CHP ve Gelecek Partisi'nden Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti - Son Dakika
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CHP ve Gelecek Partisi'nden Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

CHP ve Gelecek Partisi heyetleri, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle partiye taziye ziyaretinde bulundu. Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

09.10.2024 14:37  Güncelleme: 15:46
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(ANKARA) - CHP ve Gelecek Partisi'nin heyetleri, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 94 yaşında vefat eden Recai Kutan, dün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kutan için taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul ediliyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Emre Doğan'dan oluşan CHP heyeti Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu. CHP heyetinin taziyelerini Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan kabul etti.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Kani Torun, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'den oluşan Gelecek Partisi heyeti de Saadet Partisi'ne taziye ziyareti yaptı.

Kaynak: ANKA

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