CHP Muğla Milletvekillerinden Görevden Alınan Kızıl'a Destek: Atanmışların Seçilmişleri Görevden Alma Yetkisi Yoktur - Son Dakika
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CHP Muğla Milletvekillerinden Görevden Alınan Kızıl'a Destek: Atanmışların Seçilmişleri Görevden Alma Yetkisi Yoktur

04.07.2026 01:19  Güncelleme: 02:44
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CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun, MYK tarafından görevden alınan İl Başkanı Nail Kızıl'a destek açıklaması yaptı. Vekiller, atanmışların seçilmişleri görevden alamayacağını vurgulayarak demokrasi mücadelesi verdiklerini belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanlığı binasında görevinden alınan Nail Kızıl'a destek açıklamasında bulundu. Özcan, "Atanmışların seçilmişleri görevden alma yetkisi yoktur. Hep birlikte ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız ama mutlaka başaracağız" dedi.

Muğla'da, CHP MYK tarafından Nail Kızıl'ın, Muğla İl Başkanlığı görevden alınması ve disipline sevk edilmesine tepkiler sürüyor. Bu kapsamda CHP Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ile Cumhur Uzun Kızıl'a destek açıklamasında bulundu.

İl binasında düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan görevden alınan Kızıl, "Biz görevimizin başındayız. Biz koltuk meraklısı olmadık. Biz sahadayız, sokaktayız. Biz çalışmalarımızla partilerimize devam edeceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

ÖNEŞ DERİCİ: TARİHİN DOĞRU YERİNDEYİZ

Kızıl'dan sonra konuşan Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun zamandır bir süreç yürütüyoruz ve herkes çok merak içerisinde. Ama genel başkanımızı izlerken ya da açıklamalarını dinlerken sanıyorum hepimiz yürüdüğümüz yolun ne kadar kıymetli olduğunu ve aslında ne kadar kararlı olduğumuzu hissediyoruz. Ülke zor zamanlardan geçiyor. Hep böyle söylenir ama gerçekten demokrasiye bugüne kadar vurulmuş en büyük darbelerle yol yürümeye çalışıyoruz. İlk önce Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile cezaevine hukuksuzca atılmasıyla başlayan ve belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza yönelik hukuksuzca ve temelsiz dosyalarla başlayan süreç, elbette değişim kurultayıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasıyla, iktidarda yarattığımız büyük huzursuzluk sebebiyle, genel başkanımız Özgür Özel'in Ankara merkezli, koltuk merkezli siyaset yapmamasının da ardından genel merkezimize baskın yoluyla el koyulmasının ardından hep birlikte yollara düştük. Tarihin doğru yerindeyiz. Çünkü demokrasinin yanındayız. Çünkü konu şahısların çok ötesinde. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri, bizler biat kültürüyle hayatımızı sürdürmüyoruz. Bizler kendi irademizle, kendi inancımızla doğru yolda yürümek üzere Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ardında iktidara yürüyoruz."

UZUN: MAHKEME KARARIYLA GELMİŞ GENEL BAŞKAN OLMADI, OLMAYACAK

Milletvekili Uzun ise "İktidar, 'bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir' demek suretiyle kendisini bu işin dışında da tutabilen siyasi bir mühendisliği devreye sokuyor. Bizi içimizde sanki tartışmaların odağı, dolayısıyla da halkın umudu olamaz bir parti olarak göstermek istiyor. Asla düşmeyeceğimiz yanlışlardan bir tanesi budur, bunu hiç unutmayalım. İktidarın oynamış olduğu oyuna zemin hazırlayan kim varsa bunun bir cumhuriyet meselesi olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok edilmesi, küçültülmesi suretiyle asıl hedefin ülke ve cumhuriyet olduğunu asla unutmasınlar. Bugün, Muğla ilinin seçilmiş milletvekilleri olarak seçilmiş il başkanımızın ve seçilmiş yöneticilerimizin arkasında dimdik durduğumuzu buradan il binamızdan bin kez daha haykırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar mahkeme kararıyla gelmiş bir başkan, genel başkan olmadı. Bundan sonra da olmayacak" diye konuştu.

ÖZCAN: YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA BİR YOL AÇACAĞIZ

Milletvekili Özcan da şunları söyledi:

"Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Bu tam olarak ne biliyor musunuz? Bu, seçme ve seçilme hakkının, Cumhuriyet'in en temel kazanımı seçme ve seçilme hakkının devam edecek mi, son bulacak mı, onun tartışması. Bu sandık gelecek mi? Sandıktan çıkacak iradeye saygı duyulacak mı? Seçilmişe saygı duyulacak mı? Seçmenin hakkı korunabilecek mi? Bunun mücadelesi. Asla ama asla atanmışların seçilmişleri görevden alma yetkisi yoktur. Ülkemizi de aydınlık yarınlara taşıyacağız. Partimizi de hep beraber mücadeleyle aydınlık günlere kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka ama mutlaka bunu başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Çünkü halk varsa irade vardır. Halka rağmen hiçbir fikrin, düşüncenin galip gelme imkanı yoktur. İlk seçimde iktidar olacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Hep birlikte ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız ama mutlaka başaracağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Süreyya Öneş Derici, Yerel Haberler, Demokrasi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Muğla Milletvekillerinden Görevden Alınan Kızıl'a Destek: Atanmışların Seçilmişleri Görevden Alma Yetkisi Yoktur - Son Dakika

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