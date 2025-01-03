CHP'li Nazlıaka, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı - Son Dakika
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CHP'li Nazlıaka, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde Ahmet Özer'in tutuklanmasına karşı açıklamalarda bulundu ve demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

03.01.2025 17:42  Güncelleme: 19:03
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(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne katıldı. Nöbet öncesinde cezaevinde Ahmet Özer'in yanı sıra Gezi tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüşen Nazlıaka, Özer'in "Demokrasi mücadelesi, bir insanın vereceği en onurlu mücadeledir. Böyle dönemlerin ağır bedelleri oluyor. Bu ağır bedellere rağmen mücadeleden vazgeçmeyenler sayesinde demokrasiye, adalete, özgürlüğe ve eşitliğe olan inancımız hep diri kalıyor" şeklindeki mesajını aktardı. Nazlıaka, "Ne oldu da Prof. Dr. Doktor Ahmet Özer bir günde tukaka oldu? Ne oldu, seçim kazandı. Ne oldu, her iki kişiden birinin oyunu aldı. Ne oldu, 6 ayda 6 yıllık performans gösterdi" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de katıldı.

Ahmet Özer: Demokrasi mücadelesi, bir insanın vereceği en onurlu mücadeledir

Nazlıaka, nöbet öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Ahmet Özer'in yanı sıra Gezi Parkı davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüştü. Özer, Nazlıaka aracılığıyla "Demokrasi mücadelesi, bir insanın vereceği en onurlu mücadeledir. Böyle dönemlerin ağır bedelleri oluyor. Bu ağır bedellere rağmen mücadeleden vazgeçmeyenler sayesinde demokrasiye, adalete, özgürlüğe ve eşitliğe olan inancımız hep diri kalıyor. Bize uygulanan bu kumpası partimizin öncülüğünde sizlerin direnişiyle bozacağız. Hiçbir güç partimizin iktidar yürüyüşünü engellemeye yetmeyecektir. Belediyelerimizin üstün başarıları devam edecek" mesajını gönderdi.

"Cumhurbaşkanı tarafından tebrik mesajı yollanılmış"

Nazlıaka, şunları dile getirdi:

"Silivri'de görüştüğümüz ve tutsak edilmeye çalışılan her bir ismin yurtseverliği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Her biri kendisini bu ülkeye adamış, demokrasi mücadelesi vermiş ve bu ülkenin esenliği için çalışmış olan kişiler. Yaşadıkları her türlü hukuksuzluğa rağmen demokrasiye ve hukuka olan güvenlerini korumaya çalışıyorlar. Prof. Dr. Ahmet Özer, hayatını barışa adamış olan bir isim. 5 ödül almış. 200 ulusal, uluslararası makale yazmış. 60 kitap yazmış. Dekan olmuş, rektör olmuş. Her türlü kademede ülkesi için hizmet vermiş. Devlet kademesinin en üstünde yer alan kişilerle birlikte aynı masaya oturmuş ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tebrik edilmiş. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tebrik mesajı yollanılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı tarafından Meclis'e davet edilmiş. Yetmemiş, kurulan araştırma komisyonunun başkanı tarafından Meclis'e davet edilmiş. Sorarım size. Ne oldu da Prof. Dr. Doktor Ahmet Özer bir günde tukaka oldu? Ne oldu, seçim kazandı. Ne oldu, her iki kişiden birinin oyunu aldı. Ne oldu, 6 ayda 6 yıllık performans gösterdi... Benimle en son yaptığı konuşmada beni Esenyurt'a davet etmiş ve yapacağı projelerden bahsetmişti.

"10 kreşin planlaması yapılmıştı"

Esenyurt'ta bir kreş açıldı, 4 kreşin temelleri atıldı, 10 kreşin planlaması yapıldı. Bir Barış Manço Çocuk Evi, bir yaşlı merkezi açılmak üzereydi. Aralık ayında kadınlar için bir festival yapılacaktı. Kasım ayında kadınlar için bir çalıştay yapılacaktı. Prof. Dr. Ahmet Özer, 'Kadınlar bizim mor çizgimizdir' dedi. Buradaki kız kardeşlerime sesleniyorum. Esenyurt'ta yaşayan kadınlara sesleniyorum. Ahmet Başkanımızın size verdiği hizmetlerden memnun muydunuz? İşte Ahmet Başkanın bir günde tukaka olmasının sebebi budur. Kayyum atadılar. Ne yapmak istiyorlar? Diyorlar ki, 'Sen seçemezsin. Ben seni yerine seçerim. Sen düşünemezsin. Ben senin yerine düşünürüm. Sen karar veremezsin. Ben senin yerine karar veririm'. Yani ne demek istiyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır' demek istiyor. Bizler buradan öyle haykıralım ki, sesimiz Ankara'ya ulaşsın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atamızın söylediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne Katıldı - Son Dakika

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