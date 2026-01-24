CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özel: "Buradan Boş Senetçi Murat Kurum"A Sesleniyorum. Hatay Bir Haftadır Cevap Bekliyor"

(YALOVA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da deprem bölgesinde teslim edilen konutlar için boş senet imzalatıldığı iddialarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir haftadır yanıt vermediğini belirterek, "TOKİ konutları, rezerv alana yapılan konutlar ve esnafın iş yerlerinden ne kadar ücret isteneceğini ilan edin. Bu ödemelerin hiçbirinden faiz veya TÜFE artışı alınmayacağını söyleyin" ifadesini kullandı. Özel, Kurum'a yeni bir felaketin sebebi olmamak için Yalova'da kentsel dönüşümün önünü açması çağrısında bulundu.

CHP'nin, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon sırasında üç polisin şehit olduğunu hatırlatarak, "Terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon yapılırken maalesef üç polisimiz şehit oldu. İlker Pehlivan'ı, Turgut Külünk'ü ve Yasin Koçyiğit'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Yalova'ya bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.

Yaşananlara ilişkin soruşturmayı yakından takip ettiklerini dile getiren Özel, "Elbette soruşturmayı tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Yapılan hataların tekrar etmemesini, evlatlarımızın canlarının yok pahasına gitmemesini fevkaladede önemsiyoruz. Şehitlerimizin evlatları önce devletimize, milletimize ve bizlere emanettir" diye konuştu.

Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu anarak, "Bugün 24 Ocak, içimizin en çok vurulduğu tarihlerden bir tanesi. Ben Ankara'dan saat 13.30'daki anma töreninden buraya geldim. Rahmetli Uğur Mumcu Ankara'da karlı bir günde, o biz görelim diye, görülmeyeni göstermek için kullandığı gözlükleri, yazılmayanı yazmak için kullandığı kaleminin kar üstüne düşürdüğü o günde kaybettik Uğur Mumcu'yu" dedi.

Özel, "O zaman da bugünkü IŞİD canileri gibi karanlık odaklar ve onlara yol verenler, Uğur Mumcu gibi Cumhuriyet değerlerini savunan, devrimlerine sahip çıkan ve devletin içindeki birtakım yapıların deşifre edilmesi için mücadele eden Uğur Mumcu'yu kaybetmiştik" diye konuştu.

Özel ayrıca, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ve sanatçı Fatma Girik'i de ölüm yıl dönümlerinde andı.

"Sandığa sahip çıkmaya geldik"

Yalova'daki mitinge ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Seçim atmosferi yokken bu meydanın böyle tarihi bir kalabalıkla dolması birilerini şaşırtıyor. Biz buraya bir hak aramaya, itiraz etmeye, sesimizi yükseltmeye, her türlü adaletsizliğe, emeklilere yapılan adaletsizliklere, emekçilere yapılanlara, her yaştan insanımızın gelecek kaygılarına ve hiç şüphe yok ki bu ülkenin Cumhuriyet'le birlikte bulunduğu ve asla bırakmadığı seçme ve seçilme hakkına, sandığa sahip çıkmaya geldik. Bugünün Cumhurbaşkanının yarının Cumhurbaşkanına darbe girişimine karşı Yalova'ya direnmeye, mücadeleye ve eyleme geldik" diye konuştu.

Özel, 2014 yerel seçimlerini hatırlatarak, "Yalova'yı 6 oyla kazandığımız o geceyi dün gibi hatırlıyorum. Ertesi gün Muharrem İnce'den bana telefon geldi, 'Yalova'da bunlar seçimleri tekrar edecekler, sen de Yalova'ya geleceksin, beraber çalışacağız' dedi. Yalova'da iki seçim arasında beş gün altı gece kaldığını belirten Özel, 6 oyluk farkın, örgütün mücadelesiyle 228 oya çıktığını anımsattı.

