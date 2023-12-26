 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki göstererek, AKP Hükümeti'nin tarikatları gözler önüne serdiği için diziye karşı bir kampanya başlatıldığını belirtti. Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na 8 soru yöneltti.

26.12.2023 - 13:16,  Güncelleme: 13:54
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıl Goncalar dizisi AKP Hükümeti döneminde palazlanan tarikatları gözler önüne serdiği için gericiler tarafından hedef tahtasına konuldu. İsmailağa Cemaati, 'Dizi son bulmalı' diye ayaklanırken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'İncelemeye alındı' dedi" ifadelerini kullandı.

"DİZİYİ İZLEMEDİM AMA BU YASAKLAMAYI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Nazlıaka, şöyle devam etti: "AKP Hükümeti'nin uygulamalarının iz düşümü sonucunda kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, Kuran Kursu'nda şiddet görmesi gerçeği rahatsızlık yarattı. Çocukların geleceğinin tarikatlara bırakılmasına itiraz etmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise dizi çekiminde kullanılacak Okmeydanı Darülaceze için çekim yasağı getirdi. Diziyi izlemedim ama bu yasaklamayı anlayabilmiş değilim."

'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösteren CHP'li Nazlıaka, Bakan Göktaş'a 8 soru yöneltti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka.

"GERİCİ POLİTİKALARINIZ GÖRÜNMEZ OLMAYACAK"

" Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini askıya almanıza, yaşanan rezilliklerin üzerini örtmenize asla izin vermeyeceğiz" diyen Nazlıaka, "Tarikat ve cemaatlerin ellerinde gelecekleri çalınan, canları ile bedel ödeyen çocukların unutulmasına geçit vermeyeceğiz. Diziyi yayından kaldırdığınız takdirde, ülkenin üzerine karabasan gibi çöken gerici politikalarınız görünmez olmayacak" ifadelerini kullandı.

NAZLIAKA BAKAN GÖKTAŞ'A 8 SORU YÖNELTTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Nazlıaka, şu soruları yöneltti;

  1. Bu diziden neden rahatsız oldunuz?
  2. Hiranur Vakfı'ndaki istismar skandalı tartışılmaya devam ederken AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin 'hafızlık ve Kuran' eğitimi veren Beyaz El Derneği ile yine protokol imzalayacak olması tartışılır diye mi korkuyorsunuz?
  3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde; bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıklamıştı. Yetmemiş, 2024 yılında da cemaat ve tarikatlarla protokollere devam edileceğini belirtmişti. Bu konunun üzerini örtmek için mi diziyi hedef alıyorsunuz?
  4. İsmailağa Cemaati'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında zorla evlendirilen kızı H.K.G'nin hafızalardan silinmesi için mi beyhude bir çabaya girdiniz?
  5. Cemaat yurdunda kalırken gencecik yaşta, göz göre göre ölüme sürüklenen Enes Kara'nın hatırlanmasından mı tedirgin oldunuz?
  6. Kaçak bir medresenin ahırında ölü bulunan Abdülbaki Dakak'ın yaşadıkları yeniden gündem olur diye mi dizi kaldırılsın istiyorsunuz?
  7. Aladağ'da Süleymancılar tarikatına bağlı kaçak yurtta yanarak can veren öğrencilerin yeniden gündeme gelmesini mi engellemeye çalışıyorsunuz?
  8. Depremdeki kayıp çocukların tarikatlara iktidar eliyle nasıl verildiği yeniden tartışmaya açılırsa 'ne yaparız?' diye mi korktunuz?"
CHP\'li Nazlıaka, \'Kızıl Goncalar\' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: dizide yanlış olan ne var ? eğer yanlış varsa gereği yapılsın, yok doğru ise bırakın yayınlansın. Yanıtla 23 14
  • heyula 41: Dizide dini karalamak diye bişey yok dini istismar edenleri hedef alıyor buda gayet olması gereken bir şey ama bunu anlamak için zeka lazım. Tabi bunu anlayıp işine gelmeyenler de var onlarında yakmak lazım Yanıtla 9 1
  • irfan Demir: Yarası olan gocunur. Yanıtla 5 2

Mahinur Özdemir Göktaş, Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement