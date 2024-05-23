CHP Milletvekili Akay: Esnafın mağduriyetini giderin, bu yanlış uygulamadan vazgeçin

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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Varlık Fonu bir sürü kamu bankalarının 2022 yılında 55,5 milyar, 2023 yılında da 111,7 milyar TL'lik öz kaynak desteğini sağlamış bulunuyor. Esnaf için de bu desteği sağlayabilir, 2 trilyon 300 milyar borçlanma yapabiliyorsa bir kısım esnafa yardım için de bu durumları rahat rahat karşılayabilir. Buradan ilgilileri uyarıyoruz, esnafın mağduriyetini giderin, bu yanlış uygulamadan kesinlikle vazgeçin" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 19'uncu maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz aldı.

Bu maddenin kanundaki para cezalarının güncel tutarlarını arttırdığını, malın satışından kaçınanlarla ilgili birtakım cezaları yükselttiğini anlatan Akay, şöyle devam etti:

"İnternet üzerinden ticari faaliyetlerle ilgili yanıltıcı reklamlarla ilgili ifadelerde, yayınlarda bulunan kuruluşlarla ilgili de erişim yasağı almayla ilgili buradaki Reklam Kuruluna yetkiler veriyor. Tabii ki daha önce bu tür yetkiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gidilip iptal kararı alınmıştı. Bu madde de tam bu Anayasa Mahkemesinin iptal kararını karşılamıyor, bu açıdan da yine Anayasa'ya aykırılık söz konusu.

"faiz oranını geriye dönük artırıyorsunuz"

9 maddede, 9 kanunda değişiklik yapılan bu kanun teklifind hal kanunuyla, perakende ticaretle, stoklarla alakalı, lisanslama depolarıyla, AVM'lerle, zincir marketlerle ilgili düzenlemeler yapılmadan sadece fiyat artışları ve stoklarla ilgili birtakım maddelerle ilgili cezaların arttırılmasıyla enflasyonla mücadele edilmeye çalışılıyor. Baktığımız zaman da burada esnafın üzerine bir yük binmiş oluyor. Esnaf zaten bu fiyatlar altında ezilmiş durumda, zor mücadele ediyor, bugün sattığı malın yarın yerine koyması için aynı fiyattan alımı mümkün olmuyor. Bir de biz ne yapıyoruz? Bu esnafın kullandığı kredilerinin faizlerini artırıyoruz. Bakın, pandemi döneminde kredi kullanmış düşük faizle, bugün bu faizleri iki katından daha fazla artırıyoruz. Şimdi, esnaf planlamasını yapmış, ona göre mal alımlarını ayarlamış fakat siz bu faiz oranını geriye dönük artırıyorsunuz. 22 sayfalık kredi mukaveleleriyle de değişken faizli olduğunu da bilmeden bu krediyi kullanıyor ve ekstra faiz yüküne giriyor."

"Esnafın mağduriyetini giderin, bu yanlış uygulamadan kesinlikle vazgeçin"

2023 Ocak ayından 2024 Mayıs'ına kadar Halk Bankasından esnafa, 545 bin kişiye yaklaşık 213 milyar lira kredi kullandırıldığını anlatan Akay, şunları söyledi:

"En düşük tutardan bu faiz oranının maliyeti yüzde 7 tutarında artsa 14 milyar 910 milyonluk bir yük biniyor. Yani bir esnaf ortalama 390 bin lira kredi kullanıyor, bir yıl içerisinde de taksitlerinde 27 bin lira artırım oluyor. Esnaf bununla nasıl mücadele edecek? Bu farkı nasıl karşılayacak? Oysa tasarruf tedbirlerine baktığımız zaman bir sürü konuda esnafın bu faiz yükünü karşılayacak durum var. Türkiye Varlık Fonu Halk Bankasının yüzde 91,49'una sahip; Halk Bankasının geçmiş birikmiş karları 4 milyar 558 milyon. Bir kısmını buradan karşılayabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu bir sürü kamu bankasının 2022 yılında 55,5 milyar, 2023 yılında da 111,7 milyar TL'lik öz kaynak desteğini sağlamış bulunuyor. Esnaf için de bu desteği sağlayabilir, 2 trilyon 300 milyar borçlanma yapabiliyorsa bir kısım esnafa yardım için de bu durumları rahat rahat karşılayabilir. Buradan ilgilileri uyarıyoruz, esnafın mağduriyetini giderin, bu yanlış uygulamadan kesinlikle vazgeçin."

"Bu yarım kalan projeyi bitirip ekonomiye kazandırın"

Cevdet Akay konuşmasında Karabük'teki bir projeye değinerek, şöyle konuştu:

"Karabük kent meydanı, millet bahçesi ve sosyal donatı alanlarıyla ilgili bir ihale, 194 milyona ihale edilmiş. Buradaki bu ihale iki gün önce gelen yazıyla durduruluyor. İki gün önce geliyor bu yazı, durduruluyor. Halbuki, buradaki mevcut durumu, yapılan faaliyetleri görüyorsunuz. Bu şekilde yarım kaldığı zaman hem Karabük'e hem ülke ekonomisine büyük zarar verecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yeni 15 katlı bir yer kiraladı, aylık kirası 1 milyonun üzerinde, bir de tefrişat yapıyor. Buradaki yerlerden tasarruf edilebileceğine, kar garantili köy projelerinden tasarruf edebileceğine, ki bu yıl 162 milyar ödenecek, 2005 yılından bu yana da 79 milyar dolar bu projelere ödeme yapılmış, 116 bin kamu aracından tasarruf edilebileceğine, ki bunlara kira olarak da 2018 yılından bu yana 8 milyar TL kira ödenmiş, bu projelerden tasarruf ediyorsunuz, Karabük halkına zarar veriyorsunuz. Karabük bunu istemiyor. Buradan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Özhaseki'ye sesleniyorum, bu uygulamadan lütfen vazgeçin, bu yarım kalan projeyi bitirip ekonomiye kazandırın."