CHP'li Günaydın'dan Beşiktaş Belediyesi Operasyonuna Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Günaydın'dan Beşiktaş Belediyesi Operasyonuna Eleştiri

CHP\'li Günaydın\'dan Beşiktaş Belediyesi Operasyonuna Eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun siyasi nedenlere dayandığını savundu. Günaydın, operasyon gerekçesi olarak gösterilen firmanın devlet kurumlarından ve AKP'li belediyelerden ihaleler aldığını belirtti.

13.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:57
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona gerekçe olarak gösterilen firmanın devlet kurumlarından ve AKP'li belediyelerden de ihaleler aldığını kaydederek, "Salt bu veri dahi içeriğinden bağımsız biçimde, araçsallaştırılmış hukuk üzerinden siyasi saiklere gerçekleştirildiğine yönelik karine oluşturmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Günaydın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona gerekçe olarak gösterilen firmanın devlet kurumlarından ve AKP belediyelerinden aldığı ihaleleri paylaştı.

Günaydın'ın paylaşımı şöyle:

"Beşiktaş operasyonuna gerekçe gösterilen firmanın,

1- Devlet Kurumlarından aldıkları ihaleler;

EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler ( Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa).

2- AKP belediyelerinden aldıkları ihaleler;

İsparta, Bahçelievler, Elazığ, Trabzon Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Haliliye, Yakutiye.

Bu ihalelerin toplamı 4 milyar TL'nin üzerinde.

Salt bu veri dahi, Beşiktaş operasyonunun, içeriğinden bağımsız biçimde, araçsallaştırılmış hukuk üzerinden siyasi saiklere gerçekleştirildiğine yönelik karine oluşturmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Günaydın'dan Beşiktaş Belediyesi Operasyonuna Eleştiri - Son Dakika

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