin istasyonunda insanları öldürüyor."

Bu süre zarfında bu kişiyi yakalayamıyorlar. Bu cani o mermileri nereden buluyor? O silahı nereden buluyor? 6 saat boyunca niye etkisiz hale getirilmiyor? 6 saat boyunca arabasıyla seyahat ederek insanları öldürdü ve yaraladı. Burada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti, istihbarat zafiyeti, bir sorumsuzluk vardır. Bu konuda derhal tahkikat başlatılıp olay tüm boyutlarıyla incelenmeli."

"KENDİ ATADIĞI BAKANLARA GÜVENMİYOR"

Bakanlara yönelik bir "konuşma yasağı" getirildiğini söyleyen Başarır Ali Mahir Başarır, tek adam yönetiminin ülkeyi sessizliğe büründürmek istediğini iddia etti. Başarır, bakanların durumuna üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün değerli basın burada. Cumhurbaşkanı az önce grup toplantısını yaptı. Bakanlara soru sorabildik mi? Ben sormak zorunda kaldım çünkü bunu Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Önceden bu ülkede öğrenciler, bu ülkede yurttaşlar Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla her yerde konuşabilirken bugün bu ülkede bakanlara konuşma yasağı geliyor."

Sizlere yasak, konuşan gazeteci ise tutuklanıyor. Siyasetçilere fezleke geliyor. Şimdi kendi atadığı bakanlara da güvenmiyor. Bakanları niye susturuyorsun? Pot mu kırıyorlar? Pot kırıyorsa niye atıyorsun? Hata yapacak adamı niye atıyorsun? Kaldı ki hata yapsa da senin susturma hakkın yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimseyi susturma hakkın yok, yasak koyma hakkın yok. Ama tek adam konuşacak, hep tek adam anlatacak, 86 milyon dinleyecek. Bir tane bakan da çıkıp 'Hadi oradan canım ya, ben bakanım, ben konuşurum. Ben aciz miyim? Bana soru sorulduğu zaman konuşamayacak kadar kapasitesiz bir insan mıyım?' demiyor. 2018'den bugüne geldiğimiz nokta budur. 86 milyonun ve bakanların, herkesin susturulduğu, susturulmaya çalışıldığı bir ülke. Susmayacağız, susmayacağız, susmayacağız. Gerçekten acınacak durumdalar."

BAŞARIR'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNA YANIT

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Başarır, videoyu tam izleyemediğini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir partidir" yanıtını verdi. Başarır, şöyle devam etti:

"Tertemiz bir parti olduğu için biz kendisiyle kilometrelerce Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yaptık. Bir milletvekilimiz, seçilmiş bir milletvekili tutuklandığı için. Bugün Genel Başkan koltuğuna Sayın Kılıçdaroğlu da otursaydı, iki dönem, üç dönem üst üste belediye başkanlığımızı yapan, kendi döneminde atanan çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizimle yürürdü. 'Evinden git, İstanbul'u kazanacaksın' dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında yine Ankara'dan İstanbul'a beraberce yürürdük ki biz bu yürüyüşü bir anlamda Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü... Bunların hepsi 2019'da atanmış belediye başkanlarımız. Çok kıymetli Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla el kaldırdık. Muhittin Böcek'in elini gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu kaldırdı. Biz aday gösterdik, gittik, çalıştık. Herhalde bunu kastetti, kastediyor."

Arınma derken adaletin arınmasından, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor. Ben öyle algıladım. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum. Mesela butlan konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti'nin sipariş usulü, partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.

Ülke arınmalıdır, herkes servetinin hesabını vermelidir, hepimiz vermeliyiz. Ama şu bir gerçek ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları, bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçildiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.

"ÖZGÜR ÖZEL, ANASININ AK SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Partimin geçmiş dönem yaşayan, yaşamayan ve mevcut genel başkanlığında yorum yapan ya da tartışan hiçbir kişinin düşüncesini basın önünde konuşmam. Bu bizim ahlaki bir görevimiz, eski genel başkanların da ahlaki bir görevi. Daha önce kendisi genel başkanlığımızı yaptı. Benim burada böyle bir tartışma içine sokmam doğru değil. Ben o cümlelerin nasıl algıladığımı ve de nasıl algılanması gerektiğini söyledim. Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Bülent Ecevit 70'lerde İsmet Paşa'ya seçimi kaybettiğinde, İsmet Paşa şapkasını alıp bir kenara çekilmiş, elini kaldırmıştır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır, anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. İyi ki yapmışım. O yüzden isim vermiyorum; bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Muharrem İnce'ye karşı ya da geçmişteki çıkan adaylara karşı nasıl bir yarış yürütüldüyse aynı yarış yürütülmüştür. Özgür Özel kazanmıştır."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:54:09. #7.13#
