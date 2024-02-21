CHP Milletvekili Cevdet Akay, kamu israfını ve yolsuzluğu gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay, kamu israfını ve yolsuzluğu gündeme getirdi

CHP Milletvekili Cevdet Akay, kamu israfını ve yolsuzluğu gündeme getirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, göçmenlerle ilgili mali programdan alınan tutarların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından makam aracı olarak kullanıldığını ve 500 adet araç alındığını belirtti. Akay, kamu tasarruflarının etkin ve verimli kullanılması, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve liyakate önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

21.02.2024 20:51
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda; "FRIT diye bir mali program var göçmenlerle ilgili, oradan alınan tutarlar, bedeller maalesef Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından makam aracı olarak kullanılıyor, 500 adet araç alınmış. Özel kalem kullanıyor, genel müdür kullanıyor, genel müdür yardımcısı kullanıyor, ilgili yerde kullanılmıyor. Sonuç olarak bu, kamu tasarruflarıyla ilgili, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili uygulamayı destekliyoruz; şeffaflığa önem veriyoruz; yolsuzlukla mücadeleye, liyakate önem veriyoruz. Bunların ortadan kaldırılması lazım ve süratle komisyon kurulması gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin kamuda israfın ortadan kaldırılmasıyla ilgili araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi üzerine üzerine söz aldı. Akay, şunları söyledi:

"UYGULAMADA TASARRUF TEDBİRLERİNİN UYGULANMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Gerçekten, tasarruf tedbirleri çok önemli. Bu konuyla ilgili 2023 Temmuz'unda Hazine ve Maliye Bakanımız Şimşek'in bir genelgesi yayınlandı, tasarruf tedbirleriyle ilgili. Gerçi geçmişte kendisi özellikle araç alımlarıyla ilgili harcamaların bütçe içerisinde çok küçük bir tutar ifade ettiğini, önemli olmadığını söylemişti ama bu dönemdeki Bakanlığı döneminde bunun önemli olduğunu da ifade etti. Fakat uygulandı mı, uygulamaya geçildi mi? Buna baktığımız zaman uygulamada tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığını görüyoruz.

"BEYAZ ARAÇLAR GRİYE BOYANDI, TOPLAM 11,5 MİLYONLUK KAMU ZARARI VAR"

Birkaç örnek vereceğim size neden olduğuyla ilgili, kamu bankalarıyla ilgili olarak. Mesela, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının büyük bölümü geçmiş dönemde, hemen yakın dönemde çok ciddi araç alımları yaptılar, son derece lüks araç alımları yaptılar ve özellikle de bu Bankanın eski genel müdürünün oğlunun da ilişkide olduğu şirketler üstünden bu alımları yaptılar. Buradaki haksız kazançlarla ilgili biz bakanlığa da sorumuzu sorduk, cevabı bekliyoruz. Burada hem kamu zarara uğratılmış oldu hem gereksiz harcamalar yapılmış oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün araç alımları var biliyorsunuz arazi araç alımları var, 177 tane araç aldı ve bu araçlarla ilgili olarak da 11,5 milyon TL haksız bir ödeme yapıldı. O araçlar beyaz alındı, bunu da gösteriyorum, Orman Genel Müdürlüğü'nün beyaz araç alımı. Fakat kurumsal rengi beyaz olmadığı için, gri olduğu için bu araçlar arkada gördüğünüz şekliyle gri renge boyandı; her biri 65 bin TL ve toplam 11,5 milyonluk bir kamu zararı var. Bu araçlar, buradan gruplar halinde bu otomobil şirketinin bölge müdürlüğüne yani Bursa'ya onarlı gruplar halinde tırlarla gönderildi. Ayrıca, ekstra bir sürü mazot harcaması da yapılmak zorunda kalındı.

"FRIT PROGRAMINDAN ALINAN TUTARLAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR, 500 ARAÇ ALINMIŞ"

Sağlık harcamalarıyla ilgili de hakikaten tasarruf tedbirlerine uyulmuyor. Hadrianapolis Antik Kenti'mizin de bulunduğu Eskipazar ilçesinde bir devlet hastanesi yapıldı 12 milyona fakat hastane kaydı, zemin etütleri yapılmamış, harcanan para boşa gitti, kamu israfı oluştu. Bununla ilgili de kamu zararıyla ilgili de müsebbiplerden bir şey sorulmadı. FRIT (AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı) diye bir mali program var göçmenlerle ilgili, oradan alınan tutarlar, bedeller maalesef Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından makam aracı olarak kullanılıyor, 500 adet araç alınmış. Özel kalem kullanıyor, genel müdür kullanıyor, genel müdür yardımcısı kullanıyor, ilgili yerde kullanılmıyor. Sonuç olarak, bu, kamu tasarruflarıyla ilgili, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili uygulamayı destekliyoruz; şeffaflığa önem veriyoruz; yolsuzlukla mücadeleye, liyakate önem veriyoruz. Bunların ortadan kaldırılması lazım ve süratle komisyon kurulması gerektiğini ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Cevdet Akay, kamu israfını ve yolsuzluğu gündeme getirdi - Son Dakika

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