CHP'li İlgezdi: 'Eğitimde Hijyen Hakkıdır, İktidar Tercih Yapıyor' - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi: 'Eğitimde Hijyen Hakkıdır, İktidar Tercih Yapıyor'

CHP\'li İlgezdi: \'Eğitimde Hijyen Hakkıdır, İktidar Tercih Yapıyor\'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, okullarda temizlik, hijyen ve yemek eksiklikleri üzerine yaptığı açıklamada, iktidarın bütçeyi ihtiyaçlardan ziyade israf kalemlerine ayırdığını savundu. Öğrencilerin temel haklarının kısıtlandığını belirten İlgezdi, deprem bölgesindeki öğretmenlerin ve öğrencilerin durumuna dikkat çekti.

29.09.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, okullarda yaşanan temizlik, hijyen ve ücretsiz yemek tartışmalarına ilişkin "Bütçe yok değil, iktidarın tercihine göre bütçe var. İsraf kalemlerine bütçe bulan bakanlık, deprem bölgesindeki konteyner kentlerde yaşayan öğretmenlerin elektrik faturalarına gelince kaynak yok diyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li İlgezdi, okullarda yaşanan temizlik, hijyen ve ücretsiz yemek tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Çocuklarımız temel haklardan yoksun bırakılıyor, AKP iktidarı temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görme, güvenlik, ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek, temiz ve içilebilir su, ücretsiz servis gibi en temel haklar söz konusu olduğunda tasarruf tedbirlerini gerekçe gösteriyor ya da bütçe yok diyor. Bütçe yok değil, iktidarın tercihine göre bütçe var. Seçim öncesi kademeli olarak yaygınlaşacağı söylenen okul yemeği seçim sonrası tasarruf gerekçesi ile rafa kaldırıldı, yetmedi taşımalı eğitimle okullara ulaşan ikili eğitim gören çocukların okul yemeği uygulaması da kaldırıldı. Sermaye sever iktidarın uygulamaları şaşırtmıyor. Temiz ve hijyenik ortamda eğitim-öğretim faaliyeti lüks değil, ihtiyaç ve haktır. İtibardan değil, ihtiyaçtan tasarruf eden AKP iktidarı belediyelerin okulları temizlemesi yasaklanıyor. Kış geliyor ve öğrenciler okul içerisinde olacaklar, hijyenik olmayan ortamda çocuklarımız hastalık riskiyle karşı karşıya olacaklar, bakanlık için çocuklarımızın sağlığının bir kıymeti yok mu?

Deprem bölgesi unutuldu, her şey normale döndü iktidara göre. Deprem bölgesinde eğitimciler, aileler ve çocuklar eğitim-öğretim için mücadele ederken, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere altın varaklı mektup yollayarak, ihtiyaçların giderileceğini zannediyor. Hatay'da halen temiz içme suyu yok, bir öğün ücretsiz yemek yok, eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülen okullarda temizlik personeli yok ve çocuklarımız için ücretsiz ulaşım yok. Bütçe neye var dersek, eğitime değil, sermayeye var. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın kırtasiye giderlerine, ücretsiz yemek ve temiz içme suyuna, ulaşımına harcanması gereken bütçe itibara harcanıyor.

Ülkemizin mimarları, yeni neslin şekillenmesinde kıymetli bir yere sahip olan öğretmenlerimizin zor şartlarda hizmet verdiğinin farkındayız. Deprem bölgesindeki öğretmenlerimiz çok daha zorlu bir mücadele veriyorlar ama iktidar karşılığında elbette onlar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Deprem bölgesinde konteyner kentte kalan öğretmenlerin elektrik aboneliklerini kurumların ödemesi gerektiği açıklaması yapılmıştı AFAD tarafından. Milli Eğitim Bakanlığı ise o sihirli cevabı verdi, 'bütçe yok'. Geçen hafta Bakanlığın öğrencilere altın varaklı mektup yolladığını ortaya çıkarmıştım. 20 milyon TL'den fazla parayı altın varaklı mektuplara harcayan Bakanlık deprem bölgesine kaynak ayırmıyor. Depremin üzerinden koskoca 20 ay geçti, ödenek yok denilerek okulların yarısından fazlasıyla yapılmadı. Sermayeye aktarmak için bütçe adeta dolup taşarken, eğitim için gerekli harcamalar söz konusu olduğunda bütçe buhar oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi: 'Eğitimde Hijyen Hakkıdır, İktidar Tercih Yapıyor' - Son Dakika

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