CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne tepki göstererek, saray ve özel uçaklarla ilgili bir tasarruf olmadığını belirtti. Ağbaba, kamuda yapılan tasarruf tedbirlerinin göz boyamaya yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca, atama bekleyen öğretmenler ve mühendislerin hayallerinin yok edildiğini ve kamuda tasarrufun sonucunun işsizlik olmaması gerektiğini vurguladı.

13.05.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne tepki göstererek, "Sarayla ilgili bir tasarruf yok! Özel uçaklarla ilgili bir tasarruf yok! Tamamen göz boyamaya yönelik tasarruf tedbirleri olduğunu görüyoruz." dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, "Kamuda Tasarruf" adı altında açıklanan tedbirlere yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kamuda tasarrufun faturası yine fakir fukara çocuklarına çıkıyor. Dar gelirli memurların servisleri kaldırılıyor. Atama bekleyen öğretmenlerin, atama bekleyen mühendislerin hayalleri yok ediliyor. Ama zenginlere tasarrufla ilgili bir tedbir yok. Kamuda tasarruf yapacaksan garanti ödemelerini dolardan Türk lirasına çevirsene, elini tutan mı var? Kamuda personel alımı sınırlandırılıyor. Madem sınırlayacaktın insanları KPSS'ye niye soktun? O bölümleri niye açtın? Yüzbinlerce sosyoloğu var, mühendisi var... Bunların hayalleri başka bahara kalıyor. Ama sarayla ilgili bir tasarruf yok! Özel uçaklarla ilgili bir tasarruf yok! Tamamen göz boyamaya yönelik tasarruf tedbirleri olduğunu görüyoruz.

"KAMUDA TASARRUFUN SONU İŞSİZLİK OLMAMALI"

2023 KPSS'ye 1 milyon 799 bin kişi girmiş. Bunlara dur diyorsun! Sınava sokmuşsun bekle diyorsun! Ama tasarruf etmen gereken kalemlerden tasarruf etmiyorsun. Özel uçukları var, 4-5 tane sarayı var. Şimdi bir de İstanbul'da Haliç'te bir çalışma ofisi yapıyor. Hala şatafat, israf devam ediyor. Bir saltanatla karşı karşı karşıyayız Lale devrinden daha fazla israf ve şatafat var. Bunlar sonlandırılmadığı sürece fakirden fukaradan tasarruf ederek, ne enflasyonu düşürebilirsin, ne de işsizliği azaltabilirsin sadece göz boyamakal kalırsın. Kamuda tasarrufun sonu işsizlik olmamalı! Atama bekleyenlerin yıllarca umutları yok edilmemeli. İşsizlik çok daha fazla sosyal patlamalara ve büyük ekonomik yıkıma sebep olabilir. Tasarruf yapacaksan bakanların koruma ordularını azalt, makam araçlarını azalt, hala gös boyamayla meşguller. Dünyanın en fazla makam aracı bizde. 130 bin makam aracı var. Dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya'nın 9 bin, Fransa'nın 8 bin makam aracı var. Beyler koruma ordularıyla gezmeye devam ediyorlar. Ama memurdan, atama bekleyen insanlardan tasarruf ediyorlar, böyle kamuda tasarruf olmaz."

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ne Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Saray, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:54. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement