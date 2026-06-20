CHP'nin Malatya'daki İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarından Barış Yıldız ve Veli Ağbaba'ya Destek - Son Dakika
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CHP'nin Malatya'daki İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarından Barış Yıldız ve Veli Ağbaba'ya Destek

20.06.2026 16:37  Güncelleme: 18:15
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CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanı görevinden alınan Barış Yıldız ile ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilen Milletvekili Veli Ağbaba'ya, CHP ilçe başkanları ve belediye başkanları ortak basın açıklamasıyla destek verdi. Açıklamada, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Barış Yıldız'ın yanında oldukları vurgulandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanı görevinden alınan Barış Yıldız ile ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplik Kurulu'na (YDK) sevk edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya, CHP ilçe başkanları ve belediye başkanlarından destek geldi. Ortak basın açıklamasında konuşan ilçe başkanları ve belediye başkanları, Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın ve Barış Yıldız'ın yanında olduklarını belirterek, siyasi mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini vurguladı.

CHP Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlenen açıklamaya, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile 13 ilçe başkanının yanı sıra parti il, ilçe yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.

İlçe başkanları adına konuşan CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, CHP'nin özgür iradesini, demokrasiyi ve halkın oyunu savunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN SEÇİLMİŞ YÖNETİMİNİN YANINDAYIZ"

Gürsoy, CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarının örgütün ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün burada Malatya'nın 13 ilçesinin seçilmiş ilçe başkanları olarak bulunuyoruz. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür iradesini savunmak için toplandık. Bugün burada demokrasiyi savunmak için toplandık. Bugün burada halkın oyunu, örgütün emeğini, milyonların umudunu savunmak için toplandık. ve buradan çok net söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş yönetiminin yanındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'nın yanındayız. İl Başkanımız Sayın Barış Yıldız'ın yanındayız."

"AMAÇ ÖRGÜTÜ DAĞITMAK, MÜCADELEYİ DURDURMAK"

Son dönemde CHP'ye yönelik siyasi müdahalelerin arttığını ifade eden Gürsoy, şöyle konuştu:

"Önce belediyelerimize saldırdılar. Milletin oylarıyla kazanılmış belediyelerimize operasyonlar yaptılar. Yetmedi, belediye başkanlarımızı hedef aldılar. Yetmedi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi operasyonlarla milletin iradesine müdahale etmeye kalktılar. Yetmedi, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine müdahale etmeye başladılar. Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürümektedir."

Gürsoy, son günlerde gündeme gelen "mutlak butlan" tartışmalarını da eleştirerek, "Bugün önümüze konulan butlan tartışmaları siyasi bir mühendislik çalışmasından başka bir şey değildir. Amaç örgütü dağıtmaktır. Amaç mücadeleyi durdurmaktır. Amaç umudu kırmaktır. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden iç tartışmalara mahkum etmektir" dedi.

"MALATYA VELİ AĞBABA'YI TANIYOR"

Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik eleştirilere de değinen Gürsoy, şunları söyledi:

"Son günlerde Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'ya yönelik sistematik saldırılar yapılıyor. İftiralar atılıyor, karalama kampanyaları yürütülüyor. Buradan açıkça söylüyorum; Malatya bu iftiralara inanmaz. Çünkü Malatya Veli Ağbaba'yı tanıyor."

Gürsoy, açıklamasının sonunda, "Bizler Malatya'nın 13 ilçe başkanı olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bizler örgütün iradesinin yanındayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan kadroların yanındayız. Bizler mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK DESTEK

CHP'li belediye başkanları adına konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da CHP'nin iktidar yürüyüşünün çeşitli müdahalelerle engellenmeye çalışıldığını savundu.

Yıldırım, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür iradeleriyle seçilmiş il başkanımızın, milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın ve genel başkanımız Özgür Özel'in yanında duruyoruz. Dün böyleydik, bugün böyleyiz. Yarın da onlarla yol yürümek, iktidara birlikte yürümek bizim için bir onurdur, şereftir" dedi.

"TÜRKİYE KAMUOYUNA SESLENİYORUZ"

Görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da yaptığı konuşmada ilçe başkanları ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Yıldız, "Bugün biz buradan Malatya'dan sadece Malatya kamuoyuna değil, tıpkı diğer illerde olduğu gibi tüm Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Gördüğünüz üzere Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzü olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden tüm ilçe başkanlarımız burada. Kadın Kolu ve Gençlik Kolu başkanlarımız burada. Son yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş ve Malatya'da da partimizin yüz akı olmuş dört belediye başkanımız burada" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Barış Yıldız, Veli Ağbaba, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Malatya'daki İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarından Barış Yıldız ve Veli Ağbaba'ya Destek - Son Dakika

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