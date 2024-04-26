CHP Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kamuda tasarruf politikalarını eleştirerek, "Sonuç olarak ilk önce tasarrufu saraydan başlaması gerektiğini vurguluyoruz ve bu tasarrufun sonucunda ne kadar kaynak yaratılacak bunu merak ediyoruz ve bu yaratılan kaynaklar sayesinde vatandaşımıza öncelikle emeklimize asgari ücretle çalışan işçimize, esnafımıza çiftçimize ne kadar fayda sağlanacak, maaş artışı için bunlar kullanılacak mı?" dedi.

Serkan Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Sarı, "Genelde bu genelgelerin sonucunda emeklimizden tasarruf yapılıyor. Çalışan işçimizden tasarruf yapılıyor. Çiftçimizden tasarrufu yapılıyor. Memurumuzdan tasarruf yapılıyor ama kamusal saltanattan asla vazgeçmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"İSRAF KONUSUNDA AKP İKTİDARININ ELİNE KİMSE SU DÖKEMEZ"

CHP'li Sarı, şunları söyledi:

"AKP iktidarı ne yazık ki tasarım konusu da başarısız. israf konusunda ise eline kimse su dökemez. Bu gerçekler doğru göz önünde bulundurulduğunda, daha önce taşıtlarla ilgili kamuda kullanılan taşıtlarla ilgili yayınlanan bu genelge sonucunda o günden bugüne ne oldu? Baktığımızda 2021 yılında, yani genelgenin yayınlandığı yılda kamudaki araç kiralama bedellerinin ve masrafın 552 milyon lira olduğunu görünen o ki bu genelgeyi kimsenin ciddiye almadığını, bir sonraki yıl 2022 yılında 1 milyar 900'e ulaşan bu taşıt giderlerinin 2023 yılında katlanarak büyüdüğü ve 2 milyar 897 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Sadece 2024 yılın ilk üç ayında bile 880 milyon lirayı bulan bir taşıt masrafı kamunun sırtında yük durumda.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yurtdışından dönerken uçağında yapmış olduğu açıklamada yeni düzenlemelere vurgu yaparak, tasarrufu kamuda etkin kılacağız dedi. Resmi taşıt kullanımda haberleşme giderlerine temsil, tören ağırlama hizmetlerinden demirbaş adamına kadar bütün harcamalar göz gereksiz olan harcamaların durdurulup tasarruf sağlanacak diye bir açıklaması var. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu anda kullanmış olduğu büyük bir uçak filosu var. Bu uçak filosu ile ilgili herhangi bir araç tasarrufu yapılacak mı? Bu uçaklar satılacak mı?"

"ERDOĞAN'IN TASARRUF ETMESİ GEREKEN KAÇ UÇAĞI VAR?"

CHP'li Sarı, Şimşek'e enflasyonla mücadelede tasarruftaki başarısızlık tablosunu ortaya koyarak sorular yöneltti. Serkan Sarı, soru önergesinde şu soruları sordu:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf etmesi gereken kaç uçağı var? Cumhurbaşkanlığı uçak filosunun her türlü maliyeti toplam ne kadardır? Kamudaki taşıt tasarrufuna, 'hava taşıtı' olan Cumhurbaşkanlığı uçaklarından başlanacak mıdır?"