CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi

Geniş Video İzle

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirerek, saraydan tasarrufa başlanması gerektiğini vurguladı. Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soru önergesi vererek, Cumhurbaşkanlığı uçak filosuyla ilgili tasarruf yapılıp yapılmayacağını sordu.

26.04.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirerek, "Sonuç olarak ilk önce tasarrufu saraydan başlaması gerektiğini vurguluyoruz ve bu tasarrufun sonucunda ne kadar kaynak yaratılacak bunu merak ediyoruz ve bu yaratılan kaynaklar sayesinde vatandaşımıza öncelikle emeklimize asgari ücretle çalışan işçimize, esnafımıza çiftçimize ne kadar fayda sağlanacak, maaş artışı için bunlar kullanılacak mı?" dedi.

Serkan Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Sarı, "Genelde bu genelgelerin sonucunda emeklimizden tasarruf yapılıyor. Çalışan işçimizden tasarruf yapılıyor. Çiftçimizden tasarrufu yapılıyor. Memurumuzdan tasarruf yapılıyor ama kamusal saltanattan asla vazgeçmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"İSRAF KONUSUNDA AKP İKTİDARININ ELİNE KİMSE SU DÖKEMEZ"

CHP'li Sarı, şunları söyledi:

"AKP iktidarı ne yazık ki tasarım konusu da başarısız. israf konusunda ise eline kimse su dökemez. Bu gerçekler doğru göz önünde bulundurulduğunda, daha önce taşıtlarla ilgili kamuda kullanılan taşıtlarla ilgili yayınlanan bu genelge sonucunda o günden bugüne ne oldu? Baktığımızda 2021 yılında, yani genelgenin yayınlandığı yılda kamudaki araç kiralama bedellerinin ve masrafın 552 milyon lira olduğunu görünen o ki bu genelgeyi kimsenin ciddiye almadığını, bir sonraki yıl 2022 yılında 1 milyar 900'e ulaşan bu taşıt giderlerinin 2023 yılında katlanarak büyüdüğü ve 2 milyar 897 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Sadece 2024 yılın ilk üç ayında bile 880 milyon lirayı bulan bir taşıt masrafı kamunun sırtında yük durumda.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yurtdışından dönerken uçağında yapmış olduğu açıklamada yeni düzenlemelere vurgu yaparak, tasarrufu kamuda etkin kılacağız dedi. Resmi taşıt kullanımda haberleşme giderlerine temsil, tören ağırlama hizmetlerinden demirbaş adamına kadar bütün harcamalar göz gereksiz olan harcamaların durdurulup tasarruf sağlanacak diye bir açıklaması var. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu anda kullanmış olduğu büyük bir uçak filosu var. Bu uçak filosu ile ilgili herhangi bir araç tasarrufu yapılacak mı? Bu uçaklar satılacak mı?"

"ERDOĞAN'IN TASARRUF ETMESİ GEREKEN KAÇ UÇAĞI VAR?"

CHP'li Sarı, Şimşek'e enflasyonla mücadelede tasarruftaki başarısızlık tablosunu ortaya koyarak sorular yöneltti. Serkan Sarı, soru önergesinde şu soruları sordu:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf etmesi gereken kaç uçağı var? Cumhurbaşkanlığı uçak filosunun her türlü maliyeti toplam ne kadardır? Kamudaki taşıt tasarrufuna, 'hava taşıtı' olan Cumhurbaşkanlığı uçaklarından başlanacak mıdır?"

CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Milletvekili, Balıkesir, Maliye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:38 Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli’ye güç veriyor Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli'ye güç veriyor
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:00:40. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement