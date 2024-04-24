CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidarın kayyum politikasını eleştirdi

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda iktidarın kayyum politikasını eleştirdi. Tanrıkulu, "Eğer bu Cumhuriyet'in tarihi ve Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi yazılırsa hem Türkiye'ye hem de kendi partilerine bir siyasi kötülük olarak kayyum uygulaması tarihe geçecek. Kayyum uygulaması sonuçta bir talan rejiminin uygulamasıydı ve bulundukları yerlerde atanan kayyumlar yerel bürokratlarla ve getirdiği bürokratlarla beraber o yerin gerçekten de bütün kıymetli mal varlığını talan ettiler, rantçılarla paylaştılar ve inanılmaz servetler elde ettiler" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda AKP iktidarının kayyum uygulamalarını eleştirdi. Tanrıkulu'nun açıklamaları şöyle:

"KAYYUM UYGULAMASI, BİR TALAN REJİMİNİN UYGULAMASI"

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi siyasi tarihine bıraktığı sabıka bence kayyum uygulamasıdır. Eğer bu Cumhuriyet'in tarihi ve Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi yazılırsa hem Türkiye'ye hem de kendi partilerine bir siyasi kötülük olarak kayyum uygulaması tarihe geçecek, bu tespit yapılacak. 8 yıl boyunca kayyumlar yönetti birçok belediyeyi şimdi yeniden kayyum atamanın zemini olabilecek, gerçekle bağdaşmayan, bizzat kendi gözlemimle, gerçekle bağdaşmayan birçok algı operasyonları yapılıyor. Nedeni şu aslında: Kayyum uygulaması sonuçta bir talan rejiminin uygulamasıydı ve bulundukları yerlerde atanan kayyumlar yerel bürokratlarla ve getirdiği bürokratlarla beraber o yerin gerçekten de bütün kıymetli mal varlığını talan ettiler, rantçılarla paylaştılar ve inanılmaz servetler elde ettiler. Kayapınar Belediyesi'nden semaver götürmek ne demektir ya? Çaydanlık götürmek ne demektir? ya bu hırsızlıktan daha öte bir kötülüktür. Partinize yapılan kötülüktür. Buradan ifade ediyorum, yalansa çıkın gelin, deyin ki yalandır. Kattaki çaydanlık götürülür mü semaver götürülür mü? Böyle yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Hazar Gölü kıyısında mal varlığı var. Yıllardır orada duruyor. Kayyum işletmedi, kötü kullandı… Bu neden Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir? 30 dönüme yakın bir yer neden devredilir. Bakın bunları Diyarbakır halkı gördü ve size kırmızı bir kart gösterdi. Bu kötülüğü yapmayın, kendinize bu kötülüğü yapıyorsunuz. ya çıkın deyin ki, 'Bir müfettiş görevlendirdik, tamam, komisyon kurmadık, görevlendirdik.' Gerçekten de Cizre'de, Kızıltepe'de, Diyarbakır'da, Van'da bu belediyenin mal varlıkları, menkul varlıkları -gayrimenkulü bıraktım, onları meclis kararıyla yapmışsınız- talan edildi mi edilmedi mi ya sizin memurlarınız tarafından?

Bir Diyarbakırlı olarak söylüyorum aynı zamanda: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 50 yıl boyunca hizmet veren Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu vardı, o Polis Okulu sonuçta depremde zarar gördü ve yıkıldı. Bağlar, Diyarbakır'ın en kalabalık yeri, şimdi orayı Toplu Konut vasıtasıyla imara açıyorsunuz. Diyarbakır'da Toplu Konut'un kullanabileceği o kadar çok alan var ki arazi bakımından... Halkın isteği var ya, burayı yeşil alana çevirin, millet bahçesi yapın, insanlar kullansınlar."