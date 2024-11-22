CHP, Öğretmenler Günü için Anıtkabir'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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CHP, Öğretmenler Günü için Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

CHP, Öğretmenler Günü için Anıtkabir\'i Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacaklarını ve öğretmenlerle buluşacaklarını açıkladı. Program, Anıtkabir ziyareti ve CHP Genel Merkezi'nde öğretmenler için düzenlenecek etkinliği içeriyor.

22.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Her geçen gün daha çok sorun yaşayan öğretmenlerimizin yanındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceğimiz programımızla Başöğretmenimizi ziyaret edecek, genel merkezimizde öğretmenlerimize buluşacağız. Tüm öğretmenlerimizi programımıza bekleriz" dedi.

CHP, 24 Kasım'da, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımı ile gerçekleşecek 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Anıtkabir'i ziyaret edecek. CHP Parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üyeleri öğretmenleri ile katılacağı programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de öğretmen olan anne-babası ve öğretmeni ile katılım sağlayacak.

"Cumhuriyetimizin ışığında, başöğretmenimizin yolunda" sloganı ile saat 12.30'da gerçekleştirecek Anıtkabir ziyareti sonrasında CHP Genel Merkezi'nde saat 15.00'de Öğretmenler Günü daveti düzenlenecek.

"Tüm öğretmenlerimizi programımıza bekleriz"

Suat Özçağdaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle öğretmenlerimizin ülkemiz ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise, AKP iktidarının itibarsızlaştırdığı, Milli Eğitim Bakanı'nın çıkıp, öğretmenleri fonluyoruz dediği noktadayız. Öğretmenlerimiz bugün yoksulluk sınırı altında, can güvenliği olmadan çalışıyor. Aynı işi yapıp farklı ücretler alıyor, mobbinge uğruyorlar. Öğretmenlerimiz mülakat adı altında, objektif olmayan değerlendirmelerle atama dışı kalıyor. Her geçen gün daha çok sorun yaşayan öğretmenlerimizin yanındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceğimiz programımızla Başöğretmenimizi ziyaret edecek, genel merkezimizde öğretmenlerimize buluşacağız. Tüm öğretmenlerimizi programımıza bekleriz."

Kaynak: ANKA

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