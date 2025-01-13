CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan sert açıklamalar geldi. Günaydın, yalnızca CHP'li belediyelere yönelik operasyonların yapıldığını ve bunun hukukla çeliştiğini belirtti.

13.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:29
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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Hiçbir AKP'li, MHP'li belediyeye operasyon yapmazken yatıp kalkıp CHP'li ve muhalefet belediyelerine itibar suikasti düzenlemenin hukukla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Süreci izliyoruz. Ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı da biliyoruz. Hem biz buna karşı dayanışmamızı yükselteceğiz hem de milletten bugüne kadar aldığınızdan daha fazla cevabı alacaksınız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne, "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Günaydın şunları söyledi:

"Önce şunu söyleyelim: 5018 ve 4734 sayılı yasa uyarınca belediye başkanları ihale yetkilisi değildir. Dolayısıyla yetkili olmadığı bir ihaleden dolayı Beşiktaş Belediye Başkanı'nı bir sabah operasyonuyla babasının evinden gözaltına alıyorsun. Üç saat polis eşliğinde İstanbul'a getiriyorsun. Sonra da hastane kontrolünü bir şova dönüştürerek, kolunda polislerle beraber hastaneye girip çıkartarak adeta bir itibar suikastine maruz bırakıyorsun. Aslında sabah 06.30'da savcılık, masumiyet kariyesini ihlal ederek baştan zaten suçlu ilan ediyor. Peki neymiş mesele? Bir firma, Beşiktaş Belediyesi'nden bir iş almış ve bu işin karşılığında bir çalışma gerçekleşmiş. Peki bu ihale açık ihale mi? Evet. Söz edilen firma ihale yasaklı mı? Hayır. Peki o ihaleyi o firma kazanırsa belediyenin, 'Senin o ihaleni iptal ettim' demesi haklı bir gerekçe olmadan mümkün mü? O da değil. Peki o firmaya bakıyorsunuz kimlerle çalışmış diye. TBMM ile çalışmış, Yargıtay ile çalışmış, çok sayıda üniversiteyle çalışmış, tıp fakültesiyle çalışmış, YURTKUR ile çalışmış, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çalışmış, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile çalışmış. Bütün bunlar yani AKP'li belediyelerle il-ilçe düzeyinde ve aynı zamanda devlet kurumlarıyla bunlarla aldığı ihalenin toplamı 4 milyar TL'den fazla. Onlardan ihale alıp iş yaptığı zaman bu firma bir sorun yok. Beşiktaş Belediyesi ile iş yaptığı zaman suç örgütü lideri olarak tanımlanan bir insanla iş yaptığı için Beşiktaş Belediye Başkanı ve çalışanlar tutuklanıyor.

"CHP'li belediyelere itibar suikasti düzenlemenin hukukla uzaktan yakından alakası yoktur"

Yani özetle diyelim ki Türkiye'de hiç kimse soruşturma-kovuşturma süreçlerinden ari değildir. Ancak hiçbir AKP'li, MHP'li belediyeye operasyon yapmazken yatıp kalkıp CHP'li ve muhalefet belediyelerine itibar suikasti düzenlemenin hukukla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Süreci izliyoruz. Ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı da biliyoruz. Hem biz buna karşı dayanışmamızı yükselteceğiz hem de milletten bugüne kadar aldığınızdan daha fazla cevabı alacaksınız."

"Eğer bir görevden alma niyetleri olur ise hukukun içerisinde kalarak en sert tepkiyi vereceğiz"

Günaydın, "CHP'nin yol haritası ne olacak" sorularını şöyle yanıtladı:

"Bu bir terör örgütü suçlaması değil, bir suç örgütü suçlaması. Yani kayyum atanmasını gerektirir herhangi bir durum söz konusu dahi değil. Peki yapılacak olan işlem nedir? Aralarında belediye başkanının da bulunduğu bu 47 kişinin ifadeleri, sırasıyla emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde alınacak. Umuyor ve diliyoruz ki bu ifadeler sonrasında belediye başkanı ve çalışanları, başkan yardımcıları serbest bırakılacaklar. Eğer bir görevden alma niyetleri olur ise bir kere daha söylüyorum ki hukukun içerisinde kalarak en sert tepkiyi vereceğiz. Bu çerçevede dahi bir kayyum uygulaması söz konusu olamaz. 31 belediye meclis üyesinin tamamı CHP'lidir. Bir tek AKP'li, MHP'li belediye meclis üyesi dahi yoktur Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bu takdirde dahi belediye meclisi içerisinden bir arkadaşımız seçilerek Beşiktaş'ı yönetmeye devam edecek. Ancak biz bunu bile uygun bir seçenek olarak görmüyoruz, ifade edelim."

CHP\'li Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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