Özel, 2019 yerel seçimlerinde Yalova'yı yeniden kazandıklarını belirterek, "Hazımsızlar yeni kumpaslara giriştiler. Belediye başkanımızın kendi ihbar ettiği suça rağmen belediye başkanımızı ve sevgili Vefa Salman'ı görevden aldılar ve apar topar AK Partili bir belediye meclis üyesini belediye başkanı ilan ettiler" dedi. Özel, "Üç kez bilirkişi raporu lehimize geldi. ve 'başkan göreve iade edilmeli' dediler. Ama emir büyük yerden, yapmadılar. İkinci sefer geldi, yine iade etmediler. Üçüncü sefer geldi, yine iade etmediler" diye belirtti. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Özel'den Erdoğan'a: Sen milletle inatlaşırsan millet sana sandıkta dersini verir

"Seçimi buldurdular ve kazanmadıkları bir seçimde Yalova'nın başında, Yalova'nın seçmediği birisine 2024 yılına kadar Yalova'yı yönettirdiler. Sonra ne oldu? Yalova 6 oyla verdi, anlamadınız. 228 oyla verdi, anlamadınız. Bir daha verdi, anlamadınız. 'Bu sefer anlarsınız' dedik. Mehmet Gürel'i belediye başkan adayı yaptık. Yalova'ya emanet ettik. İki kişiden birinin oyuyla belediye başkanı oldu. Buradan Tayyip Bey'e bir kez daha hatırlatıyorum. Bu güzelim, bu küçücük, bu şirin Yalova bir demokrasi dersidir. Sen milletle inatlaşırsan millet sana sandıkta dersini verir.

Şimdi Bayrampaşa, kazanamadıkları yeri oyunda almışlar. Gaziosmanpaşa'da kazanamadıkları yeri Yalova taktiği ile alıyorlar. Gaziosmanpaşa'nın Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 8 aydır iddianame bekliyor. Binlerce kişiye iddianame yazanlar, bir kişi diye 8 aydır, 9 aydır yazamıyor. Niye? Yazsa suçunun olmadığı belli. Yazacak bir şey yok. Göreve dönecek. Tayyip Bey telefonla görüşmüş Gaziosmanpaşa'daki kifayetsizliğe... 'Tebrik ederim, aldın Gaziosmanpaşa'yı'. O da diyor ki, 'Aldık reisim, sağ olun. Ellerinizden öperim'. Gaziosmanpaşa'daki milli irade hırsızlarına, milli irade yankesicilerine söylüyorum: Reis, eli öpmekle değil, milletin gönlüne girmekle iktidar olunur.

Bayrampaşa'da aslanlar gibi emekli öğretmenimiz kazanmış seçimi. Belediye meclisindeki fark kadar belediye meclis üyesi tutuklanıyor. İçeridekiler inadına istifa ediyorlar. Üç tane daha tutuklanıyor. Aradaki farka yetecek kadar kişilere olmadık teklifler, baskılar, akıl almaz rezillikler, torba oyunları, kura hileleri; yine kazanıyoruz, mahkemeden bozdurmalar… Akıllarınca Bayrampaşa'nın iradesine çökecekler. Buradan Tayyip Bey'e söylüyorum: Bayrampaşa'da da, Gaziosmanpaşa'da da, Yalova'da ne olduysa o olacak. Milletin dediği olacak.

"Rezerv alan planları belirlendi. Buna göre imar planı yapıldı. Kentsel dönüşüm talebi iletildi, kabul etmediler"

Mehmet Başkan 21 aydır görevde. Gece gündüz çalışıyorlar, Yalova'ya hizmet götürmek istiyorlar. 12 bin 600 ton sıcak asfalt serilmiş. Bisiklet yolları yapılmış. İki kent lokantası yapılmış. Eğitim Araştırma Hastanesine otobüs seferleri ücretsiz konmuş. İki aile sağlığı merkezi inşa edilmiş. İstihdam Ofisi 1,5 yılda 630 kişiyi işe yerleştirmiş. Yalovalı çiftçilere 14 ton sertifikalı tohum ücretsiz dağıtılmış. Sokaktaki canlarımız için Doğal Yaşam Merkezi hizmete girmiş. Gerekli protokoller yapılmış. Atamızın emaneti, mirası Yürüyen Köşk'ün restorasyonu yakında başlıyor.

