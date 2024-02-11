CHP Milletvekili Ayhan Barut, Narenciye Üreticilerinin Sorunlarına Çözüm İstedi

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın destek vermediği narenciye üreticilerinin sorunlarına çözüm istedi ve taleplerini belirtti. CHP'li Barut, "Narenciye tüketiminin arttırılması temel zorunluluk olmuştu. Ancak iktidar oralı olmadı, hala da olmuyorlar. Narenciye üreticileri göz göre göre kan ağlarken, iktidar seyrediyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, narenciye üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

İktidarın, narenciye üreticilerinin sorunlarına kayıtsız kaldığını belirten Barut, şunları kaydetti:

"NARENCİYE ÜRETİCİLERİ GÖZ GÖRE GÖRE KAN AĞLARKEN, İKTİDAR SEYREDİYOR"

"Bu sene toplam üretimin 7 milyon tona çıkmasıyla ihracat ve iç piyasada narenciye tüketiminin arttırılması temel zorunluluk olmuştu. Ancak iktidar oralı olmadı, hala da olmuyorlar. Narenciye üreticileri göz göre göre kan ağlarken, iktidar seyrediyor.

"ÇİFTÇİNİN YAŞADIKLARI SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMASI ZORUNLUDUR"

Turunçgilde toplam üretimin yüzde 75'i Çukurova Bölgesi'nden karşılanıyor. Bölgemiz Çukurova'da Adana, Mersin ve Hatay'da çiftçilerimizin en önemli gelir kaynağından birisi narenciyedir. Bölge ekonomisi ve ülkemiz için hayati öneme sahip narenciyede, çiftçinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması zorunludur. Tüm tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi narenciye üretiminde de gübreden zirai ilaca, akaryakıttan tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına dek fahiş bir artış yaşanıyor."

Barut, konuya ilişkin talep ve önerileri de şöyle sıraladı:

"NARENCİYE İHRACATININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI, İHRACAT İÇİN DESTEK VERİLMELİ "

"Narenciye üreticisi desteklensin ki ülke çiftçisi rahat bir nefes alsın, insanlarımız sağlıklı yaşam için turunçgil tüketebilsin. Otel ve konaklama yerlerinde narenciye suyu ekstra olmaktan çıkarılsın. Okullarda çocuklarımızın bir öğün de olsa narenciye tüketimi veya portakal suyu içmesi sağlansın.

Çiftçinin yüzünü güldürmek, tüketicilerimizi rahat ettirmek zorundayız. Aksi halde yarınlarımız çok daha karanlık olacaktır.

Narenciye ihracatının önündeki engeller kaldırılmalı, ihracat için destek verilmeli ve yeni ihracat pazarları bulunmalıdır. Çin, Avrupa, Asya, Ortadoğu gibi yeni ihracat pazarlarına odaklanılmalıdır. İçeride enflasyonu dengeleme, fiyatları düşürme adına yapılan ihracat yasağı gibi yanlışlara son verilmelidir. Ülke içinde narenciye tüketimi teşvik edilmelidir.

Tüketimi arttırmak için narenciye özelinde okullarda, devlet dairelerinde, askeri kışlalarda ve çoğu yerde narenciye tüketimi konusunda seferber olunmalıdır. Üreticinin ürünü kamu organizasyonuyla alınmalı ve toplumsal seferberlik kapsamında mesela her öğrencimizin günde 1 kez olsa bile portakal suyu içmesi sağlanmalıdır.

Otellerde, konaklama yerlerinde portakal suyu, narenciye ürünlerinin suyu ekstra olmaktan çıkarılmalı, her şey dahil sisteme eklenmelidir. Narenciye üreticisi ve ihracatçısına destek verilmeli, ton başına destek en az 3 bin lira olarak revize edilmelidir. Narenciye üreticisi desteklensin ki ülke çiftçisi rahat bir nefes alsın, insanlarımız sağlıklı yaşam için turunçgil tüketebilsin. Ülke ekonomisi de bundan kazançlı çıksın."

"HALKIMIZ PAHALI DİYE TÜKETEMEZKEN, ÇİFTÇİMİZ MALİYETİN ALTINDA KALAN ÜRÜN FİYATLARI NEDENİYLE FERYAT EDERKEN, ARADAKİ FARK KİME GİDİYOR"

Barut, "Narenciye üreticisi dalında 30 kuruşa limon, 50 kuruşa mandalina ve portakal satamıyor. Marketlerde ise mandalina ve limon 20 liranın üstünde, portakal 30 liradan fazlaya satılıyor. Halkımız pahalı diye tüketemezken, çiftçimiz maliyetin altında kalan ürün fiyatları nedeniyle feryat ederken, aradaki fark kime gidiyor? Böyle düzen olmaz. Bu kara yazı değildir. Çiftçinin yüzünü güldürmek, tüketicilerimizi rahat ettirmek zorundayız. Aksi halde yarınlarımız çok daha karanlık olacaktır" dedi.

"OLAN ÜLKE ÇİFTÇİSİNE VE EKONOMİSİNE OLDU, MİLLİ SERVETİMİZ OLAN AĞAÇLAR KESİLDİ"

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon ton turunçgil ihracatı yapıldığını, 3 milyon tonluk üretimin iç piyasada tüketildiğini belirten Barut, "Bu sene ise toplam üretimin 7 milyon tona çıkmasıyla ihracat ve iç piyasada narenciye tüketiminin arttırılması temel zorunluluk olmuştu. Ancak iktidar oralı olmadı, hala da olmuyorlar. Narenciye üreticileri göz göre göre kan ağlarken, iktidar seyrediyor. Bu yıl limondan mandalinaya tüm narenciye ürünleri dalında kaldı. Zarar nedeniyle çiftçi ağaçlarını kesti. Çünkü narenciyede fiyatlar maliyetin çok çok altında kaldı. Defalarca çağrı yaptık. Narenciye ihracatı için yeni pazarlar bulunmasını, üreticiye ve ihracatçıya ton başına en az 3 bin lira destek verilmesini istedik. İktidar destek miktarını sadece ton başına bin lira olarak açıkladı. Olan ülke çiftçisine ve ekonomisine oldu, milli servetimiz olan ağaçlar kesildi. Hala da kesiliyor. Yanlıştan dönmek, sorunu çözmek önemlidir" diye konuştu.