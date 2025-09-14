CHP, Vesayet Karşıtı Miting Düzenliyor

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yargı eliyle partimizin siyaset alanının daraltılmasını ve vesayet altında partinin yönetilmesini de kabul etmediğimiz için bu partinin kurultay delegeleri ben dahil İstanbul hariç partiyi ayın 21'inde pazar günü Ankara'da olağanüstü bir kurultaya çağırdı. O kurultaydan da güçlenerek, yenilenerek Sayın Genel Başkanımız önderliğinde çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 17.00'de Tandoğan'da "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitinginde yurttaşlara seslenecek.

Miting öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Zeybek, şunları söyledi:

"CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Son seçimlerde ve sonrasında yapılan tüm anketlerde birinci parti. Biz siyasetin meşru zeminlerde yapılmasını ve doğrudan doğruya milletin iradesinin sandıkta gerçekleşmesi üzerine bir anlayışı harekete geçirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle parlamenter demokratik sistemden tek adam sistemine geçmenin bir uzantısı olarak da yargı ile belediyeler üzerine yapılan operasyonların bir yeni ayağı da siyasi partilere uzanmaya başladı. Çok sayıda siyasi partinin genel başkanı, yöneticisi bugün cezaevine girdi, hala yatıyor. Ama bir de buna partilere kayyım atayarak partileri kayyımla yönetmek gibi bugüne kadar çok görmediğimiz bir yeni durumla karşı karşıyayız. Düşünün CHP'nin genel merkezine ait olan İstanbul'daki il başkanlık binamız şimdi artık genel merkez çalışmalarının yürütülmesi için Sayın Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştüğü halde İçişleri Bakanlığı tarafından o binanın genel merkez binası olarak tescil edildiğinin onay yazısı yazılmıyor. Orayı halen kayyım eliyle fiili işgal etmeye, devletin güvenlik güçlerinin gözetiminde kayyım adı altında AKP siyasetine hizmet eden kadrolar eliyle de fiili bir işgalle karşı karşıyayız. Buna tepki göstermek için bugün buradayız. CHP'nin en güçlü organı kurultayıdır. Kurultay, partinin genel başkanı, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulunu seçer ve parti, Parti Meclisi içerisinden seçilen merkez yönetim kurulu eliyle de yönetilir. Bunu devleti yönetenlerin yargı eliyle elde edemeyeceğini çok iyi bilmeleri gerekir. Zaten son açıklanan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarıyla da siyasi partilerle ilgili en üst organın YSK olduğu ve YSK'nın kararlarının yargı eliyle de değiştirilemediğine ilişkin tam kanunsuzluk hükmüne dayalı olarak da bir açıklama yapıldı.

"Kongrelerimiz devam ediyor"

Bizim ilçe kongrelerimiz bugün de devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde ilçe kongrelerimizi yapıyoruz. Ay sonuna kadar ilçe kongrelerimiz bitecek. Ekim ayında il kongrelerini yapacağız. Parti olağan akışı içinde kendi kadrolarını değiştirerek, yenileyerek, güçlenerek yeni bi kurultay sürecini yaşayacağız. Ayın 21'inde de bine yakın kurultay delegesinin iradesi ile bir kurultay topluyoruz.

Biz ülkede iktidarı değiştirme hedefinde olan bunun içinde milletin en yüksek takdirini kazanmaya çalışan bir siyasal partiyiz. Çok sayıda miting yapıyoruz, ilçelerde miting yapıyoruz, milletle buluşuyoruz. Toplumsal muhalefetin merkezine CHP'yi koyarak tüm muhalefet partileriyle de dayanışmayı büyütüyoruz. Kendisini ifade etmekte zorlanan bütün meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin sesi olmaya, onlara güç vermeye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken de yargı eliyle partimizin siyaset alanının daraltılmasını ve vesayet altında partinni yönetilmesini de kabul etmediğimiz için bu partinin kurultay delegeleri ben dahil İstanbul hariç partiyi ayın 21'inde pazar günü Ankara'da olağanüstü bir kurultaya çağırdı. O kurultaydan da güçlenerek, yenilenerek Sayın Genel Başkanımız önderliğinde çıkacağız."