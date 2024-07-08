CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı Sonuçlarını Açıkladı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 12-13 Haziran'da düzenlenen "Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı"na ilişkin "özellikle şu ana kadar mağdur edilen en büyük kesim olan erbaş ve er aileleriyle gazilerimizin sorunları başta olmak üzere tüm katılımcıların yıllardır çözümünü beklediği hukuki tanımlamalar, özlük hakları, istihdam, sağlık hizmetleri, çocuklarının eğitimi, ÖTV muafiyeti, kira desteği, sosyal tesislerden yararlanma, terörle mücadelede yaralanmış gazi sayılmayan personelin durumu, yerel yönetimlerin sağladığı destekler gibi 28 farklı konuda istişarelerde bulunduk" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP'nin 12-13 Haziran'da düzenlediği "Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nın sonuç raporunu, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Raporun 28 maddeden oluştuğunu belirten Bağcıoğlu, "Şehitlerimiz, toprak altındaki ulu köklerimiz; gazilerimiz de Ulu Önder Atatürk ebedi Başkomutanımızın belirttiği gibi yaşayan anıtlardır. Dolayısıyla şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek her Türk vatandaşının temel asli görevidir. Ancak günümüzde hala şehit ailelerimizin ve gazilerin sorunları devam etmektedir." dedi.

Düzenledikleri çalıştaya ilişkin bilgi veren Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını tespit etmek, tespit edilen sorunlar üzerinde kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile istişarelerde bulunmak, bir yol haritası belirlemek ve düzeltici tedbirleri tespit etmek ve müteakiben ilgili kurum kuruluşlarına bildirmek üzere 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın ismini 'Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı', ayrıca 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı' olarak belirledik. Çalıştay öncesinde üç aylık bir hazırlık süreci yürüttük. 38 il ve ilçede 41 dernek ziyareti, 85 hane ziyareti yaptık. İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler gerçekleştirdik. Özellikle diğer devletlerin bu konulardaki uygulamalarını inceledik ve Türkiye'ye nasıl adapte edilebilir, nasıl uygulanabilir yönünde kararlar verdik. Çalıştaya, kamu yararına faaliyet gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanları ile 95 şehit ailesi ve gazimiz iştirak etti. Ayrıca Malul Sayılmayan Gaziler Derneği ve Terörle Mücadele Gazi Sayılmayanlar Derneği, genel başkanları ile çalıştayda temsil edildiler. Bu çok önemli çünkü terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan arkadaşlarımız, kahramanlarımızın sesi ilk defa bu çalıştayda bu şekilde gündeme getirildi. Umarım müteakip dönemde de onların haklarına yönelik düzeltici tedbirler alınır.

"Raporumuzu bugün Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ileteceğiz"

Türkiye'de Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı da devletimiz tarafından kurulan bir vakıf, çalıştaya davet edilmiş, ancak katılım sağlamamıştır. Neticede üç tane dernek ve vakıf ile iki tane terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlara ilişkin dernek çalıştaya davet edildi ve katılım sağladılar. Dört oturum halinde yürüttük çalıştayı. Tüm katılımcılara soru cevap hakkı tanıdık. Her konu üzerinde detaylı tartışmalar karşılıklı tartışmalar, istişareler yapıldı.

Burada şunu belirtmek istiyorum; özellikle şu ana kadar mağdur edilen en büyük kesim olan erbaş ve er aileleriyle gazilerimizin sorunları başta olmak üzere tüm katılımcıların yıllardır çözümünü beklediği hukuki tanımlamalar, özlük hakları, istihdam, sağlık hizmetleri, çocuklarının eğitimi, ÖTV muafiyeti, kira desteği, sosyal tesislerden yararlanma, terörle mücadelede yaralanmış gazi sayılmayan personelin durumu, yerel yönetimlerin sağladığı destekler gibi 28 farklı konuda istişarelerde bulunduk. Önceki yıllarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunlarına yönelik çeşitli çalıştaylar yapıldı. Ancak bunların hiçbirisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Biz raporumuzu bugün basın kuruluşlarına ve Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ileteceğiz.

Çalıştay sonucunda ortak anlayışla tespit edilen öneriler bizce bir an önce hayata geçirilmelidir. Biz CHP olarak yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce konuyla ilgili yasal düzenlemeleri Meclis'e sunmaktır. Orada bütün siyasi partilerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu konuda da belirtilen yol haritası üzerinden tüm çalışmaları takip edeceğiz. Bu ayrıca CHP'nin şehit aileleri ve gazilere taahhüdüdür. Burada belirtilen bütün hususların iktidara geldiğimizde eğer o döneme kadar yerine getirilmezse bizim tarafımızdan yerine getirileceğini bir kere daha taahhüt ediyorum ve beyan ediyorum."

"174 tane muharip gazimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlayacağız"

Yankı Bağcıoğlu, 20 Temmuz'da 2024 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Biz de bu büyük zaferin 50. yılı anısına, 1974'e atfen, sembolik olarak 174 muharip gazimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlayacağız ve beraber törenlere katılacağız" dedi.