CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze'deki Okul Yönetimini ve Milli Eğitim Bakanını Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze'deki Okul Yönetimini ve Milli Eğitim Bakanını Eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze'de bir lisede kız öğrencilerin mezuniyet törenine alınmamasını ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tepkisiz kalmasını eleştirdi. Akdoğan, okul yönetimine ve bakanlığa yönelik sert sözlerle tepkisini dile getirdi.

14.06.2024 13:16
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze'de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde bazı kız öğrencileri "kıyafetleri uygunsuz" diyerek mezuniyet törenine almayan okul yönetimi ile olayı 'basit bir olay' olarak nitelendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi. Okul yönetimine "Kardeşim siz sapık mısınız? Niye çoluğun çocuğun kıyafetiyle uğraşıyorsunuz" diyen Akdoğan, Bakan Tekin'e de "Sizin yüzünüzden çocuklar yetişkinlik çağına geldiğinde, dininden, imanından, manevi değerinden, ne varsa uzaklaşıyor. Düşün artık insanların yakasından" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan, Gebze'de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde bazı kız öğrencileri "kıyafetleri uygunsuz" diyerek mezuniyet törenine alınmamasına tepki gösterdi. Akdoğan, yaptığı açıklamada okul yönetimini, "Kardeşim siz sapık mısınız? Niye çoluğun çocuğun kıyafetiyle uğraşıyorsunuz? Bir tane aklıevvel okul müdürü olayları öyle büyütmüş ki okulun kapısına Jandarma gelmiş. Niye? Kız çocuklarının kıyafeti okuldaki törene katılmaya uygun değilmiş. Olaylar o kadar büyümüş. Çocukların yanında annesi var babası var. Çocuklar başarılı olmuşlar mezun olmuşlar. Bunu bu kadar büyük bir mesele haline nasıl getirebiliyorsunuz? Gerçekten anlamak zor" sözleriyle eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tepki çeken konuyu "basit bir olay" olarak nitelemesini de eleştiren Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelelim Milli Eğitim Bakanına. Milli Eğitim Bakanı da bunu savunmaya kalkıyor. Milli Eğitim Bakanı da okulu müdafaa etmeye kalkıyor. İki tane müfettiş görevlendirilmiş. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizin yüzünüzden çocuklar yetişkinlik çağına geldiğinde, dininden, imanından, manevi değerinden, ne varsa uzaklaşıyor. Düşün artık insanların yakasından."

Sizin bu baskıcı, gerici, yobaz, karanlık zihniyetinize geçit vermeyeceğiz

Akdoğan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattığı ÇEDES projesini de hatırlatan Akdoğan şunları söyledi:

"ÇEDES diye bir proje getirdiniz, imamları, hocaları okullara gönderdiniz. Camilere çocuklar, gençler alışsın diye orada bowling oynatıp, ip atlatıyorsunuz. Camide hoca vaaz verir, ibadet ettirir. Okullarda öğretmenler eğitim öğretim yaptırır. Türkiye'de bütün kurumları bütün kavramları birbirine karıştırdığınız gibi bunu da birbirine karıştırıyorsunuz. Düşün artık milletin yakasından. Sizin bu baskıcı, gerici, yobaz, karanlık zihniyetinize geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze'deki Okul Yönetimini ve Milli Eğitim Bakanını Eleştirdi - Son Dakika

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