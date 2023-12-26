CHP\'li Nazlıaka, \'Kızıl Goncalar\' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi

"Aha dayıya sor" diyerek ünlenmişti! Adanalı genç 8 yılda bambaşka biri oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıl Goncalar dizisi AKP Hükümeti döneminde palazlanan tarikatları gözler önüne serdiği için gericiler tarafından hedef tahtasına konuldu. İsmailağa Cemaati, 'Dizi son bulmalı' diye ayaklanırken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'İncelemeye alındı' dedi" ifadelerini kullandı.

"DİZİYİ İZLEMEDİM AMA BU YASAKLAMAYI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Nazlıaka, şöyle devam etti: "AKP Hükümeti'nin uygulamalarının iz düşümü sonucunda kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, Kuran Kursu'nda şiddet görmesi gerçeği rahatsızlık yarattı. Çocukların geleceğinin tarikatlara bırakılmasına itiraz etmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise dizi çekiminde kullanılacak Okmeydanı Darülaceze için çekim yasağı getirdi. Diziyi izlemedim ama bu yasaklamayı anlayabilmiş değilim."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka.

"GERİCİ POLİTİKALARINIZ GÖRÜNMEZ OLMAYACAK"

" Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini askıya almanıza, yaşanan rezilliklerin üzerini örtmenize asla izin vermeyeceğiz" diyen Nazlıaka, "Tarikat ve cemaatlerin ellerinde gelecekleri çalınan, canları ile bedel ödeyen çocukların unutulmasına geçit vermeyeceğiz. Diziyi yayından kaldırdığınız takdirde, ülkenin üzerine karabasan gibi çöken gerici politikalarınız görünmez olmayacak" ifadelerini kullandı.

NAZLIAKA BAKAN GÖKTAŞ'A 8 SORU YÖNELTTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Nazlıaka, şu soruları yöneltti;