CHP'li Tanal'dan Kayyum Uygulamasına Eleştiri: 'Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Tahammül Etmek Lazım' - Son Dakika
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CHP'li Tanal'dan Kayyum Uygulamasına Eleştiri: 'Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Tahammül Etmek Lazım'

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e kayyum atanmasını eleştirerek, bölgede taziye ziyaretlerinin insani bir eylem olduğunu vurguladı. Tanal, hukukun üstünlüğü ve düşünce özgürlüğü taleplerini dile getirdi.

29.11.2024 19:23  Güncelleme: 19:39
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(TBMM) - CHP Şanlıurfa Mliletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde terörist cenazesine taziyeye gittiği gerekçesiyle Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün koltuğuna kayyum atanmasına ilişkin; "Düşünce ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar tahammül etmek lazım. Bölgemizde çokça taziyeye gidiyorsunuz, bu taziyelere gitmek insani bir şey. Taziye yaşayana yapılıyor, ölüye değil ki. Leyla Zana ve Osman Baydemir kararları var terörist cenazeleriyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, siz de gittiniz bazı cenazelere. Siz gidince bir şey olmuyor da biz gidince terörist oluyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP Şanlıurfa Mliletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde "Özgür Suriye Ordusu bayrağı asılı" iddialarına ilişkin, "Suriye'nin bayrağı 2 yıldızlı, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı 3 yıldızlı. Şanlıurfa'nın Akçakale içerisinde Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı asılı. Biz ÖSO'nun bayrağını astırmakla böyle bir devlet olduğunu kabul mu ettik? Bizim o bayrağı kabul etmemiz o devleti tanımamız anlamına gelir. Böyle bir devlet varsa TBMM niye bundan habersiz" dedi.

Tanal, iktidarın Kıbrıs'ta yaptığı yeraltı ve yer üstü yatırımları Güneydoğu'ya yapmamasını eleştirerek şunları söyledi:

"Kıbrıs'taki Orta Mesarya Ovası'na sulama iletim hattını götürürken Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan, Siverek, Viranşehir, Halfeti ilçelerine niye bu hizmeti götürmüyorsunuz? 'Kıbrıs'ta bu yatırımları yapmamız, oradaki sulama birliğiyle ilgili' demişsiniz. Peki, GAP projesinin bitmesiyle Güneydoğu'ya komple bir yatırım gelmeyecek mi? Şanlıurfa'da sınıflarımız 50-60 kişiden aşağı değil. Hastaneler, sulama birliği yetersiz. Sizin Kıbrıs'ta uyguladığınız hukuku Şanlıurfa'da istiyoruz. Şanlıurfa'nın GAP projesini bitiren bölgesel eşitsizlik bitsin."

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hakkında soruşturma açılarak belediyeye kayyum atanmasını ve kayyumun gerekçesini eleştiren Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bölgede bazı cenazelere katıldığını hatırlattı. Tanal, şunları söyledi:

"Genel Başkanı'mız bugün cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Özer'i ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında yapılan açıklamanın ardından hemen soruşturma başlatıldı. Yasaklara karşı olarak geldiniz, bu yasaklarla iktidar gidecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar tahammül etmek lazım. Bölgemizde çokça taziyeye gidiyorsunuz, bu taziyelere gitmek insani bir şey. Taziye yaşayana yapılıyor, ölüye değil ki. Leyla Zana ve Osman Baydemir kararları var terörist cenazeleriyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, siz de gittiniz bazı cenazelere. Siz gidince bir şey olmuyor da biz gidince terörist oluyoruz. Bingöl'de siz de gittiniz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz."

CHP\'li Tanal\'dan Kayyum Uygulamasına Eleştiri: \'Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Tahammül Etmek Lazım\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tanal'dan Kayyum Uygulamasına Eleştiri: 'Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Tahammül Etmek Lazım' - Son Dakika

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