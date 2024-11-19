CHP Esenyurt\'ta Adalet Nöbeti Tutuyor

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(İSTANBUL) CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Esenyurt'taki demokrasi nöbetinde; "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, onun Genel Başkanına, İçişleri Bakanına, bunun arkasında kim varsa onların hepsine sesleniyoruz. CHP olarak sizinle ve zulmünüzle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan bugün yapılan nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz ve CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi de katıldı.

Nöbete katılan Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, "Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'un belediye başkanıdır. Yasal olarak da hukuken de böyledir. Halkın kalbindeki başkanın kim olduğu gerçeğini değiştiremeyeceksiniz. Esenyurt'ta bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu zulme karşı tepki yüzde 80'leri aşmış durumda. Siz istediğiniz kadar 'eski başkan' diye alın. Biz başkanın kim olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

"Bugün seçim olsa ilçede yüzde 20 bile alamazsınız"

"Esenyurt'ta yaşanılanlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında Türkiye'yi ne şekilde yönetmek istediğine yönelik gerçek bir belgesel halinde" diyen Suat Özçağdaş ise şunları söyledi:

"Bu mücadelenin özünde Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş olan Prof. Dr. Ahmet Özer'in başkanlık görevine geri dönmesi var. Mesele yalnızca belediyeye girmek meselesi değil. Mesele belediye meclis üyelerinin görevlerine başlaması meselesi değil yalnızca. Ahmet Özer, bu iktidarın defalarca görüşlerinden faydalandığı bir akademisyen. Bu derece bir riyakarlık, bu derece bir ahlaksızlık yeryüzüne zor gelir, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nde cisimleşerek gelir. Ülkenin şehirciliğini bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağzından söylersek 'bu şehirlere ihanet ettiler'. Bu ihaneti düzeltmek için şehircilik alanında ne yapabiliriz diye şuralar yaptılar. Ahmet Başkan'a o şuralarda söz verdiler, görüşlerini öğrendiler, raporlar istediler. Ahmet Başkan 10 yıllar boyunca bu ülkeye çözüm üretmek için uğraştı. Bu ülkenin bakanları, cumhurbaşkanları, sivil toplum örgütleri Ahmet Özer'in bilimsel bilgisinden, halk sevgisinden, çatışmayı çözmeye yönelik tutkusundan yararlanarak çözümler istediler.

Asıl mesele, Ahmet Özer'in hapsedilmesi meselesidir. Asıl mesele, Ahmet Özer'in şahsında Esenyurtluların iradesinin gasp edilmesidir. CHP olarak sonuna kadar bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahmet Özer Esenyurt'u kazandığında iki Esenyurtludan biri Ahmet Özer'e oy vermişti. Şimdi yapılan bütün çalışmalarda Esenyurt'un yüzde 80'i Ahmet Özer'e haksızlık olduğunu söylüyor. Bugün bir seçim olsa siz yüzde 20 bile alamazsınız bu ilçenin içerisinde. Ahmet Başkana yapılan suçlamaların tamamının mesnetsiz olduğunu, tutuklama kararında yazıldığı şekliyle anlıyoruz. Siz böylesi bir demokrasiyi bile hak etmiyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, onun genel başkanına, İçişleri Bakanına, bunun arkasında kim varsa onların hepsine sesleniyoruz. CHP olarak sizinle ve zulmünüzle sonuna kadar mücadele edeceğiz."