(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Biz bunları yıllardan beri Meclis'te verdiğimiz önergelerle, çözüm önerileriyle, kanun teklifleriyle zaten dile getiriyoruz. Ama iktidar bunları anlamamakta diretiyor. Ne telaşı arkadaşlar? Sanmayın ki sizin geçim telaşınız, sanmayın ki sizin çocuklarınızın geleceği telaşı. Koltuk telaşına düştüler. İktidar koltuğunun sallandığını gördüğü için koltuk telaşına düştü. Merak etmeyin, sizin hakkınızı savunan bir CHP var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, emekli aylıkları ve asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerini artırma çağrısı yapan Sarı, en düşük emekli aylığının en az 40 bin liraya çıkarılmasını, asgari ücretin de alım gücündeki kaybı telafi edecek şekilde artırılmasını istedi.