CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Türkiye'de Bir Süreç Geldiyse İktidarın Sayesinde Değil, İktidara Rağmen Gelmiştir" - Son Dakika
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CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Türkiye'de Bir Süreç Geldiyse İktidarın Sayesinde Değil, İktidara Rağmen Gelmiştir"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’de bir süreç geldiyse iktidarın sayesinde değil, iktidara rağmen gelmiştir. Türkiye’yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. Samimiyetten yoksundurlar ama şunu söyleyeyim; iktidar sayesinde değil, iktidara rağmen gelen bu kararın sizin sayenizde olduğu; temiz yürekli, kardeşliği ve barışı savunan Vanlıların, Manisalıların, Edirnelilerin, Konyalıların, Rizelilerin, Antalyalıların, Iğdırlıların, Muğlalıların sayesinde olduğunu hep birlikte bilelim" dedi.

10.05.2025 14:51
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(VAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de bir süreç geldiyse iktidarın sayesinde değil, iktidara rağmen gelmiştir. Türkiye'yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. Samimiyetten yoksundurlar ama şunu söyleyeyim; iktidar sayesinde değil, iktidara rağmen gelen bu kararın sizin sayenizde olduğu; temiz yürekli, kardeşliği ve barışı savunan Vanlıların, Manisalıların, Edirnelilerin, Konyalıların, Rizelilerin, Antalyalıların, Iğdırlıların, Muğlalıların sayesinde olduğunu hep birlikte bilelim" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşinci adresi Van oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şimdi özellikle buraya gelmişken, adını anmışken hatırlatmadan asla olmaz. Bakın, bugün güya 'Terörsüz Türkiye'yi sahiplenen Recep Tayyip Erdoğan, güya Sırrı Süreyya ile ilgili iyi şeyler söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir siyasi olan, Bakan Yardımcısı olan, kendine 'bakanım' dedirten Akın Gürlek'i İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı atadı ve orada adaleti katlettiriyor. Bu Akın Gürlek'i Türkiye'ye Van'dan bir hatırlatalım. Bu Akın Gürlek, geçmişte ben kendisine 'seyyar giyotin' diyordum çünkü o, Adalet Sarayı'nda Çağlayan'da mahkeme mahkeme gezdirildi; nerelere lazımsa oraya götürüldü. Orada, İstanbul İl Başkanımızı siyasetten men eden kararı da oradan aldı. Gezi davasını, Kavala'yı, Can Atalay'ı -bunları yaparken orada- Sırrı Süreyya Önder'in geçen çözüm sürecinde, Nevruz 2023'te yaptığı konuşmadan ötürü hapse atan, 10 ay hapis yatıran, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali verip de bozduğu kararı Akın Gürlek verirken, Sırrı Süreyya kürsüye gitti. 'Çağırdım,' diyor, 'baktı bana,' diyor. 'Bana başka bir şeyden ceza ver dedim, bundan verme' diyor. Gürlek, 'Neden?" demiş. Önder, 'Bundan ceza verirsen barış sürecine ceza verirsin, bir daha bu devlet barış süreçlerinden konuşacak, inisiyatif alacak siyasetçi bulamaz, bunu yapma dedim' diyor. 'Gürlek sırıttı, inadına yaptı" diyor. Şimdi o Akın Gürlek, Selahattin Demirtaş'a yaptığı bir konuşmada 'Her tarafı gülistana çevireceğiz' dediği konuşmayı önce 'Kürdistan'a' diye, sonra 'Yok, öyle değil' deyince güya yeniden dinletip 'kabristana' dedi diye, 'Sen ölümle tehdit ettin, terörle tehdit ettin' diyor. Bilirkişi istiyor, yollamıyor. Ama cümle alem biliyor ki Selahattin Demirtaş kabristan demedi, gülistan dedi. İşte Akın Gürlek'in verdiği bu karar, Selahattin Demirtaş'ı içeriye atan ve ilk olarak içeride tutan, dayandıkları karar bu.

