CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı

CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.

19.03.2024 12:10
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının 8 Mart itibarıyla 20,5 milyar TL'ye ulaşarak son bir yılda yüzde 155 arttığına dikkat çekti. Geçen yılın aynı ayında bu oranın yüzde 21 olduğunu belirten Ateş, "Vatandaş kredi kartına mecbur, yükselen faiz oranlarına rağmen borçlanıyor. Dar gelirlinin sırtından enflasyonla mücadele çabası yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yaratıyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi Türker Ateş, kredi kartı kullanımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kredi kartında takipteki alacakların Merkez Bankası'nın geçen haziran ayında başlayan faiz artırım sürecinde tırmandığına işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"BDDK'nın 8 Mart verilerine göre, önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartlarında harcamaların büyüklüğü yüzde 154 artışla 1 trilyon 319 milyar TL ve takipteki alacaklar da yüzde 155 artarak 20 milyar 545 milyon TL oldu. Düşük alım gücü çerçevesinde vatandaş kredi kartlarına muhtaç halde. Yükselen faiz oranlarına rağmen düşük limitli kredi kartlarında kullanım geçen dönemde arttı. Dar gelirli mutfak alışverişini bile borçlanarak yapabiliyor."

Ateş, Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre vatandaşların kredi kartıyla ocak ayında en yüksek harcamayı 44,1 milyar TL ile market ve AVM'lerde yaptığını, geçen yılın aynı ayına kıyasla bu harcama grubunda yüzde 87 artış gerçekleştiğini belirtti. Ateş'in aktardığı bilgilere göre söz konun dönemde kredi kartıyla yapılan ikinci en yüksek harcama grubu 19,5 milyar TL ile yıllık yüzde 97 artan yemek harcamaları iken onu 14,9 milyar TL ile yüzde 68,4 artan giyim ve aksesuar ile yüzde 92 artarak 13,9 milyar TL'ye ulaşan çeşitli gıda harcamaları izledi. Ocak ayında benzin ve yakıt istasyonlarında kredi kartıyla yapılan harcamalar ise yüzde 93,6 artarak 12,9 milyar TL oldu.

"NAKİT AVANS VATANDAŞIN GERÇEĞİ"

Ocak 2024 itibarıyla kredi kartlarından nakit çekilen tutarın 116 milyar TL'yi aşarak son bir yılda yüzde 103 arttığına işaret eden Ateş, şunları ifade etti:

"Kredi kartından nakit çekim esasen geçen yıl yüzde 267 gibi çok yüksek oranda arttı. Vatandaşın yılın yarısında bundan el çekmeye başlarken sonrasında yeniden nakit çekime yöneldiği izleniyor. Son olarak kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde faizin yükseltilmesiyle de enflasyonla mücadelenin faturası dar gelirlinin sırtına yüklendi. Vatandaşların önemli bir kısmı ayın sonunu getiremediğinden nakit avans çekiyor. Dolayısıyla faiz artsa da nakit çekimin sürmesi kaçınılmaz.."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı - Son Dakika
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