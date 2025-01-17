CHP'li Orhan Sarıbal'dan Orhaneli Termik Santrali İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'li Orhan Sarıbal'dan Orhaneli Termik Santrali İçin Soru Önergesi

CHP\'li Orhan Sarıbal\'dan Orhaneli Termik Santrali İçin Soru Önergesi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ruhsatsız olarak çalışan Orhaneli Termik Santrali'nin çevresel etkileri ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili Çevre Bakanı'na soru önergesi verdi. Santralin, daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam ettiğini belirten Sarıbal, halkın sağlık sorunları ve çevre kirliliği hakkında bilgi talep etti.

17.01.2025 21:33  Güncelleme: 21:34
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'da Orhaneli Termik Santrali'nin çalışma ruhsatı olmadığı halde işletme faaliyetine devam etmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Sarıbal, santralin ilçe halkını zehirlemeye devam ettiğini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal,11 Ocak'ta Bursa Orhaneli Termik Santrali'nde meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, çalışma ruhsatı olmadığı halde işletme faaliyetine devam eden santralle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Tek üniteli Orhaneli Termik Santrali'nin 1992'de işletmeye alınıp, 2015'te özelleştirildiğini hatırlatan Sarıbal, "Birinci sınıf gayrisıhhi müessese olan işletme 2024 yılında, ruhsat şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez mühürlenmiştir. İşletme mühür kırma nedeniyle faaliyetine devam ederken Büyükşehir Belediyesi savcılık suç duyurusunun ardından yetkili makamlara da çağrıda bulunmuştur. Ancak tüm bu işlemlere rağmen işletme faaliyetlerine devam etmiştir. Bunun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce civardaki yerleşim alanlarından alınan numunelerde yoğun biçimde hava, toprak ve su kirliliğine neden olduğu tespit edilen söz konusu işletme, Orhaneli halkını zehirlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Orhan Sarıbal; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yazılı olarak cevaplandırmasını istediği önergede şu sorulara yer verdi:

"Bakanlığınızca; özelleştirilen termik santrallere çevre mevzuatı açısından gerekli koşul ve izinleri tamamlaması amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar tanınan süre 3 yıl daha uzatılırken Orhaneli Termik Santrali'nde 2026 yılına kadar geçerli olduğu belirtilen çevre izni hangi kriterlere dayanılarak verilmiştir? Çevre izni verilmeden önce, santralin çevresel yatırımlarını tamamladığına dair hangi tespitler yapılmıştır?

Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmalarda, santralin bölge halkı üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilmektedir. Bu bulgular üzerine Bakanlık ne tür önlemler almıştır? Bakanlığınız, ruhsatsız çalışan Orhaneli Termik Santrali'nden çıkan zehirli gazlara dair sürekli emisyon ölçüm denetimi yapmakta mıdır?

Bakanlığınızın termik santrale ilişkin yaptığı en son denetimin tarihi ve sonuçları nedir? Santralin atık yönetimi, filtre ve diğer rehabilitasyonlarına yönelik yapılan iş ve işlemler nelerdir? Santralin faaliyetlerinin durdurulması ve bölgede meydana gelen çevresel zararların telafi edilmesi için hangi adımlar atılacaktır?

Bakanlığınızın bir eylem planı bulunmakta mıdır? Orhaneli Termik Santrali gibi, çevresel yatırımlarını tamamlamadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen kaç termik santral vardır? Bu santrallere yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü genel denetim ve yaptırım süreçleri nelerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Orhan Sarıbal'dan Orhaneli Termik Santrali İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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