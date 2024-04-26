CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni makam aracını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni makam aracını eleştirdi

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni makam aracı aldığı ve Arapça bilmediği iddiaları üzerinden eleştirdi. Adıgüzel, Diyanet kurumunun ele yazılan kopyalardan ve Arapça bilmeyen bir başkan tarafından yönetildiğini belirterek, Erbaş'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

26.04.2024 16:48
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni makam aracı aldığı ve Arapça bilmediği iddiaları üzerinden eleştirdi. Adıgüzel, "Diyanet kurumumuz da ele yazılan kopyalardan ve Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı tarafından yönetiliyor. Maddi dünyamız da manevi dünyamız da perişan olmuş durumda. AK Partili seçmen için de rahatsız edici, benim için çok daha fazla rahatsız edici. Ali Erbaş'ın hemşehrim olmasından utanıyorum. Ali Erbaş'ın derhal görevinden biraz onuru varsa istifa etmesi lazım" dedi.

Mustafa Adıgüzel,  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni bir makam aracı satın alındığı yönündeki iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Erbaş'ı istifaya davet eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bugünlerde tasarruf tedbirleri konuşuluyor. Tam da bu günlerde Diyanet İşleri Başkanımızın altıncı makam aracı aldığını öğreniyoruz. Herhalde yedincisi A7, sekizincisi A8 olacak. Biz Diyanet İşleri Başkanı'nın açılışını yapmaya gittiği camilerden daha fazla parayı yolda giderken harcadığını biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'nın açılış yapamaya giderken harcadığı para, açılışını yaptığı camiden daha fazla. Yine yakınlara araçlarını tahsis ettiği, Ordu Üniversitesi'nde yakınlarını istihdam ettiğiyle ilgili çok sayıda şikayet de vardı.

"CENNETİ BU DÜNYADA YAŞAMAYI TERCİH ETMİŞ GÖRNÜYOR"

Diyanet İşleri Başkanı, hiçbir hutbede 10 Kasım dahil Atatük'ten bahsetmedi. Atatük'e hakaret eden adamı, ziyaret ederen onore etti. Bu şekilde tartışılan bir kişi şimdi de insanlar açlıkla imtihan edilirken altıncı makam aracını alıyor. Bakara Suresi 125. Ayet'te Allah'u Teala diyor ki; 'Sizi mutlaka fakirlikle imtihan edeceğiz. Sabredenlere cenneti müjdele' diyor. Herhalde Ali Erbaş bu müjdeden faydalanmak istemiyor. Daha önce de TOKİ kredisi kullanıp da ev alanlara cenneti müjdelemişti. Kendisi Allah'u tealanın müjdesinden faydalanmak istemiyor çünkü kendisi bu kadar mal, mülk, makam içerisinde cenneti bu dünyada yaşamayı tercih etmiş görünüyor.

Erbaş'ın Arapça bilmediği, duaları avucunun içerisine yazıp da oradan okuduğu ortaya çıktı. Öyle bir enteresan dönem yaşıyoruz ki ekonomiyi ışık saçan gözlerden, emekli ve memur maaşını istatistik kurumunun yalan yanlış sözleriyle yönetilen bir ülkede maalesef Diyanet kurumumuz da ele yazılan kopyalardan ve Arapça bilmeyen Diyanet İşleri Başkanı tarafından yönetiliyor. Maddi dünyamız da manevi dünyamız da perişan olmuş durumda. AK Partili seçmen için de rahatsız edici, benim için çok daha fazla rahatsız edici. Ali Erbaş'ın hemşehrim olmasından utanıyorum. Ali Erbaş'ın derhal görevinden biraz onuru varsa istifa etmesi lazım."

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın yeni makam aracını eleştirdi
Kaynak: ANKA

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