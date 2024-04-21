CHP\'nin İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı Son Buldu

HABER: GÜLARA SUBAŞI, İLEYDA ÖZMEN
(ANKARA) - Yerel seçimlerden yüzde 37,7 oy oranıyla çıkarak birinci parti olan CHP'nin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı, ikinci günün programının da tamamlanmasıyla sona erdi. Çalıştay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla kapandı.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelindeki oyların yüzde 37,7'sini alarak birinci parti oldu. Seçim sonuçlarına göre CHP, 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 beldenin yerel iktidarını kazandı. Seçim başarısının ardından seçilen ve göreve devam eden 408 belediye başkanının katılımıyla CHP Genel Merkez'de düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" programın ikinci gününde sona erdi.
İkinci gün programı, saat 10.30 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla genel merkezin giriş katında bulunan 600 kişilik konferans salonunda başladı. Programın moderasyonunu Yerel Yönetimler ve Dirençleri Kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaptı. Geçmiş dönemlerde belediyeyi yöneten ve yeniden seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşmalarını yaptı.
Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeffaf ve sosyal belediyeciliğe ilişkin tecrübe ve deneyimlerini aktardıkları sunumlarını gerçekleştirdi.
Sunumlardan sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, haziruna çalıştay kapanış bildirgesini sundu. Sonuç bildirgesinin yarın 13.00'te düzenlenecek olan MYK toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Program, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Özel'in konuşması yaklaşık 1.5 saat sürdü. İkinci gün programının tamamı basına kapalı olarak yapıldı.
"HEDEF 2028, TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
Çalıştayın kinci gününde; belediye başkanlarına popülizmden uzak olmaları çağrısı yapıldı. Belediye başkanlarının genel siyasete karışmamaları ve kapsayıcı olmaları istendi. Hata yapmadan iktidara gitmenin yolunun diğer belediye başkanlarıyla koordineli çalışmak olduğu vurgusu yapıldı. Çalıştayın bugünkü mesajı da "Hedef 2028, tüm gücümüzle çalışacağız" oldu.
CHP lideri Özel, "Bu bir zafer değil sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirecek olan sizlersiniz. Belediye başkanları herkese eşit mesafede olursa kampanya sürecinde söylediklerimiz hayata geçmiş olur. Asıl mücadele tüm toplumu kapsayacak işler yaparak hem kente hem vatandaşlara hizmet vermek" dedi.
Özel, ayrıca yapılanın bir kamu hizmeti olduğu bilincinin unutulmaması, mali disiplinin sağlanması, toplumun kesimleri arasında ayrım yapılmaması uyarılarında bulundu. Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş dönem projelerinden örnekler verdi. Özgür Özel, belediye başkanları arasında kurulması gereken bir ahenk olduğunu, bu yolla iyi örneklerin yayılmasının kolay olacağının altını çizdi. Kamuoyunda kabul gören projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Özel, iletişim ağlarının kurulması ve organize edilmesine de dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı Son Buldu - Son Dakika
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