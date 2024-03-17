CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın teşvik politikasını eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın bütçe yok diyerek emeklilerin haklı zam taleplerini reddetmesine rağmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 3 ayda 5 bin 122 teşvik vermesini eleştirdi. İlgezdi, "Sermayeye bol kepçe dağıtılan bütçe emekliler zam talep edince adeta buhar oluyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılı eylül, ekim ve kasım aylarına dair 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, "5 bin 122 teşvik belgesi düzenlendi ve kader bu ya şirketler arasında 'tanıdıkşirketler' var. Derinleşen ekonomik krizin faturasını halk ödüyor, sefasını saray ve sermaye severler sürüyor. Ülkenin birçok noktasında madencilik faaliyeti yürüten, cemaat destekli dernekler ile işçi düşmanlığıyla gündeme gelen şirketlere teşvik veriliyor. Üstelik aynı firmalara birden fazla teşvikde var. Bu teşviklerin sebebi ne? Cemaatlere yakın olmaları mı, işçi ölümlerine sebep olmaları mı, doğayı tahrip etmeleri mi? Ey iktidar bu şirketlerin zenginliğine zenginlik katarken, halkı sefalete sürükleyen motivasyon kaynağınız ne, kul hakkından haberdar mısınız" ifadelerini kullandı.
Emeklilerin zam taleplerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini ifade eden Akkuş İlgezdi, açıklamasında şunları dile getirdi:
"Sermayeye bol kepçe dağıtılan bütçe emekliler zam talep edince adeta buhar oluyor. Emekli gençliği boyunca rahat bir yaşlılık sürdürmek için gece gündüz demeden çalışmış, devletine prim ödemiş, karşılığı ne? Maalesef sefalet. Ramazan ayındayız, emeklinin sofrasında AŞ yok, ülkemizde acı var. Emekli çöpten, pazarın döküntülerinden sebze, meyve topluyor, emekli kirasını ödeyemediği için sokağa atılıyor, faturasını ödeyemiyor, bizim acımız tüm bu yaşananlara karşı. Emeklilerin zam talepleri bir zorunluluktur ve yeniden gündeme alınması gerekir. Zengini daha zengin yapmak için bütçe varsa, emekliyi insanca yaşatabilecek bütçe de vardır."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvik politikasını eleştirdi - Son Dakika
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi. Operasyonda 15 ton kömür, 1 adet vagon ve 70 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Baba katili olduğu iddia edilen 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, resimler, fotoğraflar, askeri heykel ve videolar sergileniyor. Mobil müze, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
MÜSİAD Kayseri İl Başkanlığı, üyeler ve yetim çocukların buluştuğu bir iftar programı düzenledi. Programda MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer ve diğer protokol üyeleri konuşmalar yaptı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür Park'ta bulunan bisiklet ve koşu yollarını yeniledi. Yapılan çalışmalarla 7 kilometrelik bisiklet ve koşu yolunun zemini iyileştirildi ve şerit çizgileri yenilendi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli bir acil tıp uzmanı doktor, hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildi. Şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, olayın faili ve failleri hakkında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?