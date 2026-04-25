CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Vahap Seçer: "İktidar Ne Yaparsa Yapsın İnanılmaz Bir Yıpranmışlığı Var, Bir Türlü Arabayı Toparlayamıyor"

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, "İktidar ne yaparsa yapsın inanılmaz bir yıpranmışlığı var. Bir türlü arabayı toparlayamıyor, hızlanamıyor. Çeyrek yüzyıldır bir iktidar, bir metal yorgunluğu var. Her türlü dejenerasyon var, bozulmuşluk var. Halk karşısında inandırıcılıkları kalmamış. On yıllardır yolsuzluklar yüzünden eleştirilen iktidar, bakın ne gariptir, nasıl bir paradokstur şimdi yolsuzluklar üzerinden rakibini yıpratmaya çalışıyor" diye konuştu.

CHP Belediye Başkanları Buluşması, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Özel'den önce bazı belediye başkanları konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, şunları kaydetti:

"Her zaman bir arada olmak, iletişim içerisinde olmak, fikir almak bizim zor dönemlerden çıkışımızı daha da kolaylaştırır, yolumuzu açar. Onun için değerli bir toplantı ve çok zor bir dönem. Belki de siyasi tarihimizin en sorunlu dönemlerinden geçiyoruz."

İktidarın muhalefete bu kadar saldırdığı ve bunu belediyelerin üzerinden yaptığı belki Türkiye'nin siyasal tarihinde görülmüş bir dönem değil ve bunu acımasızca, hukuksuzca, her türlü eleştiriye açık bir şekilde yapıyor. Hepimiz endişe içerisinde olabiliriz ama şunu da biliyoruz. Mutlaka temkinli olmakta yarar var. Dikkatli olmakta yarar var ama hepimiz de cesurca çalışıyoruz ve çok güzel işler yapıyoruz. Belediye başkanlarımız çok değerli.

"İktidarın bir metal yorgunluğu ve her türlü dejenerasyon var"

Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara giden yolda belediyeleri üzerinden saldırı yapılıyor? Bir iktidar var. İktidar ne yaparsa yapsın inanılmaz bir yıpranmışlığı var. Bir türlü arabayı toparlayamıyor. Bir türlü hızlanamıyor. Ama diğer taraftan da gümbür gümbür gelen bir ana muhalefet partisi var ve bunun yanında halkın da bir değişim özlemi var. Çeyrek yüzyıldır bir iktidar, bir metal yorgunluğu var. Her türlü dejenerasyon var, bozulmuşluk var. Kendi içlerinde açmaz var.

Halk karşısında inandırıcılıkları kalmamış. On yıllardır yolsuzluklar yüzünden eleştirilen iktidar, bakın ne gariptir, nasıl bir paradokstur şimdi yolsuzluklar üzerinden rakibini yıpratmaya çalışıyor. Yazdığı senaryolar, hikayeler, hukuku konuşmamıza gerek yok. Yargı sistemindeki sorunları tekrar tekrar tespit yapmamıza gerek yok. Bugünkü toplantının amacı, bütün gün boyunca konuşmalarımızda tespitten ziyade bundan sonra ne olacağı konusunu tartışmak. Neden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerine geliniyor? Neden Sayın Genel Başkan ve Meclis grubu ya da Türkiye'nin önüne koyduğu çözüm önerileri üzerinden iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmıyor da belediyeler üzerinden saldırıyor? O da biliyor ki iktidara giden yol Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarısından geçer. Bu çok net. Bunun üzerinden ne yapacağımızı konuşacağız.

Mutlaka hukuki olarak Sayın Genel Başkanımız, Sayın yöneticilerimiz bu süreçte mağdur edilmiş, haksız yere cezaevine konmuş, cezaevinden çıkmış, göreve iade edilmemiş belediye başkanlarımız, bürokratlarımız üzerinde hukuki desteklerini eksik etmeyecekler. Mutlaka her platformda, başta parlamentoda olmak üzere bunu dile getirecekler ama bakın seçim kapıda. Halk onlara kulak verir. Parlamentodaki konuşmaları izler. Sayın Genel Başkanımızın topluma verdiği mesajı mutlaka izler, mutlaka değerlidir, mutlaka önemlidir.

"Vatandaşın oyunun rengini değiştirebilir ama belediyelerin bir değil bin kat daha önemli olduğunu görüyoruz"