Deprem bölgesi Yalova'da kentsel dönüşümün hızlanması için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alındı. Master plan oluşturuldu. Rezerv alan planları belirlendi. Buna göre imar planı yapıldı. Kentsel dönüşüm için belediyemiz döndü, bu talebini iletti, kabul etmediler. Kentsel dönüşüm için devasa bir imza kampanyası yapıldı. 25 bin haneden imza alındı, yollandı. Halen daha burada ses çıkarmıyorlar. Karşı tarafta bu sesi duymayan Murat Kurum var.

"Bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor"

Murat Kurum da diyecek ki, 'Genel Başkan her cumartesi bir yere gidiyor. Gittiği yerde beni yuhalatıyor'. Vallahi Murat Bey, Hatay'da Murat Kurum'un 'M'si ağzımdan çıktı, millet başladı. Burada da daha bir şey demedim. 'Kentsel dönüşüm, Murat Kurum' dedim. Bak ne dediler. Ben siyasette kimseyi yuhalatmam, gayret ederim olmasın diye ama daha laf ağzımızdan çıkıyorken bir tepki varsa... Bu kent 1999'da depremi biliyor. Kentsel dönüşümün önemini biliyor. Bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor. Belediye başkanları üstüne düşeni yapmış. Millet imza atmış, kentsel dönüşüm istiyor. Murat Kurum, sana bu tepkinin sebebi bu işi siyasete bulaştırmandır. Buradan Murat Kurum'a çağrımdır: Yalova'nın kentsel dönüşümünün önünü açın. Yeni bir felaketin sebebi olmayın.

Hataylılar, Murat Kurum'u 'boş senetçi Murat' diye tanımlıyorlar"

Murat Bey'i Hataylılar 'boş senetçi Murat' diye tanımlıyorlar. Geçen hafta yağmurun altında, elinde tutuyor 'Boş Senetçi Murat'. Kim dedim, bu tefeci mi, ne bu? 'Vallahi' dediler, 'Tefeciden berbat, en zor günümüzde geldiler. Biz deprem konutlarını bir yıl içinde bitireceğiz' dediler. 'Oyu bize verin, görün, bir yıl sonra evdesiniz' dediler. Oyu verdik, bir yıl sonra evlerin yüzde 2'sini bitirebildiler. 2 yıl sonra yüzde 30'unu bitirebildiler. 3 yıl sonra yüzde 70'ini bitirebildiler. Bununla övünüyorlar. 3 yıl konteynerde kalmışım. Yağmurun, çamurun altında kalmışım. Şimdi evim bitti. 'Ver anahtarı' diyorsun, önüne boş senet ittiriyorlar. Ne diyorlar? 'Boş senede imza atmazsan anahtarı vermem'. Senette iki tane boş yer var sözleşmede. Bir, para kısmı; ne ödeyeceğim belli değil. İki, faiz oranı; ne yazacakları belli değil.

"Buradan boş senetçi Murat Kurum'a sesleniyorum. Hatay bir haftadır cevap bekliyor"

Normalde Afet Kanunu faizi kabul etmez. Ama bunlar bir yer bulmuş. Yok rezerv alan olursa faiz olur. Yok yerinde dönüşüm olursa faiz olur. Yok ev olmaz, dükkan olursa faiz olur. TOKİ olursa faiz olur. Faizli senedi getiriyor. Depremzedeye avukatlar demiş ki 'Faiz kısmını çiz, öyle imza at'. Çizince önünden kağıdı kapıyorlar, yenisini veriyor. ya boş senede imza atacaksın ya da evi alamazsın. Ben şimdi buradan hem Murat Kurum'a hem Erdoğan'a sesleniyorum. TOKİ konutları, rezerv alana yapılan konutlar ve esnafın iş yerlerinden ne kadar ücret isteneceğini ilan edin. Bu ödemelerin hiçbirinden faiz veya TÜFE artışı alınmayacağını söyleyin. Bir hafta önce Hatay'da söyledim. Her konuya hemen tweet atanlar ses çıkarmadılar. 'Hadi bir şey söyleyin' dedik. Tweet atmış Murat Kurum. Lafı çeviriyor. 'Faiz yok', 'Orası boş kalmayacak' demiyor. Buradan boş senetçi Murat Kurum'a sesleniyorum. Hatay bir haftadır cevap bekliyor."

(SÜRECEK)