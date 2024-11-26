CHP'li Vekilden Bakan'a Teğmen Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Vekilden Bakan'a Teğmen Tepkisi

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Serkan Sarı, Bakan Güler'e teğmenlerin hakları için sahip çıkması gerektiğini söyledi.

26.11.2024 12:08
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(TBMM) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçesiyle ilgili sunum yaparken, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "35 dakikadır bakan konuşuyor bir cümle duymadım. Teğmenlerimizin hakkını savunmak sizin boynunuzun borcu. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sizin boynunuzun borcu. Niçin sahip çıkmıyorsunuz? O teğmenler hepimizin teğmenleri, hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Türk milleti bununla gurur duyuyor, siz duymuyor musunuz?" diye tepki gösterdi. AK Partili vekiller ise Serkan Sarı'ya "şov yapıyorsun" karşılığını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

"Teğmenlerimize neden sahip çıkmıyorsunuz"

Bakan Güler'in açıklamasının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Teğmenlerle ilgili açıklama yapacaktınız. Bize de mi ceza vereceksiniz? Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Sayın Bakan sen diyebiliyor musun? Buyrun açıklayın. Ne zaman açıklayacaksınız? Siz o teğmenlere sahip çıkmak zorundasınız. Bu ordu size emanet. Açıklamanız nerede? 35 dakikadır Bakan konuşuyor bir cümle duymadım. Teğmenlerimizin hakkını savunmak sizin boynunuzun borcu. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sizin boynunuzun borcu. Niçin sahip çıkmıyorsunuz? O teğmenler hepimizin teğmenleri, hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Türk milleti bununla gurur duyuyor, siz duymuyor musunuz?" diye konuştu.

Sarı'nın tepkisinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş toplantıya 15 dakika ara verdiğini açıkladığı sırada Bakan Güler, salonu terk etti.

AK Partili vekillerden "şov yapıyorsun" tepkisi

CHP'li Serkan Sarı'nın açıklamasına AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Askerlik disiplinliktir. Bunu öğreneceksiniz. Sen askerlik yapmadın mı? Bilmiyor musun? Askerlikte disiplin esastır. Tiyatro yapıyorsun, şov yapıyorsun" derken, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise "Şov yapıyorsun. Buraya paralı askerlik yapıp geliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin tekelinde değil. Bunu kimse kullanamaz" şeklinde konuştu.

CHP\'li Vekilden Bakan\'a Teğmen Tepkisi
Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Teğmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Vekilden Bakan'a Teğmen Tepkisi - Son Dakika

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