CHP'li Yüksel Mansur Kılınç : "Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenliği, İsrailli Şirkete mi Emanet?" - Son Dakika
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CHP'li Yüksel Mansur Kılınç : "Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenliği, İsrailli Şirkete mi Emanet?"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Genelkurmay Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsrailli şirketin siber güvenlik yazılımını kullandığına dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Kılınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Kılıç, Bakan Yerlikaya'ya, başta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Başkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda “Check Point Software Technologies” adlı şirketin ve şirketin çözüm ortağı olan şirketlerin ürünlerinin kullanılıp kullanılmadığını sordu.

21.10.2024 15:29
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Genelkurmay Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsrailli şirketin siber güvenlik yazılımını kullandığına dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Kılınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Kılıç, Bakan Yerlikaya'ya, başta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda "Check Point Software Technologies" adlı şirketin ve şirketin çözüm ortağı olan şirketlerin ürünlerinin kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İsrailli şirketin siber güvenlik yazılımını kullandığına ilişkin iddialarla ilgili  Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlamaları istemiyle ayrı ayrı soru önergeleri verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" açıklamasını hatırlatan Kılınç, "İsrail'in, ülkemizin güvenliğini tehdit ettiğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki devlet yöneticileri tarafından dile getirildiği günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın İsrail devleti ile bağlantılı "Check Point Software Technologies" adlı siber güvenlik şirketinin güvenlik duvarı yazılımını kullandığına dair haberler medyaya yansımıştır. Söz konusu haberlerin doğru olmadığına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmamıştır." dedi.

"Check Point Software Technologies" adlı şirketin İsrail'in en büyük silah şirketleri ile ortaklık yaptığına dikkat çeken Kılınç, "Şirketin kurucusu, ortağı ve üst yöneticisi Gil Shwed,  İsrail Askeri İstihbarat Birimi AMAN'ın, Unit 8200 isimli biriminde çalışmış ve şirketin ilk ürünü burada geliştirilmiştir" bilgisine yer verdi.

Kılınç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde başta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda "Check Point Software Technologies" adlı şirketin ve şirketin çözüm ortağı olan şirketlerin ürünlerinin kullanılıp kullanılmadığını sordu.

"Bakanlığınız neden açıklama yapmadı?"

CheckPoint'in başkan yardımcısı Dorit Dor'un ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) uzun yıllar siber casus olarak görev yaptığını dile getiren Kılınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e şu soruları yöneltti:

"-Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda "Check Point Software Technologies" adlı şirketin ve şirketin çözüm ortağı olan şirketlerin ürünleri kullanılmakta mıdır? Kullanılmakta ise hangi tarihten beri kullanılmaktadır?

-Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda "Check Point Software Technologies" adlı şirketin ve şirketin çözüm ortağı olan şirketlerin ürünleri kullanılmakta ise İsrail'in, ülkemizin güvenliğini tehdit ettiğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki devlet yöneticileri tarafından dile getirildikten sonra hala bu ürünlerin kullanımına devam edilecek midir?

-Alım tarihi 30.04.2014 olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı'nda kullanılmak üzere Güvenlik Duvarı Yazılım Alımı ihalesinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ilan metninde "Önerilen ürünün kurulumu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan  Check Point Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi ile entegrasyonu sağlanacaktır" ibaresi geçmekte midir?

-İsrail'in, ülkemizin güvenliğini tehdit ettiğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki devlet yöneticileri tarafından dile getirildiği günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın İsrail devleti ile bağlantılı "Check Point Software Technologies" adlı siber güvenlik şirketinin  güvenlik duvarı yazılımını kullandığına dair haberlere dair Bakanlığınız neden açıklama yapmamıştır?

-Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda Check Point Software Technologies" adlı şirketin ve çözüm ortağı olan şirketlerin ürünlerini kullandı ise güvenlik açığı oluşup oluşmadığı, kullanılan bilgisayardaki verilerin güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına dair kapsamlı kontrol,  inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Yüksel Mansur Kılınç : 'Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenliği, İsrailli Şirkete mi Emanet?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yüksel Mansur Kılınç : "Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenliği, İsrailli Şirkete mi Emanet?" - Son Dakika
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