"Türkiye'yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. "

Bugün bir yandan burada yeni çözümü konuşup, öbür taraftan aynı celladı İstanbul'a koyup bu sefer İstanbul'a kayyum atamaya çalışanlar, İstanbul'un iradesine saldıranların samimi olmadıkları açıkça ortadadır. Sırrı Süreyya gibi geçen sefer yola sürüp, destek isteyip, yolda bırakıp cezaevine atmalarına rağmen o koca yüreği, temiz yüreği bu sefer yine barışı savundu ama her fırsatta bize bu Akın Gürlek'i ve aslında ondan bu hizmeti bekleyenlerin samimiyetini hepimize de sorgulattı. Onun için Türkiye'de bir süreç geldiyse iktidarın sayesinde değil, iktidara rağmen gelmiştir. Türkiye'yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın bu karara dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. Samimiyetten yoksundurlar ama şunu söyleyeyim; iktidar sayesinde değil, iktidara rağmen gelen bu kararın sizin sayenizde olduğu; temiz yürekli, kardeşliği ve barışı savunan Vanlıların, Manisalıların, Edirnelilerin, Konyalıların, Rizelilerin, Antalyalıların, Iğdırlıların, Muğlalıların sayesinde olduğunu hep birlikte bilelim.

"Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum"

Biz iyi insanlarız. Ben buradan bakınca, karşımda bu güneşin altında bir sürü zorluğa, baskıya, engellemeye rağmen koşmuş, kulağını açmış bizi dinleyen, gözünü açmış bizi gören, gönlünü açmış bizi gönlüne bağlayan, göğsüne yaslayan canım Vanlıları görüyorum. Sağ olun, var olun hepiniz.

Son sözüm şudur, bir imza kampanyası var. İmza kampanyasında imza atan ne diyor? 'Ekrem İmamoğlu özgür olsun' diyor. 'Siyasi tutsaklar özgür olsun' diyor. 'Adayım yanımda olsun, sandık önümde olsun' diyor. Eğer aday diye Ekrem Başkan'ı gönlünden geçiren Ekrem Başkan'a, Selo Başkan'ı gönlünden geçiren Selo Başkan'a, Ümit Başkan'ı gönlünden geçiren Ümit Başkan'a, ama hep beraber diyoruz ki: 'Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum'. Biz hep beraber o sandığı getirene kadar, arkadaşlarımızı çıkarana kadar, bu iktidarı değiştirip yoksulluğu bitirip zenginliği getirene kadar, çile son bulana kadar, işsizlik bitene kadar, kavganın yerine kardeşlik, kavganın yerini barış alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

"Kürt annenin de Türk annenin de bir daha evlatlarını kaybetmemeleri için gözleri yaşlı olmasın diye mücadeleyi hep beraber veriyoruz"

Şimdi ben buradan Manisa'ya gideceğim, bir gün durmak üzere Manisa'ya gidip anamın yanına varacağım. Yarın Anneler Günü, annemin elini öpeceğim. Ondan hayır duası alacağım ve onun Anneler Günü'nü kutlayacağım. Buradan Manisa'ya gidip kendi anamın elini öpüp, bütün analar adına onun Anneler Günü'nü kutlamadan önce Van'dan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Kürt annenin de Türk annenin de bir daha evlatlarını kaybetmemeleri için gözleri yaşlı olmasın diye, o gözlerinden bir daha hiç yaş akmasın diye bir büyük mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Artık annelerin gözlerinin yaşı dursun istiyoruz. Anneler Gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Roja dayikan piroz be. Ez desten hemü dayikan maç dikim. Anneler Gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öperim. Kürt'ün ve Türk'ün kardeş olduğu, omuz omuza en güzel günlerde yaşamak ümidiyle hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

BİTTİ

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Özgür Özel: 'Türkiye'de Bir Süreç Geldiyse İktidarın Sayesinde Değil, İktidara Rağmen Gelmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Türkiye'de Bir Süreç Geldiyse İktidarın Sayesinde Değil, İktidara Rağmen Gelmiştir" - Son Dakika
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