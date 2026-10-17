CHP'li Gürer, basın sorunları için Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

CHP'li Gürer, basın sorunları için Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM'ye sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Gürer, basın sorunları için Meclis Araştırma Önergesi\'ni TBMM\'ye sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM'ye sundu. Gürer, cezaevindeki gazetecilerin ve el konulan yayın kuruluşlarının durumunun da incelenmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Cezaevinde gazetecilerin varlığı, el konulan yayın kuruluşlarının yayın politikalarının iktidar tarafından belirlenmesi ve yerel basını kontrol altında tutma uygulamaları da incelenmelidir. Gazete ve televizyonlar için 'Ya bendensin ya da karşımdasın' anlayışıyla basının kontrol altına alınmak istenmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılması istemiyle hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Gürer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde görsel ve yazılı basının sorunları, son yıllarda farklı uygulamalarla ağırlaşmaktadır. RTÜK'ün ulusal ve bölgesel yayın yapan kuruluşlara yönelik uygulamalarının yanı sıra, son yıllarda iktidar oylarıyla basını sınırlayan kanunların farklı yorumlanması, basın yayın kuruluşları için sıkıntı oluşturmaktadır. Haber hazırlarken ve yaparken gözaltına alınmak olağan bir durum haline gelmektedir. Basın, yalnızca iktidarın hoşuna giden haberleri vermek değil, muhalefetin, sokağın anlatılarını ve yaşananları da ifade edebilirse demokrasiden söz edilebilir."

"BASIN SEKTÖRÜNDE İŞSİZ KALMAK, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAK OLAĞANLAŞMAKTADIR"

Gürer, basın sektöründe sendikalaşmanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Basın yayın alanında sendikal örgütlenme, taşeronlaşma, güvencesizlik, ücret politikaları ve vergi sistemi gibi alanlarda düzenlemelere de ihtiyaç vardır. Özveriyle her türlü koşulda görev yapan gazeteciler, daha iyi koşullarda olmayı hak etmektedir. Ancak ülkemizde haber yapmak, yazı yazmak ve yorum yapmanın dahi zorlaştığı bir süreçteyiz. Basın sektöründe işsiz kalmak ve güvencesiz çalışmak da günümüzde olağanlaşmaktadır. Sosyal medyada, televizyonda ve gazetede iktidarın hoşuna gitmeyen paylaşımlar, yazılar ve haberler için yaptırımlar uygulanmaktadır. Çalışan ve çeşitli sebeplerle çalışamayan medya mensuplarının sorunlarının yanı sıra yayın kuruluşlarının sorunlarının da bir arada araştırılması önemli olacaktır."

Tutuklanan gazetecilere ve kayyum atanan medya kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, "Cezaevinde gazetecilerin varlığı, el konulan yayın kuruluşlarının yayın politikalarının iktidar tarafından belirlenmesi ve yerel basını kontrol altında tutma uygulamaları da incelenmelidir. Yerel ölçekte yayın yapan ve ulusal düzeyde de yayını bulunan televizyon kuruluşlarına uygulanan vergi başta olmak üzere farklı kurallar, ayakta kalmalarını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda bölgesel ya da yerel medya kuruluşlarının durumu incelenmelidir. Gazete ve televizyonlar için 'Ya bendensin ya da karşımdasın' anlayışıyla basının kontrol altına alınmak istenmesi kabul edilemez" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiÖmer Fethi GürerMilletvekiliPolitikaGüncelNiğdeMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
13:12
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:28:14. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer, basın sorunları için Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei