CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bazı vekil ve belediye başkanları var - Son Dakika
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CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bazı vekil ve belediye başkanları var

CHP\'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bazı vekil ve belediye başkanları var
11.06.2026 13:43
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CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz sürerken, kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin cuma günü yapılacak MYK toplantısının ardından bazı milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında yeni ihraç süreçleri başlatabileceği konuşuluyor. Daha önce 9 ismin disipline sevk edilmesinin ardından ortaya atılan iddia, parti içindeki gerilimi daha da artırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, son günlerde yaşanan toplu istifalar ve kurultay tartışmalarıyla yeni bir boyut kazanırken, Ankara kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke'nin CHP Genel Merkezi'nden aktardığı kulis bilgisine göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin cuma günü gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yeni ihraç kararları için harekete geçebileceği öne sürüldü. İddiaya göre bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının disiplin sürecine sevk edilmesi gündemde.

DAHA ÖNCE 9 İSİM HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ GELMİŞTİ

Parti yönetimi daha önce de dikkat çeken bir adım atmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK tarafından 9 isim hakkında ihraç talebinde bulunulmuştu.

İhraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer almıştı.

Söz konusu karar parti içerisinde büyük tartışmalara yol açarken, yeni bir ihraç dalgası iddiası CHP'deki tansiyonu yeniden yükseltti.

GÖZLER CUMA GÜNKÜ MYK TOPLANTISINDA

Parti kulislerinde konuşulan iddiaların ardından gözler şimdi cuma günü yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Toplantıda yalnızca disiplin süreçlerinin değil, CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.

Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini sürdürürken, Kılıçdaroğlu yönetiminin parti disiplinine ilişkin yeni adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu.

Resmi bir açıklama bulunmasa da, kulislerde konuşulan yeni ihraç iddiaları CHP'de önümüzdeki günlerde siyasi tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bazı vekil ve belediye başkanları var - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bazı vekil ve belediye başkanları var - Son Dakika
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