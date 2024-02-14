CHP Milletvekili Ali Öztunç, Çöpler altın madeninin tehlikelerine dikkat çekti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ali Öztunç, Çöpler altın madeninin tehlikelerine dikkat çekti

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iki yıl önce Çöpler altın madeninin neden olabileceği tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Öztunç, altın madeni sahasında yapılan siyanür ve kimyasal atık havuzlarının bölgeye büyük zarar verdiğini belirtti ve yer altı suları ile barajların kirleneceği uyarısında bulundu. Öztunç, bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için teklif sunacaklarını ve mücadele edenlere destek vereceklerini açıkladı.

14.02.2024 11:57
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iki yıl önce Çöpler altın madeninin neden oldabileceği tehlikeler karşısında uyarıda bulunmuştu. Öztunç şöyle demişti: "Bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat'ı, Keban Barajı'nı, Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz."

Öztunç, 2022 yılında CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve parti yöneticileri ile birlikte İliç'teki altın madeni sahasına gittiği sırada "Bu siyanür havuzlarıyla, kimyasal atık havuzlarıyla bölgeye çok büyük zarar veriliyor. Buradan Tunceli'ye, Ovacık'a kadar, batı bölgesinden Erzincan'a kadar; Kemaliye'ye, Divriği'ye kadar bu alan tehlike altında" uyarısında bulunmuştu.

"BURADA MEMLEKETE, DEVLETE, TOPRAĞA, KUŞA, KURDA, BÖRTÜ BÖCEĞE ZARAR VERİYORSUNUZ. YER ALTI SULARINA, BARAJLARA ZARAR VERECEKSİNİZ"

Öztunç'un açıklaması şu şekildeydi:

"Şu anda İliç'teyiz. İliç, son zamanlarda altın madeni ve bu madenin siyanür havuzlarının bölgeye verdiği zararla gündemde. Medya, siyaset, buraya ilgi göstermeye başladı. Biz hiçbir şekilde madenciliğe, sermayeye karşı değiliz ama bazen yerin üstü, yerin altından değerlidir. Bazen yerin altıdakini çıkartırken çevreye zarar vermemek lazım. Burada maalesef bu siyanür havuzlarıyla, kimyasal atık havuzlarıyla bölgeye çok büyük zarar veriliyor. Buradan Tunceli'ye, Ovacık'a kadar, batı bölgesinden Erzincan'a kadar; Kemaliye'ye, Divriği'ye kadar bu alan tehlike altında.

Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat'ı, Keban Barajı'nı, Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işin yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Bazı çevreciler, bölge halkının bir kısmı buna karşı mücadele ediyor ama bu insanlar yalnız bırakılmamalı. CHP olarak biz buradayız. İliç İlçe Başkanı'mız, İl Başkanı'mız bu mücadeleyi veriyor. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile birlikte geldim; gözümüz burada, uyarıyoruz.

Burada memlekete, devlete, toprağa, kuşa, kurda, börtü böceğe zarar veriyorsunuz. Yer altı sularına, barajlara zarar vereceksiniz. Para için insan yaşamını mı bitireceksiniz? Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için önümüzdeki haftalarda bir araştırma komisyonu teklifini Sevda Erdan Kılıç vekilim ile birlikte sunacağız. Burada bu işle ilgili mücadele eden arkadaşlara destek sunacağız."

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Çöpler altın madeninin tehlikelerine dikkat çekti
Kaynak: ANKA

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