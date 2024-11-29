CHP'li Bingöl: Kayyum meselesi AKP'nin karakteri haline geldi - Son Dakika
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CHP'li Bingöl: Kayyum meselesi AKP'nin karakteri haline geldi

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Esenyurt'taki demokrasi nöbetinde kayyum atamalarının AKP iktidarının bir karakteri haline geldiğini belirtti. Geçmişte kayyum atanan yerlerde oy oranlarının düştüğünü vurgulayarak, bu uygulamanın CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayıcı bir strateji olduğunu ifade etti.

29.11.2024 20:47  Güncelleme: 21:04
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(İSTANBUL) - CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Esenyurt'taki demokrasi nöbetinde; "Bu kayyum meselesi artık AKP iktidarının, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir karakteri haline geldi. Geçmişte de kayyumlar atadılar ama kayyum atadıkları her ilçede, her ilde bir sonraki seçimde adeta nal topladılar, oyları düştü ve kayyum atadıkları partiler yine o seçimleri kazandılar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Bugünkü nöbete CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun katıldı.

CHP'nin 100 yıllık geçmişinde çok saldırılara uğradığına dikkati çeken Bingöl, şunları söyledi:

"Bu süreç sonunda hala Türkiye'nin birinci partisi olmuşsak, iktidarın alternatifiysek, birilerine korku salıyorsak sizin sayenizde. Bu kayyum meselesi artık AKP iktidarının, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir karakteri haline geldi. Geçmişte de kayyumlar atadılar ama kayyum atadıkları her ilçede, her ilde bir sonraki seçimde adeta nal topladılar, oyları düştü ve kayyum atadıkları partiler yine o seçimleri kazandılar. Bu büyüyerek böyle olacak. İlk seçimde bunu göreceğiz. Halfeti'ye, Hakkari'ye, Mardin'e, Esenyurt'a, Ovacık'a, Tunceli'ye kayyum atadılar. Yetti mi, yetmedi. Ardahan'da Damal'ın Sors köyünün muhtarına kayyum atadılar. Bugün de anasının bir damla sütü kursağından geçmeyen o masum bebekleri öldüren yenidoğan çetesinin yandaş hastanelerine kayyum atadılar. Herhalde bundan sonra kayyum atayacakları bir yer kaldı. O da CHP'li ailelerinin çocukları okullarda sınıf başkanı seçilecek ya, oraya da ilçe milli eğitim müdürlerini atayacaklar. Dur durak bilmiyorlar. Aslında bu bir gerçeğin yansıması. Sadece kayyum atamakla kalmıyorlar. Neler yapmıyorlar ki? Kendi belediyelerinin borçlarını takas yaparak sıfırlıyorlar. O takas yaptıkları arsalar, kendi belediyelerinde en işe yaramaz arsalarken, trafo alanlarıyken ama seçim kaybettikten sonra bu kez belediyelerin borçlarını kaynağından kesmeye başladılar. Amaçları CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak."

CHP\'li Bingöl: Kayyum meselesi AKP\'nin karakteri haline geldi
Kaynak: ANKA

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