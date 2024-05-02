CHP Milletvekili Aylin Yaman: İktidarın yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aylin Yaman: İktidarın yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırdı

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CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidarın son yirmi yıldır yaptığı düzenlemelerin emek sömürüsünü yaygınlaştırdığını ve derinleştirdiğini belirtti. Yaman, asgari ücretin yetersizliği ve açlık sınırı altında çalışan işçilerin sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca, AKP iktidarının emeğe değer vermediğini ve emekçilerin canının da değerinin olmadığını vurguladı. Yaman, sendikal faaliyetlerin bitirildiğini ve sarı sendikaların emek sömürüsünün destekçisi olduğunu ifade etti.

02.05.2024 11:18
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CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "İktidarın son yirmi yıldır başta mensubu olduğum sağlık camiası olmak üzere her alanda yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir. Muhtaçlık temelli sosyal yardım uygulamaları, rantçı ve kar odaklı yaklaşımlar emeğin değerini yerle bir etmiştir. Asgari ücretle çalışma ülkenin adeta asgari değil, ortalama ücreti haline getirilmiştir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada; asgari ücretin yetersizliğine ve açlık sınırı altında çalışan işçilerin sorunlarına değindi. Yaman, "İktidarın son yirmi yıldır başta mensubu olduğum sağlık camiası olmak üzere her alanda yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir. Muhtaçlık temelli sosyal yardım uygulamaları, rantçı ve kar odaklı yaklaşımlar emeğin değerini yerle bir etmiştir. Asgari ücretle çalışma -ki DİSK verilerine göre işçi olarak çalışanların yüzde 50'sinden fazladır- ülkenin adeta asgari değil, ortalama ücreti haline getirilmiştir. Daha vahimi bu ülkede asgari ücretin de altında çalışan işçiler mevcuttur. Kısacası, 10 işçiden 6'sı açlık sınırının altında yaşamaktadır" dedi.

"AKP İKTİDARI KARINLARIN SİMİTLE DOYMASINI BİR LÜTUF OLARAK GÖSTERİYOR"

AKP iktidarının emeğe değer veren bir sisteminin olmadığını ve günümüzde artık karınların simitle doymasını bir lütuf olarak gösterdiğinin altını çizen Yaman, "İktidar için emek; eğitim, yetkinlik, kıdem, yaş, liyakat değer biçilmeyen süslü kelimelerdir. Bu nedenledir ki en fazla okuyan, dirsek, beyin ve fiziksel güç harcayan, en ağır sorumluluğu taşıyan sağlık ordusunun dahi emeği görülmez örneğin. Sağlıkta insan kaynağı maliyet kalemi olarak görülür, sağlık çalışanları eğitimleri dışında birbirlerinin yerine çalıştırılır ya da eğitim sisteminde bu kadar ihtiyaç duyulan, büyük emekle eğitim alan binlerce öğretmenin ataması yapılmaz, çocuklarımızı ve gençlerimizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çağ dışı antilaik bir sisteme terk eder" diye konuştu.

"HER YIL 2 BİNE YAKIN İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Emeğin değeri olmadığı gibi emekçilerin canın da değerinin olmadığını vurgulayan Yaman, "Ne yazık ki her yıl 2 bine yakın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmektedir. Emek, bir işin bitirilmesi için harcanan vakittir onlar için; kim tarafından harcandığı önemli değildir, zira enerjisi yüksek, verilen görevi korkunun gölgesinde yapabilecek en önemli grup olan çocuklarımız iyi kaynaktır onlar için. Bu nedenledir ki yasak olmasına rağmen 1 milyona yakın çocuk işçi çalışmaktadır bu ülkede ve maalesef bu çocuklarımız ölümle sonuçlanan işlerde çalışmakta, çocuk işçi ölümlerinin üçte 1'i 15 yaş altında gerçekleşmektedir" dedi.

"SARI SENDİKALAR VE TEMSİLCİLERİ EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN DESTEKÇİLERİ OLDULAR"

Ülkede sendikal faaliyetlerin bitirildiğini kaydeden Yaman, "Üyeleri baskı ve tehditlerle karşılaşan, basın açıklaması dahi yaptırılmayan, sistematik olarak itibarsızlaştırılan ve korku kültürü altında mücadele etmeye çalışan çok az sayıda sendika var artık. İktidarla ideolojik yakınlıkları ve kuvvetli bağları olan sarı sendikalar ve temsilcileri bilsinler ki tarihe emek sömürüsünün destekçileri olarak geçecekler" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Aylin Yaman: İktidarın yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aylin Yaman: İktidarın yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aylin Yaman: İktidarın yaptığı düzenlemeler emek sömürüsünü yaygınlaştırdı - Son Dakika
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