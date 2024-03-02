CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişiklikleri eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişiklikleri eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 8. Yargı Paketi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirdi. Konuralp, özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini ve hangi verilerin nasıl işleneceğinin açık olması gerektiğini belirtti.

02.03.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda; 8. Yargı Paketi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili "Özel nitelikteki kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya kurumlar ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin gerekli olması, başka bir veri işleme şartı olarak düzenlenmekte. Buna göre Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumunun bu bentte yazılı amaçlarla tuttukları veriler ve kayıtlar, bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu çerçevede özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu bentte yazan kurumların da hangi verileri nasıl işleyeceğinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda dün gece yarısı kabul edildi. kabul edildi. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, teklifin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapan maddesiyle ilgili yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"BU MADDELERE YÖNELİK BAZI ÇEKİNCELERİMİZ, ENDİŞELERİMİZ VAR"

"6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yapılacak olan değişiklik anayasaya aykırılık iddiamızı taşımakta. Konunun pek çok uzmanı tarafından belki bu torba yasanın en derli toplu maddelerinden biri olarak da gördüğümüzü ifade etmek gerekiyor. Konunun uzmanları Avrupa Birliği Müktesebatı'na uygun bir düzenlemenin yapılmış olduğuna dair ön değerlendirmelerini yaptılar. Fakat 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz' misali Türkiye'deki mevcut hukuk düzenini, mevcut kanunları dahi nasıl daha kötü bir örnekler üzerinden uyguladığınızı düşündüğümüzde bu maddelere yönelik de bazı çekincelerimiz, endişelerimiz var.

"ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BU KAPSAMDAN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Örneğin; özel nitelikteki kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya kurumlar ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin gerekli olması, başka bir veri işleme şartı olarak düzenlenmekte. Buna göre Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumunun bu bentte yazılı amaçlarla tuttukları veriler ve kayıtlar, bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu çerçevede özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu bentte yazan kurumların da hangi verileri nasıl işleyeceğinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan dini aidiyet gibi verilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı ile bir ilgisinin olmadığını, dolayısıyla Anayasa'nın 20. maddesinin 3. fıkrasında çizilen sınırların ihlal edildiğini düşünüyoruz. Öte yandan üyelik dışında eski üyelerle temas halinde bulunan kişilerin verilerinin de işlenmesini hukuken Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bir başka sorun olarak da bu tür kuruluşlar açısından üyelik tesisi, kanunlarda ne tür bilgilerin isteneceğine ilişkin bilgilerin alınması ve başvuru formlarının veya hukuki belgelerin doldurulması öngörülüyor... Dolayısıyla üyelik formlarında bu tür ibarelerin yazılarak zorunlu olarak doldurulmasını talep etmenin de Anayasa'nın 20. maddesini ihlal edecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz."

CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu\'ndaki değişiklikleri eleştirdi
Kaynak: ANKA

Okan Konuralp, Milletvekili, Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişiklikleri eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Orgeneral Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti
    14:29 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Orgeneral Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti

    Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.

  • Filistin Dışişleri Bakanı: Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları İsrail'in suçlarının kanıtı
    14:29 Filistin Dışişleri Bakanı: Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları İsrail'in suçlarının kanıtı

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.

  • Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
    14:28 Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

    Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Değer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayında 985,1 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı
    14:28 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayında 985,1 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

  • Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
    14:27 Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi
    14:25 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni Gerçekleştirildi

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.

  • Batman Belediyesi tarafından düzenlenen Batman Film Günleri başladı
    14:23 Batman Belediyesi tarafından düzenlenen Batman Film Günleri başladı

    Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Batman Film Günleri' başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, sinemanın önemine vurgu yaparak, tiyatroyu da desteklememiz gerektiğini belirtti. Festivalde onur ve başarı ödülleri verildi ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinlik, Batman'ı daha da güzelleştirir ve mevsimini değiştirir.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
    14:22 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

    Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.

  • Antalya Diplomasi Forumu'nda Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar Paneli Düzenlendi
    14:21 Antalya Diplomasi Forumu'nda Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar Paneli Düzenlendi

    Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.

  • Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek
    14:21 Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

    Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacak ve fotoğraf sergileri açılarak deprem bilinci oluşturulması hedefleniyor.

  • Marmaris'te şiddetli sağanak yağış etkili oldu
    14:21 Marmaris'te şiddetli sağanak yağış etkili oldu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise önlemler aldı.


13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
11:41 KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor
11:06 Hamas Sözcüsü: İsrail’in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
13:57 YouTuber Alper Rende, Afganistan’da Şiddetin Gizli Kameraya Yansıdığını Gösterdi YouTuber Alper Rende, Afganistan'da Şiddetin Gizli Kameraya Yansıdığını Gösterdi
12:43 Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi
12:33 Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren katil zanlısı hakim karşısında böyle savunma yaptı Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren katil zanlısı hakim karşısında böyle savunma yaptı
12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe’ye özenmiş Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
11:43 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara’ya geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara'ya geliyor
11:15 Bakan Bolat rakamları paylaştı İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı Bakan Bolat rakamları paylaştı! İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı
11:09 Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü
10:52 Bursa’da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı Bursa'da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 14:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişiklikleri eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement