CHP Milletvekili Gülcan Kış, SMA hastalarının durumunu gündeme taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gülcan Kış, SMA hastalarının durumunu gündeme taşıdı

CHP Milletvekili Gülcan Kış, SMA hastalarının durumunu gündeme taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de SMA hastalarının ve ailelerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi. Kış, SMA tedavisi ve yöntemleri hakkında bilgi paylaşımının yapılmadığına dikkat çekerek, hastaların bir an önce kurtarılması çağrısında bulundu.

04.06.2024 19:23  Güncelleme: 19:32
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda; "Ülkemizde SMA tedavisi ve yöntemleri üzerine bu bilim kurulunda hangi kararlar alınmış, hangi tedavi yöntemlerinde uzlaşılmış, hiçbiri bilinmemektedir. Ailelerle güncel veriler paylaşılmamaktadır. Muhalefetiyle iktidarıyla SMA'lı çocuklara umut olalım hasta yavrularımızı bir an evvel kurtaralım" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, SMA hastalarını ve sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Türkiye'de SMA'lı bebekler ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıların ve sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kış, AKP iktidarına çağrı yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Kış, SMA'nın ülkemizde aileler eliyle ve yardım kampanyaları ile yürüyen, acil çözüm bekleyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de sosyal medyadan en aktif yürütülen kampanyalardan birinin SMA kampanyası olduğunu ifade eden Kış, umutları tükenen ailelerin seslerini duyurma ve bağış mücadelesi verdiklerini belirtti.

Kış, konunun devlet düzeyinde iktidarın alacağı kararla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparken SMA hastası bebeklerin ve ailelerinin kaybedecek bir saniyeleri bile olmadığını ifade etti. Tedavisi çok pahalı olan SMA hastalığını ailelerin tek başına karşılamasının mümkün olmadığına dikkat çeken Kış, Sağlık Bakanı'na şu çağrıda bulundu:

"Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çağrısı ile CHP'li 7 ilçe belediyemiz 'Birlikte Başaralım, SMA'lı Çocuklara Umut Olalım'  kampanyası başlatmışlardır. Birçok aileye de umut olmuşlardır. Sağlık Bakanı 'ailelerin umutlarının ticari amaçlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz' demektedir. Ancak, her ay toplandığı iddia edilen 'SMA Bilim Kurulu'; en son Ocak 2023'te toplanmış ve son kamuoyu açıklamasını o zaman yapmıştır. Ülkemizde SMA tedavisi ve yöntemleri üzerine bu bilim kurulunda hangi kararlar alınmış, hangi tedavi yöntemlerinde uzlaşılmış, hiçbiri bilinmemektedir. Ailelerle güncel veriler paylaşılmamaktadır. Muhalefetiyle iktidarıyla SMA'lı çocuklara umut olalım, hasta yavrularımızı bir an evvel kurtaralım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gülcan Kış, SMA hastalarının durumunu gündeme taşıdı - Son Dakika

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